На что идет ваша квартплата: рейтинги эффективности одесских ЖКСов

Реформа жилищно-коммунального хозяйства дала многим из нас возможность увидеть всю бесполезность, а иногда и халатную бездейственность прежней системы управления нашими домами. Но, несмотря на возможность выбора управляющей компании и создания ОСМД, ЖКСы никуда не делись. В Одессе они по-прежнему массово заведуют многоквартирными домами, получив их в управление уже по конкурсу. Но состояние домов, дворов и коммунальных систем говорит о том, что домами никто не управляет, хотя платежки приходят регулярно. По всей видимости, на ремонт зданий и благоустройство территорий одесские ЖКСы тратят лишь незначительную часть своих доходов. Институт развития городов выяснил, какие одесские ЖКСы наиболее эффективны, а какие заняты лишь «проеданием» наших квартплат.

Данные

Для оценки эффективности жилищно-коммунальных сервисов специалисты сопоставили два показателя: расходы на зарплату вместе с единым социальным взносом (ЕСВ) и затраты на ремонты и благоустройство.

Данные за прошлый год Институту предоставили сами ЖКСы. Кроме одного – самого проблемного – «Порто-Франковского». Свои расходы на проведение ремонтов они провозгласили чуть ли не государственной тайной.

Кто больше всего «проедает»?

Итак, на последнем месте по эффективности оказался ЖКС «Черемушки». На ремонты в 2019 году он потратил в 14 раз меньше, чем на зарплаты.

5-е место занял ЖКС «Фонтанский» с разрывом на эти статьи расходов в 6,8 раз. Территория обслуживания жилкоммунсервиса охватывает часть исторического центра Одессы со множеством проблемных зданий.

4-е место занял самый «современный» по возрасту жилфонда ЖКС Одессы – «Черноморский». Он обслуживает южную часть Таирова. На зарплаты и ремонты у них разрыв составил 5,4 раза.

3-е место в «рейтинге порядочности» заработал самый маленький и самый проблемный ЖКС – «Пересыпский». Зарплаты здесь «любят» в 3,4 раза больше ремонтов.

2-е место. Почти идеальным и достойным «серебра» одесской пробы оказался ЖКС «Вузовский» (северная часть Таирова). Разрыв между зарплатами и ремонтами составил всего 2 раза.

1-е место – ЖКС «Хмельницкий», на территории которого (Молдаванка) находится большое количество ветхого и аварийного жилья. При расходах на зарплату в 26,2 млн грн. коммунальщики этого ведомства потратили на ремонты 15 млн грн. или в 1,75 раз меньше.

Рейтинг щедрости

Специалисты Института развития городов также выяснили, сколько денег в 2019 году потратил каждый ЖКС на ремонты из расчета на каждую квартиру. Цифры приблизительные, поскольку точных данных о числе квартир в домах ЖКС Департамент городского хозяйства не предоставил. И все же, имеющиеся данные позволяют определить, на какую сумму может рассчитывать ваш дом, скажем, каждые пять лет. Причем, заметьте, – речь идет только о стоимости материалов, поскольку работа (зарплата) уже включена в соответствующую статью расходов ЖКСа.

Итак, самым скупым оказался ЖКС «Черемушки» – всего 140 грн. на квартиру в год. Но и этой суммы должно хватить, чтобы за 5 лет заменить водосточные трубы и утеплить окна во всех парадных вашей «хрущевки».

На втором месте по «жадности» – ЖКС «Фонтанский»: 230 грн. на квартиру. С 30 квартир в центре города за 5 лет может «накапать» на мощение двора плиткой с установкой ворот или, если хотите, косметический ремонт парадных.

На третьем месте – ЖКС «Черноморский»: 340 «ремонтных» гривен на квартиру. Отчислений 144-квартирного дома (стандартная девятиэтажная) за пять лет должно хватить на детскую площадку или замену насосной станции.

Рейтинг «щедрых» ЖКСов открывает «Пересыпский» (420 грн. на квартиру в год).

Лидирующие места с большим отрывом занимают ЖКСы «Хмельницкий» (650 грн.) и «Вузовский» (770 грн.). Поэтому, если вы живете в 9-этажке где-нибудь в начале Королева, можете быть уверенными: каждый год на ремонты в вашем доме выделяется по сто тысяч гривен. Ведь именно ваш ЖКС – самый щедрый в Одессе!

А что с квартплатой?

Щедрость ЖКСов и доля их отчислений на ремонт домов слабо соотносится с размером квартплаты. Например, ЖКС «Вузовский» при тарифе 5,68 грн. за квадратный метр тратит на ремонты половину от суммы зарплат, а соседний ЖКС «Черноморский» при тарифе 5,5 грн. – лишь пятую часть.

Наиболее эффективный – ЖКС «Хмельницкий», работает при тарифе 4,51 грн., а наименее эффективный – «Черемушки» – в 2019 году поднял тариф до 4,85 грн. Наконец, ЖКС «Пересыпский» при самом низком в Одессе тарифе – 3,83 грн., выделял на ремонт больше, чем «дорогой» «Вузовский» (если смотреть из расчета на 1 квартиру).

Выводы

Эти шесть ЖКСов в 2019 году выделили на ремонты домов почти 57 млн грн. или где-то 400 грн. на квартиру. Попробуйте «пробежать» глазами и найти следы этих денег в своем доме, дворе или в парадной.

В Институте развития городов надеются, что эти расчеты помогут одесситам быть решительнее и не уступать отговоркам коммунальщиков о том, что денег нет. А может, даже вдохновят на создание своего ОСМД.

Оценка эффективности одесских ЖКСов

ЖКС Расходы на ремонты, тыс. грн. (2019 г) Расходы на зарплату с ЕСВ, тыс. грн. (2019 г) Соотношение затрат: зарплат к ремонтам Ремонтные затраты на 1 квартиру, грн. «Фонтанский» 7 918 53 776 1 х 6,79 230 «Черноморский» 8 540 46 135 1 х 5,40 340 «Хмельницкий» 14 970 26 202 1 х 1,75 650 «Черемушки» 3 469 48 962 1 х 14,11 140 «Вузовский» 19 392 38 649 1 х 1,99 770 «Пересыпский» 2 549 8 625 1 х 3,38 420

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