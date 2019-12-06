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Новости Одессы и Одесской области

Новощепной ряд: таки грядет капремонт?!

Новощепной ряд: таки грядет капремонт?!

Люблю я позитивные новости. Чем больше, тем лучше. К примеру, о том, что наше «зазеркалье» — известный Новощепной ряд (бывшая улица Эстонская) —собираются реконструировать, ремонтировать, попросту приводить в порядок и так далее, я уже даже и не вспомню, в который раз слышу. И пусть пока все оставалось, как есть, но все равно было приятно.

Тем не менее, ноябрь уходящего в историю года ознаменовался сообщением на аппаратном совещании в мэрии: Новощепной ряд скоро закроют-перекроют и сделают из него таки приличное место. Приличное место из Новощепного ряда?..

Официально: что будет происходить и когда?

  • блошиного рынка там больше не будет. Зато появится двухстороннее движение автомобильного транспорта, будет выделена линия для пешеходного передвижения;
  • в Новощепном ряду заменят асфальт, установят 4 остановочных комплекса, 100 новых дорожных знаков, 56 светофоров, 2 пожарных гидранта и 120 светильников;
  • на старой и «страшненькой» улице обновят все коммуникации: канализацию, водопровод, системы газоснабжения и водоотведения. Кроме того, в Новощепном ряду переложат бордюры, обустроят тротуары, нанесут дорожную разметку.
  • комплексная реконструкция Новощепного ряда у одесского Привоза начнется в начнется в начале феврале 2020 года;
  •  уже объявлен тендер, на котором определят подрядчика работ.

Что с транспортом?

Как известно, в Новощепном ряду не только более чем активно торгуют всякой всячиной, не менее активно мусорят, но еще и ходят-ездят. Причем, ездят не только на авто и велосипедах, но еще и на трамваях, которые привычно сигналят здесь изо всех сил, так как проезжают практически впритык к торгующим.

В связи с предстоящей реконструкцией пугающего на сегодняшний день Новощепного ряда будут внесены большие изменения. Трамвайный маршрут №3 сократят до отрезка «Черноморка — Старосенная площадь». Будут изменения в маршруте трамвая № 10, он будет следовать от Старосенной площади до улицы Ицхака Рабина. А вот маршрут №11 вообще перестанет работать. При этом выпуск вагонов из депо №1 будет проводиться с улицы Водопроводной, выпуск трамваев на все остальные маршруты, в том числе на №5 и №18, будет происходить из депо №2 на Слободке.

Избавить улицу от припаркованных авто планируют за счет паркинга, который строится на углу Водопроводной и Новощепного ряда.

Что сегодня?

Глядя на Новощепной ряд сегодня, во все вышеперечисленное поверить трудно. В любое время года здесь антисанитария, «красота» в виде «главного» (постоянно дымится, разнося жуткий запах) и «второстепенных» мусорников, вечный затор и ну очень агрессивные продавцы.

Пока никаких изменений, как убедилась, нет. Ну разве что снесена часть обувных рядов, тянущихся вдоль Новощепного ряда со стороны «Привоза».

Постоянно торгующие здесь «всем, чем хочешь и еще кое-чем» продавцы нисколько не обеспокоены предстоящими переменами. Мысль по этому поводу выражается примерно так: «Нас уже столько раз отсюда сгоняли, а мы все равно торгуем». Снос обувных рядов, как я убедилась, тоже не вызывает у излишне активных «местных» опасений за свое торговое будущее.

И еще. Как известно, в последнее время в связи с реконструкцией части «Привоза» часть торгующих перебралась именно в Новощепной ряд. Так что, можно сказать, количество торговых «точек» здесь только увеличилось…

На всякий случай, мы сделали еще один фоторепортаж с нашего «торгово-блошиного зазеркалья» у «Привоза». А вдруг и в самом деле вся эта «красота» уйдет в прошлое уже в грядущем году?..

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Мария Котова
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