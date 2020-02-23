«Ничто не случается дважды»: о чем расскажут во второй части нашумевшего сериала?

Сериал Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды», который в феврале прошлого года показали на телевизионных экранах, вызвал большой ажиотаж. Поклонники требовали продолжения, и режиссер решила снять его, чтобы расставить все точки над «і». Три месяца назад стартовали съемки второй части сериала, который, по прогнозам, зрители смогут увидеть уже весной на канале «СТБ».

Второй сезон «будет еще круче»

После окончания первого сезона сериала Оксана Байрак не собиралась снимать продолжение. Однако рейтинг истории был настолько высоким, что пришлось задуматься о дальнейшей судьбе героев и засесть за написание сценария ко второму сезону. Оксана Байрак выступила не только режиссером, но и сценаристом сериала-бестселлера и пообещала: «Уверена, что этот сезон будет еще круче!».

Вторая часть будет короче первой – зрителям предложат всего восемь серий. Однако, по словам создателей, количество серий никак не отразится на их качестве – они будут более динамичными и заставят зрителей поволноваться. Вообще вторая часть будет содержать в себе несколько жанров – мелодраму, триллер, драму и даже детектив.

Появятся новые персонажи

Кроме того, во втором сезоне сериала появится немало новых персонажей. В одном из интервью Оксана Байрак объяснила: «Я же не ожидала, что будет второй сезон, поэтому большая часть персонажей были мной, мягко говоря, «ликвидированы».

Одну из главных ролей – напористую и пробивную Раису сыграет Надежда Мейхер. Сама Надежда к своей героине относится с иронией и называет ее не иначе как «Райка-поломойка». Певица рассказала, что ей было очень трудно вживаться в роль – никак не получалась походка «нахрапом», которую хотела видеть у ее героини Байрак. Однако результат получился блестящим, и зрители вскоре смогут его оценить.

Удастся ли обрести счастье героям ?

Как и в первом сезоне, все события будут разворачиваться вокруг отношений Огнева и Маши, и в этом смысле зрителей ждет немало сюрпризов. Огнев выживает после покушения и ради дочери отходит от криминальных дел. Он покупает небольшой остров, где живет отшельником с дочерью. Катя считает, что ее мама умерла, однако Маша все же находит девочку, но попадает в плен к Огневу… Главным героям придется многое пережить и перечувствовать, чтобы обрести настоящую любовь.

Фото: film.ua

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