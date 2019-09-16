Новое в законодательстве: стало ли легче переселенцам?

1. Теперь органы Пенсионного фонда будут осуществлять пенсионное обеспечение переселенцев (в том числе лиц, которые отказались от справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица) по принципу экстерриториальности, то есть независимо от дальнейших изменений места жительства.

Информация о месте жительства переселенцев будет устанавливаться на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах. Здесь речь идет, прежде всего, о техническом взаимодействии Пенсионного фонда с госпогранслужбой, МВД, СБУ, полиции, миграционной службы, Министерства финансов и других органов как государственной, так и местной власти.

Таким образом, эти новшества, на самом деле облегчают жизнь чиновникам, но никак не пенсионерам.

2. Порядок назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (Постановление Кабмина «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам» №365 от 8.06.2016 г.) больше не распространяется на пенсии. Теперь он регулирует только социальные выплаты, которые назначаются и выплачиваются управлениями труда и социальной защиты, а также органами фонда социального страхования.

То есть, с одной стороны, на пенсионеров из числа переселенцев теперь не действуют бюрократические нормы указанного Порядка. С другой стороны, специальные ограничения относительно выплаты пенсии для этой категории граждан по факту сохраняются и прописаны в других постановлениях.

Более того, в Постановлении «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» №637 от 5 ноября 2014 года с изменениями от 21 августа 2019 года теперь прописано, что должен действовать совершенно другой порядок, который утверждается Пенсионным фондом по согласованию с Минсоцполитики. Однако новый порядок еще не утвержден, и пенсионеры-переселенцы по-прежнему остаются в подвешенном состоянии. Специалисты говорят, что это может на какое-то время усложнить процесс их идентификации.

3. Еще одно новшество, в котором по сути нет ничего нового: переселенцы, которые официально зарегистрировались на подконтрольной Украине территории и отказались от справок переселенцев, все равно будут получать пенсию на тех же условиях, что и другие внутренне перемещенные лица. Так было и раньше, но теперь это ограничение закрепили на уровне постановления вместо того, чтобы, наоборот, расширить права таких граждан.

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Можно сделать вывод, что в связи с принятием указанного выше постановления «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» №788 никаких существенных изменений по факту не произошло. Хотя из новости, растиражированной на сайте Кабинета Министров, может показаться, что жизнь переселенцев резко улучшилась.

Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: fromua.news