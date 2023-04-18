На Пасху бомбят церкви; внутри ада Бахмута; человек, которого боится Кремль — обзор мировых СМИ

Италия, «La Repubblica» – «На Пасху бомбят церкви».

Еще заголовки: «Запорожье «Вчера разбомбили иконы церкви», «В Москве Владимир Путин в Храме Христа Спасителя».



Еще одна итальянская газета «La Stampa» – «Бомбы на церковь».

Украинские ракеты в Донецке, месть Никополя.



Великобритания, «The Times» – «Акт веры».

Православные иконы спасли с разрушенной русской ракетой церкви под Запорожьем, когда верующие готовились к празднованию Пасхи. Атака произошла на фоне опасений, что Украина может потерять контроль над своим небом в следующем месяце, основываясь на оценке в обнародованных файлах Пентагона о том, что у нее мало ракет ПВО.

«The Guardian» — «Ладан, свечи – и никаких признаков Москвы. Верующие Киева отмечают Пасху как никто другой».

Прихожанка Успенского собора в Киеве на православной пасхальной воскресной службе под руководством украинского духовенства.

Австрия, «Salzburger Nachrichten» – «Православные празднуют Пасху».

Через неделю после католиков и протестантов Пасху отметили православные. Затемненное войной, воскресение праздновали также в России и Украине. В Украине действовал ночной комендантский час, поэтому многие могли посещать церковные службы только в воскресенье утром. Президент Владимир Зеленский в видеообращении перед Киево-Печерской лаврой отметил, что Пасха – это праздник веры в необратимость побед добра, правды и жизни.

Бельгия, «De Morgen» – «Россия против Украины, это тоже чеченцы против Чечни».

Мы боремся за свободу, они борются за деньги.

Германия, «Frankfurter Rundschau» – «Я хочу сказать, что я не теряю надежды».

Арестованный в России американский репортер Эван Гершкович сообщает письмом из тюремной камеры. Несмотря на международные протесты, ему грозит 20 лет тюрьмы.

«Der Tagesspiegel» — «Человек, которого боится Кремль».

Дважды Владимир Кара-Мурза становился жертвой отравления в России. Тем не менее, он продолжал борьбу с Путиным. Что им двигает и почему ему грозит 25 лет заключения.

«Советники по вопросам международной безопасности: Запад должен «приложить максимум усилий» в поддержку Украины».

К этому также призывает глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойссен.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» – «Вместо корзины — в шлеме».

В Украине православные отмечали Пасху по юлианскому календарю – на неделю позже, чем подавляющее большинство единоверцев. Яйца, пирог и бекон – это не только часть обычаев в день Пасхи для этого солдата в Славянске на востоке Украины. Наряду с присутствием полиции мира в Киево-Печерской лавре помогли сохранить традиции. Там праздновали верующие двух православных церквей.

«Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок хочет показать Путину решимость».





Нидерланды, «de Volkskrant» – «Армия Украины дает трещину».

Украина сталкивается с нехваткой опытных военных кадров, поскольку многие солдаты убиты или ранены. Новобранцев отправляют в окопы с минимальной подготовкой. Один вечер с пьяным инструктором — вот и вся боевая подготовка Алексея по прибытии на фронт. «Мы понятия не имели, как вести себя на поле боя».

Подпись под фото: Украинские военные медики оказывают помощь раненому бойцу вблизи Бахмута.





Испания, «ARA» – «Внутри ада Бахмута».

Рассказ о боях, которые ведутся в каждом жилом доме разрушенного города, когда украинская армия загнана в угол и закрепилась на территории примерно в 20 кварталов в ширину, но намерена сопротивляться под огнем российской артиллерии.



Португалия, «Público» – «Репортаж. Татьяна выжила в «хаотической атаке».

Камило Сольдадо и Адриано Миранда в Запорожье.

«Diário de Coimbra» — «Зеленський зберігає «непохитну віру» у перемогу».





Польша, «Dziennik» – «Война и искусство.

