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Новые правила получения больничного: кто выдает и оплачивает?

Новые правила получения больничного: кто выдает и оплачивает?

С каждым днем в Украине растет количество инфицированных коронавирусом. Сотни людей, контактировавших с больными, вынуждены уходить на самоизоляцию, а значит, прекращать работу. Законодательством предусмотрены выплаты по больничным по этой причине, но не у всех процедура проходит гладко. Какие есть трудности в порядке оформления листков нетрудоспособности и как получить законно причитающееся?

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Больничный дать обязаны

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что гражданам, которые отправляются на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19, обязаны оформить больничный.

— Работодатель не имеет права не позволять кому-то идти на самоизоляцию, — отметил министр. — Решение о самоизоляции принимают эпидемиолог и семейный врач, а человеку, который идет на самоизоляцию, семейный врач обязан выписать больничный. Срок самоизоляции лиц, которые контактировали с больным COVID-19, составляет 14 дней.

Как получить больничный во время карантина?

— В условиях карантина в связи COVID-19 врачи имеют право выдать листок нетрудоспособности на основании дистанционного опроса человека по телефону, тогда как в отсутствие карантина выдача листков нетрудоспособности осуществляется исключительно после личного осмотра больного врачом, — рассказал юрист «AS Legal» Владислав Фирсов.

Юристы подчеркивают, что результаты ПЦР-теста не являются определяющими при выдаче больничного из-за COVID-19. Если же речь идет о самоизоляции, то в графе «Причина нетрудоспособности» подчеркивают слова «контакт с больными инфекционными заболеваниями и бактерионосителями — 6», в графе «Режим» — «домашний».

Кто обязан уйти на самоизоляцию?

Также стоит учитывать, что перечень лиц, подлежащих обязательной самоизоляции, регулярно пересматривается. Сегодня право на открытие листов нетрудоспособности, помимо заболевших, также есть у «контактных» лиц и тех, чья работа связана с обслуживанием населения.

Но есть и категория людей, которые обязаны уйти на самоизоляцию:

  • лица, которые имели контакт с пациентом с подтвержденным COVID-19, кроме лиц, которые во время исполнения служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями по их применению;
  • лица с подозрением на инфицирование или с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19 в легкой форме при условии, что это лицо не нуждается в госпитализации;
  • граждане Украины, которые пересекают государственную границу и прибыли из государства с широким распространением COVID-19.

Кому самоизоляция не нужна?

Но есть и исключения. Данные о категории лиц, которые не подлежат обязательной самоизоляции, по состоянию на 21 сентября 2020 года:

  • лица, не достигшие 12 лет;
  • работники дипломатических представительств и консульств иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций и члены их семей;
  • члены официальных правительственных и других делегаций Украины, возвращающиеся в Украину после краткосрочных командировок за границу;
  • водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
  • лица, осуществляющие перевозки стволовых клеток для трансплантации;
  • лица, имеющие отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 не более чем за 48 часов до пересечения границы;
  • лица, прибывающие с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Крыма и города Севастополя.

Кто оплачивает больничный лист?

— Если временная нетрудоспособность вызвана карантином, то за время пребывания в медицинском учреждении на лечении, а также пребывания лица на самоизоляции под медицинским наблюдением финансовая помощь за первые 5 дней предоставляется за счет средств работодателя.

Начиная с 6-го дня выплаты проводятся Фондом социального страхования за все время отсутствия на работе по этой причине, на основании листка нетрудоспособности, — сообщила юрист компании «Gracers Law Firm» Людмила Куса.

Какой размер выплат по больничному?

Размер оплаты дней временной нетрудоспособности в связи с CОVID-19 или пребыванием на самоизоляции составляет 50% средней заработной платы для всех застрахованных лиц независимо от страхового стажа и 100% средней заработной платы для врачей, тоже независимо от страхового стажа.

 

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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