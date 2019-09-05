Новшества в украинском законодательстве: претендентов на льготную пенсию станет больше

Недавно Кабинет Министров внес некоторые изменения в списки вредных профессий, которые дают право на назначение льготных пенсий. Что именно изменилось?

Кому повезет?

Речь пойдет о Постановлении №708 от 14 августа 2019 года. В частности, и в Списке №1, и в Списке №2 изменения коснулись трех аналогичных разделов, касающихся черной и цветной металлургии, а также производства коксопродуктов.

Из Списка №1 исключены три профессии – все из раздела III «Черная металлургия»:

– верховые доменных печей (подраздел 1);

– машинисты тельферов, занятые на горячих участках работ (подраздел 1);

– укладчики проката, занятые на горячих участках работ (подраздел 3).

Вместе с тем подраздел 6 указанного раздела III дополнен. Теперь правом льготного пенсионного обеспечения будут также пользоваться «работники, осуществляющие непосредственную организацию и контроль за выполнением работ во время технологических процессов в указанных производствах». Такие же работники добавлены в подраздел 3 раздела IV и подраздел 21 раздела VII. Это подразделы «Общие профессии» из разделов «Производство коксопродуктов» и «Производство цветных металлов» соответственно.

Как подтвердить вредность работы?

Из Списка №2 никакие профессии не исключались. Только, как и в случае со Списком №1, три раздела Списка №2 были дополнены работниками, осуществляющими непосредственную организацию и контроль за выполнением работ во время технологических процессов в соответствующих производствах. Речь идет о тех же самых производствах черных, цветных металлов и коксопродуктов (подраздел 6 раздела III, раздел IV и подраздел 22 раздела VIII).

Степень вредности работы на конкретной должности, как и раньше, будет определяться не только соответствующими списками льготных профессий, но и результатами аттестации рабочих мест. С учетом того, что профессии с одинаковыми (иногда очень размытыми) названиями есть в аналогичных разделах и Списка №1, и Списка №2, право на назначение льготной пенсии, как правило, подтверждается уточняющими справками с места работы. В таких справках обычно указываются:

– периоды работы, которые засчитываются в специальный стаж;

– профессия или должность;

– характер выполняемой работы;

– раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера, куда включается этот период работы.

Таким образом, обобщенная формулировка расширяет количество претендентов на льготную пенсию. Новые изменения вступили в силу 20 августа.

Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: rs.img.com.ua