Над чем и как будет работать новое правительство Украины?

В сентябре в Украине заработало новое правительство. Мы уже рассказывали, что ключевые должности заняли новые молодые лица, часть министерств была упразднена, а другие ведомства — образованы. Но все это технические процедуры. Куда важнее планы и реальные шаги нового Кабинета министров.

«Одесская жизнь» выясняла, какие заявления новые министры уже успели сделать, и как это отразится на нашей жизни.

В новом формате

Уже первое заседание Кабинета министров Украины стало новаторским. Отныне заседания будут проводиться в обновленном формате — закрытом для СМИ. Но, как пообещали, после премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для журналистов с разъяснениями решений, принятых за закрытыми дверями.

Зоряна — не Ульяна. Что с медициной?

Новый министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая на первой пресс-конференции обозначила свои планы на посту руководителя МОЗ и задачи ведомства.

Главное — медицинская реформа будет продолжаться в том же виде, в котором ее планировал предыдущий Кабмин, — сообщила Скалецкая. Однако второй этап реформы, запуск которого был запланирован на 1 января 2020 года, откладывается. Министр считает, что еще многое не сделано для того, чтобы запустить реформу «вторички», и назвала слабой работу предшественников по оптимизации учреждений здравоохранения.

Таким образом, запуск второго этапа медреформы состоится в апреле 2020 года.

Также новый руководитель МОЗ говорит и о незавершенности реформы первичной медицины. По ее словам, 28 миллионов украинцев, которые подписали декларации с врачами — это недостаточно. Нацслужба здоровья уже приступила к отработке механизмов, чтобы все население имело доступ к врачу.

Также Зоряна Скалецкая рассказала, на чем еще минздрав сосредоточится в ближайшее время:

· Эпидемии — приступят к разработке порядка реагирования на инфекционные вспышки.

· Вакцины — новый Минздрав будет заниматься вопросом обеспечения вакцин для взрослых.

· Зарплата врачей — нужно разобраться в ситуации, когда по одинаковой загруженности по декларациям в одних заведениях зарплата врачей высокая, а в. других – низкая.

Кстати, министр Скалецкая рассказала, что почти не пользуется соцсетями, но пообещала продолжить традицию своей предшественницы Ульяны Супрун — вести отдельный блог с советами.

«Принцип ребенко- и студентоцентризма»

Министр образования и науки Украины Анна Новосад попытается не только продолжить, но и ускорить реформу образования – «Нова українська школа». А основной задачей и приоритетом в работе ведомства будет переориентация системы образования на потребности человека.

– Мы должны исповедовать принцип ребенкоцентризма и студентоцентризма. В центре всех наших действий должны стоять нужды конкретного человека, ребенка, студента, ученого, – подчеркнула глава системы просвещения страны.

Новосад напомнила, что для успеха школьного образования необходимо, стобы в первый класс дети приходили бы уже подготовленными. Поэтому изменения в дошкольном образовании будут одним из приоритетов МОН.

Среди задач минобрнауки также обозначены:

· изменение управления и финансирования высшего образования и науки — лучшие должны получить ресурсы и автономию;

· построение престижного и современного профессионального образования.

– Мы все должны быть готовы к тому, что скоро потребность в отдельных профессиях исчезнет, и нам нужно будет переучиваться и менять квалификацию. В таком ускоренном мире единственная возможность оставаться успешным и конкурентным — уметь учиться в течение жизни и иметь доступ к качественной системе образования. На это мы хотим направить наши усилия, – сообщила Анна Новосад.

Каждому заму — по вотчине

А вот руководитель Министерства развития общин и территорий Алена Бабак решила, что ключевые направления деятельности ведомства будут отданы в кураторство разным заместителям министра. Таким образом над решением проблем будет работать конкретная команда специалистов. Итак, новое ведомство сосредоточиться на:

· стратегии развития регионов — приступят к разработке политики регионального развития и внедрению инструментов этой политики.

· децентрализации — в министерстве планируют провести очередную реформу административного устройства, заменив государственные администрации префектурами. Они должны достигнуть социальных стандартов доступности административных, социальных, жилищно-коммунальных услуг на уровне общины, а также более широкой экономической самостоятельности.

· строительстве и архитектуре — «Украина длительное время много внимания уделяла строительству, а вот архитектуре – нет. А должно быть наоборот», – отметила Бабак.

· жилищно-коммунальном хозяйстве — оно останется в приоритете. Акцент на развитии систем централизованного водоснабжения, теплоснабжения, обращении с бытовыми отходами, жилищной политике, благоустройстве и энергоэффективности.

5 главных целей Кабмина:

1. Рост ВВП на 5 % – в первый год, а на протяжении следующих четырех – на 7 %, что приведет к созданию 1 млн рабочих мест.

2. Восстановление 24 тыс. км дорог, 15 аэропортов и 5 морских портов, запуск внутренних водных путей, покрытие территории Украины скоростным интернетом.

3. Повышение прожиточного минимума, который учтет расходы, в том числе на коммунальные услуги.

4. Уменьшение вредных выбросов, развитие возобновляемой энергетики и сокращение энергорасходов.

5. Государство в смартфоне – 2020-й будет годом цифровизации страны.

Тотальная цифровизация

Кабинет министров Украины в 2020 году планирует сконцентрироваться на цифровизации Украины.

– 2020-й станет годом тотальной цифровизации страны. Это означает, что после 2020 года Украина должна быть полностью в смартфоне, – сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он также отметил, что программа деятельности правительства, которую сейчас разрабатывает Кабмин, будет написана при помощи «компьютерной программы».

Первая реформа нового Кабмина

Кабинет министров Украины ликвидировал Департамент защиты экономики в составе Нацполиции.

Специалисты должны перейти в новосозданную Службу финансовых расследований. Она станет аналитическим центром, который, по планм Кабмина, будет заниматься формированием и использованием финансовых ресурсов, выпуском и оборотом ценных бумаг, финансированием и налогообложением хозяйственной деятельности, оборотом подакцизных товаров, и даже порядком финансирования политических партий.

Для этого также планируется ликвидировать профильные «экономические» подразделения Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины.

Фото: 24tv.ua