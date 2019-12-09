На заметку: что нужно знать, чтоб устроить в Одессе ребенка в детский сад

Детский сад — это новый этап в жизни не только ребенка, но и его родителей. Подход к выбору дошкольного учреждения в каждой семье индивидуальный. Те родители, чей семейный бюджет позволяет это сделать, отдают малыша в частный детский сад. Большинство же одесских семей могут позволить себе только государственный садик. Какой порядок оформления ребенка в дошкольное учреждение и какие документы необходимо подготовить для регистрации, а также сколько стоит обучение в частных садах Одессы, узнавала «Одесская жизнь».

Электронная очередь

Вот уже несколько лет в Украине действует электронная система подачи заявлений в детский сад. Оформить ребенка в очередь можно с 1,5 лет. Для этого родители должны пройти онлайн-регистрацию на сайте: asrd.org.

Далее необходимо выбрать дошкольное учебное заведение и заполнить регистрационную форму. При успешной регистрации заявке будет присвоен статус «Зарегистрировано в очереди». Оповещение об этом отправят на указанную вами почту.

В течение 30 дней после этого, родители должны обратиться в районный отдел образования и предоставить документы подтверждающие их личность и личнсть ребенка.

После регистрации родители получают свободный доступ к системе и имеют возможность отслеживать продвижение в списке на зачисление.

— На этом этапе, нет ничего сложного, — делится одна из мам Катерина Клочкова в группе Киндфрендли на Фейсбуке, — Главное — не упустить свою очередь, поэтому время от времени следует проверять продвижение ребенка в списке кандидатов.

Как говорят чиновники, опередить или отсрочить этот процесс невозможно.

Перед регистрацией ребенка, проверьте на страничке выбранного учреждения наличие ясельной группы. Многие детские сады принимают детей с определенного возраста (с 2, 3 или 4 лет). Поэтому выбор года начала занятий стоит делать с учетом особенностей сада.

Кого зачислят без очереди?

Возможность первым попасть в ряды детсадовцев принадлежит детям, имеющим особый статус. К ним относятся:

сироты, полусироты (у которых умер один из родителей), а также дети, лишенные опеки родителей;

дети из приемных семей;

дети из приемных семей; дети имеющие инвалидность (если медицинским заключением им разрешено посещать дошкольное учреждение);

дети, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, а также чернобыльцы 1-3 категории;

дети, родители которых являются инвалидами I группы, участниками АТО, военнослужащими;

дети из семей переселенцев, а также многодетных семей.

Также в первую очередь и в обязательном порядке выдаются направления дошкольникам, которым исполнилось пять лет.

По данным Департамента образования Одесского горсовета сейчас сады перегружены, на 100 мест — приходится 162 ребенка.

Коррупция помогает идти в обход

Не секрет, что некоторые родители всяческими путями пытаются продвинуть свою очередь. В таком случае можно потерять право на путевку в сад по своей очереди. На какие ухищрения могут пойти родители, рассказала нам другая мама из группы Киндфрендли на Фейсбуке:

— Мы встали в очередь в полтора года. Больше года стояли в списке под номером пять. При этом я обращалась в районо, в Департамент образования и даже к депутатам, все они пожимали плечами и предлагали ждать. А знакомые, которые стояли в очереди под номером 80, путевку получили раньше меня. Это им удалось имея «своих» людей в районо. За данного рода услуги с них взяли порядка 500$. Я платить не хотела. Когда сыну исполнилось 5 лет, потребовала путевку в сад и мы ее все-таки получили, — вспоминает Марина К.

Еще одна мама дошкольника, Юлия Заяц, рассказала, что путевку в сад они дождались, когда осталось 2 месяца до поступления ребенка в 1-й класс.

А вот знакомая уже нам Катерина Клочкова поставила ребенка в очередь в полтора года, а путевку получила, когда ее чаду исполнилось ровно два года. Так что проблемы с местами существуют не в каждом детском саду. Время ожидания очереди зависит от того, какой сад вы выбрали, и какая возрастная группа вам нужна.

Если у вас нет возможности ждать места в детский сад, в Департаменте образования вы можете уточнить, в какие сады нет очереди, и подать заявку туда.

Регистрация в детском саду

Как только вы получаете уведомление о том, что статус ребенка в очереди изменился на «Есть возможность зачисления» — пришло время запускать процесс устройства в сад. У родителей есть 10 дней на то, чтобы подать пакет документов в выбранное дошкольное заведение. Если не сделать этого, заявку деактивируют, и родителям придется начинать всю процедуру регистрации заново.

В состав пакета документов входят:

заявления от родителей или официальных опекунов;

ксерокопии свидетельства о рождении малыша (3 шт);

справка о состоянии здоровья ребенка, включающая сведения об эпидемиологическом окружении (действует 3 дня и выдает ее семейный доктор);

оригинал и копия документа, свидетельствующего о наличии льгот, если таковые есть;

карта вакцинации по форме № 063/о.

Учтите: для поступления больше не нужна медицинская карта ребенка, ее упразднили (приказ Минздрава №157 от 26 января 2018). Теперь достаточно простой справки о том, что малыш здоров и может посещать дошкольное заведение.

При наличии путевки у вас на руках заведующая дошкольным учреждением не имеет права отказать вам в предоставлении места в группе для ребенка.

С поступлением в сад могут возникнуть сложности, если у малыша нет прививок без весомых на то оснований. В таком случае разрешение на посещение сада может выдать комиссия ВКК.

Любой каприз за ваши деньги

В частные детские сады, как правило, нет очередей и детей зачисляют без проблем. Но следует учесть, что в Одессе стоимость поступления в частный детский сад может варьироваться от 5 до 30 тысяч гривен в месяц. Дополнительно существуют ежегодные взносы. Цена зависит от расположения садика, условий и особенностей учебной программы. В некоторых садах детям предлагают бассейн, йогу, услуги соляной комнаты и массажиста.

Частные дошкольные учреждения бывают разного типа:

частные детские сады в отдельном помещении, которые работают полный день;

частные группы на базе государственных садиков;

домашние мини-садики в квартире или доме.

Чтобы определиться с садом стоит туда сходить пообщаться с персоналом, а также узнать впечатления родителей, которые уже водят туда детей. Обязательно нужно проверить документы, лицензию на работу и подписать договор.

Программа компенсации

С февраля этого года в Одессе действует программа, благодаря которой родители могут получить компенсацию за оплату частного дошкольного учреждения в сумме 2500 грн. — Если вы стоите в очереди в детский садик и не можете ее дождаться, мы можем предложить вам место в частном саду. В таком случае, вы будете получать компенсацию от города», — говорит директор Департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

Проектное решение программы рассмотрят на ближайшей сессии городского совета.

Фото: arbathomes.ru

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!