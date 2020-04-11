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Новости Одессы и Одесской области

Научи пожилого родственника: как оплатить коммуналку онлайн (инструкция)

Научи пожилого родственника: как оплатить коммуналку онлайн (инструкция)

Напоминаем, что в условиях карантина наша рубрика «Компьютерный ликбез» меняет последовательность своих уроков. Сегодня мы продолжим тему оплаты коммунальных услуг онлайн, где расскажем вам, как пользоваться интернет-банком «Приват 24».

Если вы являетесь клиентом «Приватбанка», то по номеру телефона, к которому прикреплена ваша карта, вы сможете зарегистрироваться в приложении «Приват 24». Для этого зайдите на сайт «Приватбанка» (privatbank.ua) и выберите рубрику «Платежи». В ней – «Коммунальные и прочие платежи».

Когда откроется страница, нажмите на кнопку «Попробовать» и зарегистрируйтесь в приложении «Приват 24». После авторизации найдите вкладку «Мои платежи».

Здесь отображается список коммунальных услуг. Выберите нужную организацию, введите номер лицевого счета (указан в вашей платежке), сумму платежа и нажмите «Добавить платеж в корзину».

Далее укажите, с какого счета произвести платеж. После оплаты банк отправит вам СМС-сообщение с кодом, который нужно будет ввести для подтверждения платежа. Все реквизиты об оплате можно найти во вкладке «Мои платежи».

Обратите внимание: в новой версии «Приват 24» (next.privat24.ua) оплатить коммуналку можно и картой другого банка. Для этого зайдите на указанный сайт и найдите меню «Платежи». Когда загрузится страница, введите необходимые реквизиты. После укажите номер карты для оплаты и нажмите кнопку «Добавить в корзину». Дальше все точно так же, как указано выше.

Фото: Приват24

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Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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