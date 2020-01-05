Новый год по-китайски: как приручить Белую Крысу

25 января 2020 года, с грустью помахав платочком вслед Желтой Свинье, мы будем встречать новую хозяйку года — Белую Крысу. Ну, а чтобы при встрече не ударить в грязь лицом, давайте хотя бы бегло пролистаем ее «биографию». Возможно, кто-то удивится, но заслуг у Крысы — вагон и маленькая тележка: она и в науке преуспела, и недюжинный интеллект продемонстрировала, и «отметилась» в искусстве и мифологии.

Грызунов обижать не рекомендуется

У Крысы такое огромное количество дальних и ближних родственников, которое даже не снилось знаменитому Юрию Деточкину. И хотя не все из них относятся к семейству мышиных, зато все они — представители славного отряда грызунов. Так что в наступившем году хомяки, морские свинки, белки, бурундуки, тушканчики, шиншиллы, суслики и даже дикобразы будут в фаворе. Обижать их не рекомендуется — себе дороже выйдет.

Сама хозяйка года носит европейское имя — по-научному она называется «норвежская крыса». Получила она это имя с легкой руки английского натуралиста Джона Беркенхаута, который посчитал, что крыс в Англию завезли норвежские корабли. Правда, сами жители северной страны об этом ни сном ни духом не ведали — в то время у них крысы вообще не водились. Но натуралист был не в курсе, и поэтому с тех пор все крысы — немножко норвежцы.

Увидеть этих грызунов можно на всех континентах мира, кроме Северного полюса и Антарктиды. Впрочем, они прекрасно могли бы устроиться и там: крысиные гнезда не раз находили в замороженных тушах на мясокомбинатах, где температура не превышала минус 18 градусов. Из распушенных жил крысы строили гнезда и даже приводили потомство. В природе эти грызуны живут в не столь экстремальных условиях: они предпочитают рыть норы у водоемов, а во время наводнений переселяются в дупла или строят гнезда.

Все крысиные родичи живут колониями. Периодически, как и в любом благородном семействе, у них возникают скандалы и распри. Особенно выяснять отношения и доказывать, кто в доме хозяин, любят представители сильного пола. И тот «крыс», который выходит победителем из «рукопашной», чуть-чуть подрастает и прибавляет в весе — таким физиологическим механизмом этих грызунов наградила природа.

Хвостатые «меломаны»

Если не явно, то хотя бы в глубине души человечество должно быть благодарно крысам за те заслуги, которые они имеют перед наукой и медициной в частности. С участием белых мышей и крыс-альбиносов проводятся практически все медицинские эксперименты. Такой сомнительной чести зверьки удостоились именно потому, что геном человека и крысы имеет сходство более, чем на 90 процентов.

Кроме того, с крысами работают ученые-психиатры. Они выяснили, что эти грызуны обладают абстрактным мышлением, в то время, как раньше считалось, что это привилегия исключительно «гомо сапиенсов».

А еще крысы обнаружили вполне серьезные музыкальные пристрастия. Подопытным зверькам давали слушать Моцарта, современную музыку и… вентилятор. Рядом находились клавиши, при помощи которых крысы могли включать определенные звуки. Большинство «меломанов» предпочло слушать Моцарта и современную музыку, а вот звук вентилятора не понравился никому.

Белые мыши предсказывали будущее

Все родственники хозяйки 2020 года были весьма почитаемыми в древнем мире. У индусов мышь была «лучшим другом» слоника Ганеши — бога мудрости и благополучия. Даже у знаменитого античного красавца бога Аполлона одно из имен было Сминфей, что означает Мышиный. В храмах под алтарями Аполлона жили прирученные белые мыши, которые считались священными и помогали пифиям заглядывать в будущее. Конечно, пифии и сами неплохо справлялись — особенно ловко у них получалось предсказывать разные катаклизмы, но если вдруг катастрофа отменялась, всегда было на кого за это свалить вину.

Не меньшим пиететом пользовались крысы и в эпоху Возрождения. Свое почтение им засвидетельствовал даже великий Микеланджело: в созданной им скульптуре Лоренцо Медичи из шкатулки, которую герцог держит в руках, выглядывает любопытная крысиная мордочка.

Японцы верили, что белая мышка приносит счастье, китайцы считали ее символом мудрости и честности, и только у древних персов и египтян мышь или крыса наделялась злой силой. Однако скажем шепотом: ничего другого при их любви к кошкам мы от них и не ожидали.

Крысы умеют смеяться

Крысы боятся щекотки и при этом издают ультразвуковые вибрации, напоминающие хихиканье. Что касается пищевых пристрастий, то крысы и мыши больше всего любят копченое сало, а вот сыр у них никакого энтузиазма не вызывает — эту легенду придумали люди.

Фото: anews.com

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