История украинской семьи, обреченной на разлуку и тоску.

Мальта, «The Malta independent» – «Сохранение религиозных икон».

Подпись под фото: Люди спасают иконы, расчищая завалы после того, как российская ракета разрушила православную церковь во время ракетных обстрелов в (православную) Пасхальную ночь. Воронка, оставленная ракетой, появляется на переднем плане. Камышеваха, Запорожская область, Украина, рано в воскресенье, 16 апреля 2023 года.

Ватикан, L’Osservatore Romano — Пожелания Папы после Марийской молитвы: Мирное будущее для России и Украины. Путь согласия для Судана».

«Пасха под бомбами».



Канада, «The Globe and Mail» — «Украинцы празднуют православную Пасху, несмотря на комендантский час и опасения безопасности».

«The National Post» – «Русская пара борется». Санкционный перечень Канады.

Утверждение о связях с путинским режимом «ошибка», заявляют суду миллиардеры.

Российский миллиардер Андрей Мельниченко и его жена Александра хотят, чтобы их исключили из списка санкций Канады, утверждая, что в Федеральном суде их ошибочно заклеймили как «элиту и близких соратников» российского режима.

В конце марта Мельниченко подали два заявления в Федеральный суд Канады, пытаясь отменить решение о наложении на них санкций, связанных с войной в Украине.

Судебные документы, полученные The Canadian Press, показывают, что пара боролась с включением Канады в список «обозначенных лиц» в соответствии с ее режимом санкций против России с октября 2022 года.

Еще в феврале правительство Трюдо объявило о поправках в Положение об особых экономических мерах (Россия), включавших включение Мельниченко в список из 122 подсанкционных лиц, связанных с правительством президента России Владимира Путина.

Супруги утверждают, что правительство Канады не предоставило им никаких доказательств, подтверждающих их включение в список.

В список входят российские элиты и политики, которые, как считается, «занимаются деятельностью, которая прямо или косвенно способствует, поддерживает, обеспечивает финансирование или способствует нарушению или попытке нарушения суверенитета или территориальной целостности Украины».

«Мистер. Никакой связи с правительством России или президентом Путиным у Мельниченко нет и не было», — говорится в заявлении Андрея Мельниченко. «Он уехал из России 20 лет назад и последние 13 лет проживает в Швейцарии. У министра нет разумных оснований считать иначе».

Его жена, бывшая модель и сербская поп-певица, утверждает, что канадские санкции на нее не действуют, поскольку она не имеет связей с Россией и не имеет никакого отношения к компаниям, начатым ее мужем.

Канадские адвокаты пары, Скотт Хатчисон и Елени Лутас из Henein Hutchison Robitaille LLP в Торонто отказались комментировать свои дела.

Директор по связям с общественностью Андрея Мельниченко Александр Бирихин не сразу ответил на запрос по электронной почте о комментарии.



США, «Wall Street Journal» – «Бывший военно-морской техник раскрыл секреты через пророссийский аккаунт».

Учетная запись в социальных сетях, которая контролировалась бывшим унтер-офицером ВМС США — известным голосом в Интернете, поддерживающим войну России против Украины — сыграла ключевую роль в распространении разведывательных документов, якобы обнародовавших пилот первого ранга Джек Тейшейра, репостируя файлы из непонятных онлайн-чатов.

Невероятная российская блоггерша, известная как Donbass Devushka, которая переводится как «Девушка из Донбасса», является лицом сети прокремлевских социальных сетей, аккаунтов для подкастинга, товаров и сбора средств. Но лицо, ведущее подкасты под названием «Donbass Devushka» и контролирующее эти учетные записи, является бывшим техником по авиационной электронике штата Вашингтон, настоящее имя которой Сара Билс.

Россия впервые вторглась на территорию Донбасса на востоке Украины в 2014 году, и большинство последних боевых действий были сосредоточены на этой территории.

