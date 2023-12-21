Новый смысл жизни: скрипач стал гончаром и превратил свой дом в музей

Труд, борьба и любовь к созиданию. Именно эти три качества помогли Богдану Никируй начать создавать то, что стало новым смыслом его жизни, — сохранять то, что досталось нам в наследство.

Как скрипач хотел стать фермером

Он родился в Белгороде-Днестровском в украинско-болгарской семье. Получил музыкальное образование, овладев самым изящным музыкальным инструментом — скрипкой. И стал участником народного ансамбля «Радуга», который создали его творческие родители — певица мать и музыкант отец.

Коллектив участвовал в различных концертах, фестивалях, творческих перформансах. Однако, когда мир накрыла ковидная волна и все массовые мероприятия надолго пришлось приостановить, энергичный Богдан задумался, как перенастроить свою деятельность, чтобы оставаться полезным для общества. И тогда сыграли мамины гены — он решил купить дом и на огороде выращивать огурцы, помидоры и другие овощи. Именно этим мамины предки когда-то зарабатывали себе на жизнь.

Купил дом со швейцарским погребом

Выбирая дом, обратил внимание на тот, в котором был старинный, построенный еще швейцарцами, погреб. В 19 веке в Шабо размещалась швейцарская колония — об этом я обязательно вам расскажу в одном из следующих номеров газеты.

В итоге дом в селе Салганы — между Белгородом-Днестровским и Шабо — был куплен, но первоначальная цель выращивать здесь помидоры и огурцы изменилась. Богдан решил на живописном месте возле Днестровского лимана создать интерактивный музей — восстановить уникальный погреб, обустроить помещение для мастер-классов и собирать здесь вещи, помнящие тепло предков.

Дети не знают, что такое плуг

Двор небольшого дома уже усеян «тясками» (сжимателями) для винограда разных размеров, плугами, бочками и другими предметами старинного быта. В доме сейчас идет ремонт.

— Здесь мы даем старым вещам вторую жизнь, потому что каждая из них имеет свою историю. Молодые люди, к сожалению, не хранят вещи своих бабушек, сделанные их руками. Мы сюда приводим детей, организовываем для них экскурсии, ведь они не знают даже, что такое плуг. Впереди у нас много работы, но на это нужны деньги. Мой сын воюет на фронте, и все средства в основном идут туда. Но мы понемногу все же создаем условия для популяризации традиций, — рассказывает Богдан Никируй.

Гончарству учат мастера из Полтавы

До начала полномасштабной войны в Салганы приехала семья гончаров из Полтавы, чтобы устроить здесь несколько мастер-классов. Так они здесь и остались жить и сейчас учат гончарному мастерству всех желающих.

Итак, ждем весны, чтобы снова взять курс на Салганы и стать гостями настоящего бессарабского хутора, вдоволь насладиться колоритом, красотой и украинской народной музыкой в исполнении самого хозяина Богдана Никируй. А он редко играет один — обычно зовет весь народный ансамбль украинской народной песни «Веснянка». Поэтому с ними гостить можно и не один день.