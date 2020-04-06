Неизвестная Одесса: пляж «Старик» и статуя «Старик»

Многие знают, что в Одессе есть пляж, который именовался «Старик». Если вы слышите об этом впервые, то тоже ничего удивительного, название это — давнее и народно-одесское. Как рассказывает одессит Сергей Матвеев, «если стать лицом к морю, то слева от пляжа «Дельфин» есть маленький пляж с 4-этажным зданием прямо на песке.

Там под обрывом есть наклоненный камень. На камне когда-то белой краской два друга написали «Старик» и «Шеф». Надписи регулярно обновлялись свежей краской. Однажды слово «Старик» обвели рамкой… Как потом выяснилось, один из друзей застрелился из-за несчастной любви из мелкокалиберной винтовки. Такая вот реальная история, которая была в 60-х годах. Слово в рамке стало бросаться в глаза. Так и возникло название пляжа. Остатки надписи на камне еще были хорошо видны в конце 70-х -начале 80-х… Сейчас, правда, у этого места другое народное название — пляж затонувшего танкера…».

Любопытно само по себе, но сам пост о пляже «Старик» возник по другому поводу. И вот это уже — очень интересно. Сергей Матвеев поместил удивительное старое-старое фото: рядом с пляжем «Старик», на скале пляжа «Дельфин» красуется фигура Старика. Или рыбака. «Старик и Море… Может быть, это просто первоапрельская шутка? Прочитал пост на страничке Олега Боклаженко. Бросилась в глаза фотография. Автор утверждает, что это Одесса, район пляжа Дельфин. Никогда не слышал о такой скульптуре. Просто уверен, что это не Одесса…», — написал по этому поводу Сергей Матвеев.

Одесситы (тем более, на карантине) сразу отозвались по поводу статуи. Утверждали разное… Между тем, оказалось, что скульптура Старика (Рыбака) таки была в Одессе. Ясность внесла публикация создателя ресурса «Старая Одесса в фото» Евгения Волокина. На ней изображено другое фото этой же скульптуры с пояснением: «Вот такая статуя рыбака стояла на огромном камне на пляже «Дельфин» в 1958 году. Эта фотография появилась у нас после завершения верстки альбома по скульптурам Одессы. Пришлось альбом переверстать, но доставить этот снимок надо было обязательно».

Инициатор дискуссии Сергей Матвеев по этому поводу сообщил: «Невероятное оказалось очевидным! На пляже Дельфин, по крайней мере в 1958 году (судя по фото), на камне действительно стояла скульптура рыбака, смотрящего в даль моря! А еще вчера я в этом сомневался!»

Выражая грусть по поводу того, что скульптура Старика (Рыбака) не сохранилась до наших дней, одесситы все же продолжают сомневаться по поводу того, что наш Старик украшал именно этот камень. Заодно появились другие старые фото этой скульптуры — одесситы порылись в старых альбомах. Есть мнение, что это все же не Дельфин, а 10-я станция Большого Фонтана.

Ясно одно: в Одессе, у самого синего моря, на камне все же красовалась скульптура «Старика» (или «Рыбака»)…

Фото — с ФБ-страницы Сергея Матвеева и ресурса «Старая Одесса в фото».

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