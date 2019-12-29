«Новогоднее» кино: история, факты и курьезы

Давно уже стало традицией смотреть в канун Нового года «Иронию судьбы». Однако, кроме нее, есть немало и других фильмов, которые ассоциируются с новогодними праздниками, создают хорошее настроение и уютную атмосферу. Правда то, какими силами удалось достичь такого результата, осталось за кадром.

«Карнавальная ночь»: Новый год снимали летом

Когда Рязанов только начинал режиссерскую карьеру, он собрался снимать какой-то драматический фильм. Но директор кинокомпании Иван Пырьев буквально навязал ему ему сценарий комедии, который валялся на полке почти три года. Сценарий Рязанову не понравился, и он стал его переписывать, изменив многие сцены и добавив новые. Например, эпизод с лекцией «Есть ли жизнь на Марсе?» был режиссерской импровизацией.

На главную роль Рязанов хотел пригласить театрального актера Петра Константинова, но Пырьев забраковал выбор молодого режиссера и решил, что Огурцова будет играть Игорь Ильинский. Начинающий режиссер страшно перепугался — он робел перед звездой и надеялся, что тот откажется. Однако, как выяснилось, работать с Ильинским было сплошным удовольствием. Такая же история произошла с ролью главной героини Леночки Крыловой. Рязанов забраковал Гурченко, однако Пырьев потребовал повторных проб с участием более опытного оператора, и актрису утвердили.

Снимали новогодний бал летом, так как часть съемок проходила в помещении театра Советской Армии, и пришлось ждать времени, когда актеры уедут на гастроли.

Готовый фильм худсовет посчитал очень неудачным: его собирались показать один раз и забросить на полку. Однако после премьеры 29 декабря 1956 года новогодняя история вышла в лидеры проката.

«Вечера на хуторе близ Диканьки»: Милляра купали в проруби

Когда режиссер-сказочник Александр Роу подал заявку на съемки фильма по гоголевской повести «Ночь перед Рождеством», чиновники ему категорически отказали: в названии советского фильма не могло упоминаться Рождество. Тогда Роу пошел на хитрость и назвал фильм так же, как весь сборник рассказов Гоголя, — «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Роу планировал снимать картину под Полтавой — именно в тех местах, о которых писал Гоголь. Но из-за бюрократических проволочек дотянули до марта, и «за зимой» пришлось ехать на Кольский полуостров. Здесь же набрали и массовку — украинских парубков и девчат изображали студенты-медики и рабочие-горняки.

Съемки проходили на улице, и для Георгия Милляра, который играл черта, сшили теплый меховой костюм. Но играть в нем было неудобно, и актер потребовал трико, не стесняющее движений. Тонкий трикотаж совершенно не грел, но Милляр мужественно терпел. Чтобы не рисковать здоровьем актера, Роу планировал снимать сцену, где Вакула окунает черта в прорубь, в студии. Однако Милляр, которому в то время было почти 60 лет, потребовал достоверности, и съемочная группа перебазировалась к настоящей проруби. После каждого дубля актера закутывали в тулуп и отпаивали водкой. Кстати, Георгий Милляр и Людмила Хитяева, которая снималась в роли Солохи, в перерывах между съемками постоянно устраивали застолья и даже конкурсы украинских песен.

«Джентльмены удачи»: гамбургский петух и Навуходоносор

Первое название фильма было «Рецидивист», а его героями — шайка мошенников и сотрудник милиции, который пытался ее поймать. Играть главные роли должны были Ролан Быков, Юрий Никулин, Андрей Миронов и Савелий Крамаров, но почти все они отказались от участия в фильме. Быков и Миронов были заняты, а Никулин не захотел играть очередную комедийную роль.

Перед съемками сценарий отправили всем крупным милицейским чиновникам, каждый из которых посчитал своим долгом дать оценку будущему фильму. Один из чинов написал, что фильм пропагандирует блатной жаргон и подает дурной пример молодежи. И пришлось сценаристам придумывать новые «ругательства»: редиска, петух гамбургский и даже Навуходоносор.

Одной из самых неприятных сцен для актеров была та, где героям пришлось путешествовать в цистерне с жидким бетоном. В целях безопасности его заменили подкрашенной хлебной закваской, а чтобы она действительно напоминала бетон, добавили в нее зеленой луковой эссенции. После съемок, чтобы смыть с себя не только закваску, но и луковый запах, актерам приходилось проводить в душе немало времени.

«Чародеи»: кастинг среди котов

Обычно те фильмы, которые народ любил больше всего, советская критика ругала. Так же произошло и с «Чародеями». Но фильм так понравился зрителям, что стал впоследствии одним из новогодних хитов.

Институт НУИНУ, где происходит сказочное действие, снимали в здании телецентра Останкино, а история с заблудившимся «гостем с юга» имела реальное воплощение. Однажды сам режиссер Константин Бромберг заплутал в лабиринтах останкинских коридоров и забрел в заброшенную часть здания. Там он обнаружил роскошную мраморную лестницу, украшенную мозаикой. Хозяйственники телецентра очень обрадовались — оказалось, что они давно и прочно о ней забыли.

Не минула чаша сия и Семена Фараду — однажды, приехав на съемки и разыскивая коллег, он по-настоящему заблудился. Во время вынужденного блуждания по запутанным коридорам он и придумал фразу «Ну кто так строит?!», а также слова «Боже, как я похудел!», которые вошли в фильм.

Немало сил пришлось приложить Бромбергу, чтобы отстоять Александра Абдулова, которого никак не хотели утверждать на главную роль. А когда утвердили, выяснилось, что он снимается еще в четырех фильмах, поэтому работать может только по ночам. В его отсутствие во многих сценах участвовали дублеры, а ночью снимали уже самого актера и потом монтировали кадры.

Александра Яковлева, которая играла Аленушку, обладала тяжелым характером, и Бромберг, проработав с ней буквально несколько дней, сказал: «Ведьму-то она сыграет, а вот Аленушку вряд ли». На площадку актриса приходила не подготовленной, путалась в тексте, и однажды довела интеллигентнейшего Валентина Гафта до белого каления. Он даже, продолжая играть Сатанеева, схватил ее за горло. После этого их стали снимать раздельно.

При поиске хвостатого актера на роль Говорящего кота тоже был организован кастинг — в пробах принимали участие около двух десятков животных. Им давали сметану и следили за мимикой: если кот выразительно фыркал и облизывался, у него был реальный шанс получить роль и стать кинозвездой.

Фото: kino-lyapy.ru

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