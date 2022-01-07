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Нумерология-2022: о чем расскажет число года?

Нумерология-2022: о чем расскажет число года?

Перед наступлением нового года мы обычно изучаем гороскопы, пытаясь заглянуть в будущее и узнать, что же несет нам наступающий год. Каким же видят 2022 год нумерологи и что советуют сделать для привлечения удачи?

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В нумерологии двойка считается ангельским числом, поэтому в 2022 году мы будем получать помощь в добрых делах.

Первые две цифры года — «20» считаются числом благодарности, поэтому в будущем году нам нужно почаще благодарить окружающих, и это привлечет в нашу жизнь положительные события.

Сочетание последних цифр — «22» придает человеку силы для новых свершений, вдохновение и побуждает к активности. И если в этом году вы планировали сделать что-то, но у вас не хватило решимости, можете не сомневаться: в следующем году у вас все получится.

Первые цифры числа года — «202» — это сигнал о том, что нам нельзя топтаться на месте и жалеть об упущенных возможностях. Нужно идти вперед и показать максимум из того, на что мы способны.

Если сложить все цифры года — 2+0+2+2, — у нас получится цифра «6».

По нумерологическим законам, это число экстравертов, оно говорит о служении людям, чувстве долга и гармонии, а также о честности.

Чтобы в следующем году нам сопутствовали удача и благополучие, нужно придерживаться нескольких советов, которые дают нумерологи.

  • Чтобы ваша мечта стала реальностью, не пытайтесь осуществить ее сразу, а идите к ней маленькими шагами. Это позволит вам точно достичь желаемого.
  • Слушайте свой внутренний голос — вселенная может направлять вас в нужную сторону и давать подсказки.
  • Если вы хотите улучшить финансовое положение, смотрите на жизнь с оптимизмом, не сомневаясь в своих силах.
  • Если в течение года с вами произойдет что-то хорошее, мысленно поблагодарите вселенную и своего ангела-хранителя.

Зеркальная дата принесет удачу

В 2022 году произойдет редкое событие — наступит зеркальная дата. Это случится во вторник, 22.02.2022. Этот день — энергетически сильное время, которое поможет обрести внутреннее спокойствие, получить поддержку, решить сложные вопросы, продвинуться по карьерной лестнице. Одинокие люди в этот день могут встретить свою судьбу. Главное, доверять в этот день своей интуиции.

Ранее мы рассказывали о том, что принесет нам 2022 год — прогноз астрологов, прорицателей и ученых.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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