Не получили платежку или субсидию? Одесские газовики рассказали, как отстоять свои права

Бытовых потребителей газа можно разделить на три категории: те, у кого есть индивидуальные счетчики, у кого общедомовой счетчик, и те, кто рассчитывается за газ по нормам потребления. С октября прошлого года проблемных ситуаций для каждого из этих сегментов прибавилось. Причины разные, а вот результат один — у потребителей накапливаются долги перед облгазами и облгазсбытами. В компании «Одессагаз – Поставка» разъяснили, как потребителям отстоять свои права в случае самых распространенных проблем.

Не пришла квитанция

Если платежка за газ не пришла, это не означает, что можно не платить. Иначе возникнет долг. Особенно это важно для субсидиантов, которые из-за долга могут лишиться денежной помощи от государства.

В этой ситуации необходимо самостоятельно заплатить за газ по реквизитам из квитанции за прошлый месяц. Уточнить реквизиты также можно в отделении Укрпочты или банка.

В платежке нет субсидии

Потребитель, который имеет право на субсидию при оплате за газ, раньше видел эту сумму в счете. Теперь же субсидия выдается деньгами на руки, а соответственно в счете стоит полная сума к оплате. А потребителю нужно самостоятельно оплатить счет за газ из полученных денег.

Остатки немонитезированной субсидии

У некоторых субсидиантов сформировались остатки средств на личных счетах в облгазсбытах, когда им еще начисляли субсидию в немонетизированной форме. Это деньги потребителей, и газовая компания должна их учесть при выставлении счета.

В марте люди должны заплатить деньгами разницу между суммой за потребленный газ и остатками на счетах. Если этого не происходит – направляйте соответствующий запрос в облгазсбыт с требованием учесть оставшиеся средства при оплате за газ.

Поставить индивидуальный счетчик

Каждый потребитель газа имеет право на индивидуальный счетчик. А оплата прибора уже заложена в тариф, а значит потребитель не должен ничего платить за его установку.

У всех региональных газовых компаний есть план установки индивидуального счетчика в каждом домохозяйстве до 1 января 2021 года. Чтобы узнать, когда подойдет ваша очередь, пишите запрос в облгаз.

Также у потребителя всегда остается возможность приобрести счетчик за свой счет, но нужно быть готовыми к тому, что деньги за это никто не вернет.

Фото: westnews.info

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