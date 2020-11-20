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Новые платежки за газ в 2021 году: абонплату могут пересчитать

Новые платежки за газ в 2021 году: абонплату могут пересчитать

В начале следующего года все потребители получат новые платежки на абонплату за газ. В течение этого года мы все платили одну и ту же сумму ежемесячно, которая установлена исходя из объемов потребления в 2019 году, а в следующем году эту сумму пересчитают уже по данным за текущий год.

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Размер абонентской платы считается исходя из потребления за прошлые 365 дней – так называемый «газовый год». Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф за доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года. То, что получилось, – и есть абонплата.

Тариф у каждого облгаза свой. Он зависит и от протяженности труб, и от зарплат на предприятии, и от сопутствующих расходов. В среднем тариф составляет около 1 гривны. Те, кто использует газ для отопления, могут вносить около 100 гривен абонплаты, а те, кто голубое топливо использует только для приготовления пищи, могут оплачивать около 20 гривен.

Сейчас мы платим исходя из объемов потребления с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го. А с 1 января будем платить из расчета того газа, который потратили с октября 2019-го по конец сентября 2020-го.

Если вы в этот период тратили больше, то вырастет и сумма в платежках. Если же экономили, то, скорее всего, сможете платить меньше. Правда, ряд облгазов планирует пересмотреть и сам тариф. Если их поддержат, абонентская плата еще подрастет.

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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