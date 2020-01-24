Наша история: Лаврин Капуста – главный разведчик Богдана Хмельницкого

24 января в Украине отмечают день внешней разведки. Начало этой службе было положено еще при Богдане Хмельницком, и одним из первых ее руководителей стал полковник Лаврин Капуста. Несмотря на то что способы и средства получения информации в то время были далеки от совершенства, подчиненные Капусты работали очень эффективно.

Протеже Максима Кривоноса

О происхождении старосты гетманской разведки Лаврина Капусты достоверно ничего не известно. Какое-то время он служил в Запорожской Сечи и принимал участие в восстании казаков, вместе с которыми присоединился к армии Богдана Хмельницкого. Позже участвовал в Желтоводской, Корсунской и Пилявецкой битвах.

По легенде, сотника Капусту порекомендовал Хмельницкому Максим Кривонос, который занимался вопросами безопасности гетмана. Такая работа была Кривоносу не по душе – он предпочитал саблей махать, а не разбирать кляузы и допрашивать шпионов. Капуста же подходил на роль главного разведчика как нельзя лучше. Он хорошо разбирался в политике, умел просчитывать последствия своих решений, его советы всегда были конструктивными, а убеждать умел лучше любого психолога.

Лаврин не только засылал разведчиков в стан врага и раскрывал лазутчиков, но и выполнял дипломатические поручения, а также был «глазами и ушами» Хмельницкого. Староста разведки вербовал агентуру из православных священников и монахов, бродячих артистов и нищих. Его агенты уже тогда пользовались разными способами изменять внешность. Их «профессиональные комплекты» включали парики, усы, бороды, предметы одежды, трубки для подслушивания, кинжалы с тайниками, серьги с ядом, оружие и прочие необходимые разведчику вещи. Подчиненные Капусты работали в Польше, Турции, Литве, Крыму, а также вербовали там агентов.

Пиарщик и дипломат

Одной из главных задач службы, которой руководил Капуста, была безопасность гетмана. Однако староста разведки не пренебрегал и внешней формой, старался, чтобы вид украинского войска вызывал уважение. Когда в 1649 году Хмельницкий отправился в лагерь польского короля Яна Казимира для переговоров, Капуста не только продумал все меры безопасности, но и устроил зрелище, заставившее короля испытать жгучую зависть. Хмельницкий появился при полном параде, в сопровождении сотни казаков с саблями наголо, а лошади, на которых ехали казаки, были одной масти – серые в яблоках. Лаврин был доволен: въезд украинской делегации в лагерь выглядел весьма презентабельно.

Несмотря на мирные инициативы, отношения с Польшей у казаков всегда были напряженными, поэтому тайные агенты казаков работали в Речи Посполитой практически постоянно. Например, некий казак Малюга доставил из Варшавы ценные политические сведения, а также информацию о том, что в Украину заслан польский лазутчик. Врага удалось поймать и казнить.

К тому времени Капуста уже имел чин полковника и исполнял обязанности городового атамана в Суботове, где располагалось родовое имение Хмельницкого. Глава казацкой разведки пользовался неограниченным доверием гетмана и поэтому самые сложные и ответственные дипломатические миссии выполнял лично.

Лаврин был назначен послом к крымскому хану Ислам-Гирею, а в Константинополе вел переговоры с султаном Мухаммедом IV и его визирем, пытаясь склонить их к выгодному для Украины решению. Чтобы не допустить объединения польской и крымской армий, Капуста ездил в Москву, где вел переговоры с царем Алексеем Михайловичем.

У шпионов не было шансов

В послужном списке Лаврина Капусты было множество раскрытых заговоров и успешно проведенных операций. В 1649 году шляхтич Яков Смяровский готовил покушение на Богдана Хмельницкого. Для подкупа казаков у него было несколько десятков бланков на польское дворянство, в которых требовалось только проставить фамилии. Ему удалось подкупить нескольких казацких старшин, но Капуста сумел разоблачить его. Все было настолько очевидно, что шпиона приговорили к казни прямо на казацком совете.

В 1652 году, когда во время боев за Бердичев казаки не могли взять крепость, Капуста решил отправить к полякам диверсанта. Выбрали казака, который хорошо владел польским языком и в одном из давних боев потерял ухо. Ему искромсали старую рану, чтобы было похоже, будто он получил ее недавно, надели польский мундир и представили дело так, будто он бежал из казацкого плена. Поляки поверили «соотечественнику», а казак ночью открыл ворота и впустил в крепость украинские войска.

О том, что произошло с Капустой после смерти Богдана Хмельницкого, достоверно не известно. Версии разные: одни считают, что он был убит поляками, другие – что стал монахом Николаевского монастыря под Чигирином. Однако более правдоподобной представляется версия, что Капуста заболел и умер во время пребывания в Стамбуле после 1657 года.

Кто перезахоронил прах гетмана?

По одной из легенд, после смерти Хмельницкого Капуста перезахоронил его прах, чтобы его не могли осквернить поляки. Он якобы выкрал тело из Ильинской церкви, в которой завещал похоронить себя Хмельницкий, и зарыл его в пещере возле Чигирина. Место упокоения гетмана до сих пор неизвестно, однако недавно под Ильинской церковью был найден объект, похожий на склеп. Ведутся исследования, и, возможно, выяснится, что именно там с помощью Лаврина Капусты и нашел свое последнее пристанище Богдан Хмельницкий.

Фото: ic.pics.livejournal.com

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