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«Наполеоновские планы»: какие постройки мэрия грозится убрать с одесских пляжей?

«Наполеоновские планы»: какие постройки мэрия грозится убрать с одесских пляжей?

Мэр Одессы Геннадий Труханов обещает к предстоящему курортному сезону очистить пляжи от конструкций, закрывающих песок. «Песчаную часть пляжа нужно освободить», – заявил мэр.

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С недобросовестными предпринимателями обещают разорвать отношения, а для этого – ввести мораторий на паспорта пляжей.

Геннадий Труханов поручил своему первому заместителю провести встречи с арендаторами и субъектами хозяйствования, которые ведут свою деятельность на побережье, и разработать компромиссные варианты, которые позволят убрать из песка все конструкции. Речь идет о предоставлении им возможности построиться в другом месте.

«Одесская жизнь», как и мэр, прошлась от 16-й станции Фонтана до Аркадии и посмотрела, от чего стоит освободить наши пляжи.

Пляж «Золотой берег», 16-я станция Большого Фонтана

постройки на пляжах одесса

Это один из самых популярных и посещаемых пляжей в Одессе, а количество различных построек на здешних «песках» просто зашкаливает. Летом тут располагаются различные точки с едой и напитками, аттракционы для детей, кинотеатры под открытым небом и многое другое.

постройки на пляжах одесса

На данный момент среди конструкций на песке выделяется деревянная терраса одноименного ресторана «Золотой берег», которая занимает значительную часть пляжа. Здесь она неизменно располагается уже много лет, и с трудом верится, что она исчезнет до начала купального сезона.

постройки на пляжах одесса

Рядом с террасой находится небольшая «будка» с шаурмой и горячими напитками, которая явно построена на скорую руку для получения прибыли зимой. Чуть дальше вдоль побережья имеется похожая постройка из ДСП, но она сейчас пустует. Также непонятно, коснутся ли «наполеоновские планы» мэрии нескольких детских площадок на песке.

15-я станция Большого Фонтана

В этом районе находится довольно большой бар-ресторан «Жара». Летом за счет множества столиков, шезлонгов и зонтов его территория расширяется вплоть до кромки моря. Сейчас, в зимнее время, там работает точка с закусками.

На несколько метров дальше располагается Центр пляжных видов спорта. И тут стоит надеяться на обратное – чтобы мэрия не посчитала его ненужным и не распорядилась снести эти постройки наравне с другими.

12-14-я станции Большого Фонтана

постройки на пляжах одесса

постройки на пляжах одесса

Здесь имеется довольно большое количество различных конструкций на песке. В основном это террасы, бары и деревянные настилы, которые принадлежат различным ресторанам («Икра», «Кораблик»). Однако есть также и монолитные металлические конструкции, например, возле бара «Варадеро».

Отдельно хочется сказать о пляжном комплексе «Ривьера», который находится на 12-й станции. По сути он целиком состоит из металлического каркаса на возвышенности, где летом будут располагаться столики и шезлонги. Вход на пляж свободный, но места, где можно расстелить подстилку, практически нет. А все остальные опции – платные. Будут ли убирать эту постройку – непонятно.

постройки на пляжах одесса

На пляже «Чайка» есть постройка в виде некоего танцпола, где также размещаются столики. А на песке имеется пустой бассейн под открытым небом.

постройки на пляжах одесса

постройки на пляжах одесса

Вот такие постройки на песке уже к лету могут исчезнуть либо как-то видоизмениться. Мы вернемся сюда во время курортного сезона и проверим, как выполняется распоряжение мэрии: что уберут, что останется, а что, может быть, и появится на пляжах дополнительно.

Ранее мы публиковали: В Одессе для отдыхающих облагородят побережье

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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