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Новости Одессы и Одесской области

Не получили платежку или субсидию? Одесские газовики рассказали, как отстоять свои права

Не получили платежку или субсидию? Одесские газовики рассказали, как отстоять свои права

Бытовых потребителей газа можно разделить на три категории: те, у кого есть индивидуальные счетчики, у кого общедомовой счетчик, и те, кто рассчитывается за газ по нормам потребления. С октября прошлого года проблемных ситуаций для каждого из этих сегментов прибавилось. Причины разные, а вот результат один — у потребителей накапливаются долги перед облгазами и облгазсбытами. В компании «Одессагаз – Поставка» разъяснили, как потребителям отстоять свои права в случае самых распространенных проблем.

Не пришла квитанция

Если платежка за газ не пришла, это не означает, что можно не платить. Иначе возникнет долг. Особенно это важно для субсидиантов, которые из-за долга могут лишиться денежной помощи от государства.

В этой ситуации необходимо самостоятельно заплатить за газ по реквизитам из квитанции за прошлый месяц. Уточнить реквизиты также можно в отделении Укрпочты или банка.

В платежке нет субсидии

Потребитель, который имеет право на субсидию при оплате за газ, раньше видел эту сумму в счете. Теперь же субсидия выдается деньгами на руки, а соответственно в счете стоит полная сума к оплате. А потребителю нужно самостоятельно оплатить счет за газ из полученных денег.

Остатки немонитезированной субсидии

У некоторых субсидиантов сформировались остатки средств на личных счетах в облгазсбытах, когда им еще начисляли субсидию в немонетизированной форме. Это деньги потребителей, и газовая компания должна их учесть при выставлении счета.

В марте люди должны заплатить деньгами разницу между суммой за потребленный газ и остатками на счетах. Если этого не происходит – направляйте соответствующий запрос в облгазсбыт с требованием учесть оставшиеся средства при оплате за газ.

Поставить индивидуальный счетчик

Каждый потребитель газа имеет право на индивидуальный счетчик. А оплата прибора уже заложена в тариф, а значит потребитель не должен ничего платить за его установку.

У всех региональных газовых компаний есть план установки индивидуального счетчика в каждом домохозяйстве до 1 января 2021 года. Чтобы узнать, когда подойдет ваша очередь, пишите запрос в облгаз.

Также у потребителя всегда остается возможность приобрести счетчик за свой счет, но нужно быть готовыми к тому, что деньги за это никто не вернет.

Фото: westnews.info

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Галина Полищук
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