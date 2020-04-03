Найти врача или оформить больничный: как одесские поликлиники и травмпункты работают в карантин?

Сложившаяся ситуация с распространением вируса заставляет власти вводить новые ограничения. Так, изменен график работы городских медучереждений. «Одесская жизнь», как принимают врачи поликлиник, работают ли травмпункты, и что делать людям, которым надо оформить больничный.

Какие меры ограничения введены?

По информации Департамента здравоохранения Одесского горсовета временно прекращено оказание медицинской помощи в плановом порядке. В том числе, проведение плановых операций в стационарах. Проводятся только ургентные операции в ситуациях, требующих неотложного оказания медицинской помощи.

В городских медучреждениях введены усиленные противоэпидемические меры, а это значит:

масочный режим;

дезинфекция: во всех медучреждениях есть дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук пациентов и персонала;

ограничено посещение в стационарах;

прекращено оказание плановой стоматологической помощи;

приостановлена работа кабинетов массажа и ЛФК, физиотерапевтических кабинетов и отделений;

прекращено проведение плановых профилактических прививок и медицинских осмотров, а также работа комиссий (за исключением военно-врачебных комиссий);

ряд специалистов консультативно-диагностических центров и поликлинических отделений городских больниц работают в сокращенном режиме.

Рекомендовано максимально сократить посещение медучреждений.

ВНИМАНИЕ: хирурги, травматологи, терапевты, офтальмологи, стоматологи и другие специалисты представляют ургентную помощь в полном объеме. Узнать о графике работы конкретного специалиста, можно в регистратурах медучреждений.

На связи с семейным врачом

По всем вопросам, касающимся состояния здоровья, а также выписки больничных, рекомендовано обращаться в телефонном режиме к семейному врачу или педиатру, с которым подписана декларация. При необходимости пациенту будет предложено посетить медицинское учреждение, либо вызов будет осуществлен на дому городской службой неотложной медицинской помощи. В частных случаях есть возможность удаленного оформления рецепта по программе «Доступные лекарства». Семейный врач присылает документ в электронном виде на телефон пациента.

Обеспечение пациентов жизненно необходимыми медикаментами по городским и государственным программам проводится в плановом порядке.

Бесплатная консультация

Специалисты «Амбулатории семейного врача» предоставляют дистанционную консультацию, независимо от наличия декларации, места прописки и района проживания.

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Фото: on.od.ua

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