37-летняя госпожа Билс служила на авиационной базе ВМС США на острове Уидби до конца прошлого года, несмотря на то, что учетные записи, которые она создала и управляла ими, прославляли русскую армию и военизированную группу «Вагнера». Они являются одними из самых популярных англоязычных социальных медиа, продвигающих взгляды России.

В субботнем интервью в своем доме в Оук-Гарборе, штат Вашингтон, г-жа Биллс сказала, что она является администратором «Donbass Devushka», и признала, что собирает средства и размещает подкасты под этим именем. В то же время она добавила, что является одним из 15 человек «по всему миру», вовлеченных в управление сетью «Donbass Devushka». Госпожа Билс отказалась называть эти лица.

5 апреля учетная запись «Donbass Devushka» Telegram опубликовал четыре из вероятно раскрытых секретных документов для своих 65 000 подписчиков, согласно скриншоту, который видел The Wall Street Journal. После этого несколько крупных российских аккаунтов в социальных сетях подхватили документы, и Пентагон начал расследование.

«Аккаунт в социальных сетях, которым руководил бывший унтер-офицер ВМС США, известный онлайн-рупор, поддерживающий войну России против Украины, сыграл ключевую роль в распространении разведывательных документов, вероятно, слитых летчиком первого класса Джеком Тейшейрой в чате».

«Госсекретарь Блинкен потребовал, чтобы официальные лица США получили немедленный доступ к Эвану Гершковичу, поскольку российские официальные лица продолжают отказывать ему в консульском доступе более двух недель после того, как они арестовали его по обвинению в шпионаже».

«Тяжелые бои охватили украинский город Бахмут. Россия заявила о небольшом продвижении, в то время как Украина заявила, что интенсивность боя достигла самой высокой точки».

«New York Times» — «Перед тем как идти на войну, украинские мужчины замораживают сперму».

Супруги мечтали о большой семье. У них будет пятеро детей, которые будут иметь копну локонов своего отца, его улыбку и мечтательные глаза.

Они будут учить детей рисовать и производить глиняные изделия и водили их в долгие прогулки по лесам вблизи их родного города Славянска на востоке Украины.

Затем Россия вторглась в их страну, разрушив их планы. Муж Виталий Киркач-Антоненко пошел воевать добровольцем и погиб на поле боя, когда его жена Наталья была на третьем месяце беременности первенцем.

Сейчас, все еще в глубоком трауре, она говорит, что не откажется от их мечты. Намерена подарить первенцу братьев и сестер. Как и сотни других украинских солдат, Виталий заморозил свою сперму перед возвращением в бой в надежде, что если он не вернется домой, то сможет передать свои гены.

«Виталий, – сказала его жена, – будет отцом всех наших будущих детей».

Для многих украинцев идея сохранения солдатской спермы является личной и патриотической. Это помогает мужчинам, которые хотят, чтобы что-то от них осталось, если они умрут, и это успокаивает их.

«The Washington Post» — «Россия: обнаружено только 1 % ботов».

«Страна распространяет ложь в социальных сетях. Поддельные профили ловят редко, говорят операторы».

Российское правительство стало намного успешнее в манипулировании социальными медиа и рейтингами в поисковых системах, чем было известно ранее, усиливая ложь об украинской армии и побочные эффекты вакцин с помощью сотен тысяч поддельных онлайн-аккаунтов, согласно документам, недавно проникшим в чат-приложение Discord.

Российские операторы этих аккаунтов хвалятся, что социальные сети обнаруживают их лишь примерно в 1 проценте случаев, говорится в одном документе.

Это заявление, описанное здесь впервые, вызвало беспокойство у бывших чиновников и экспертов в социальных сетях и вне их, к которым обращались для этой статьи.

«Google, Meta и другие пытаются остановить это, а Россия пытается улучшить свои достижения». Цифра, которую вы приводите, свидетельствует о том, что Россия побеждает», – сказал Томас Рид, исследователь дезинформации и профессор Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса. Он добавил, что заявление о 1 проценте, вероятно, преувеличено или вводит в заблуждение.



Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