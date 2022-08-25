«Мы платим большие счета, а Украина платит кровью» — иностранные СМИ

Украина и война с россией по-прежнему остаются главными темами первых полос зарубежных газет. Сегодня представляем СМИ Великобритании и Испании.

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Фото премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Владимиром Зеленским появились на первых страницах нескольких газет после визита премьер-министра в Киев, посвященного Дню независимости Украины

Мы платим по более высоким счетам, а Украина платит кровью. Кризис стоимости жизни – это жертва Британии, поскольку украинцы «платят кровью»

На единственном фронте Европы по отношению к Украине появляются трещины. Прокремлевские политики, популисты и оппозиция используют надвигающиеся на континенте зимние трудности. Неформальная встреча министров ЕС на следующей неделе в Праге может стать первым моментом несогласия по поводу новых мер против России

Россияне нас пытают, утверждают сотрудники оккупированной АЭС. Газета пообщалась с работниками Запорожской электростанции, говорят, что захватчики забирают людей в подвал на «разговоры» и пытаются обмануть международных атомщиков.

По оценкам западных официальных лиц, от 70 000 до 80 000 российских военнослужащих были убиты или тяжело ранены с тех пор, как Путин начал свое вторжение

Предупреждение о крушении на украинской АЭС. Эксклюзивный российский план отключения гигантского атомного объекта ставит под угрозу систему охлаждения

Украина обещает бороться до конца

«The Independent» – «Джонсон неожиданно посещает Киев»

«Daily Telegraph» – «Мы платим большие счета, а Украина платит кровью»

Премьер-министр призывает общественность выдержать кризис стоимости жизни, чтобы поддержать Киев во время визита на шесть месяцев вторжения России

Пребывая в Киеве, пишет газета, премьер-министр призвал союзников

Великобритании не сомневаться в поддержке оккупированной страны.

«Если Путин добьется успеха, то ни одна страна по периметру России не будет в безопасности»

БОРИС ДЖОНСОН призвал британскую общественность терпеть более высокие счета за электроэнергию как цену свободы в Европе, поскольку украинцы расплачиваются кровью.

Выступая в Киеве по случаю шести месяцев после вторжения Владимира Путина, премьер-министр призвал союзников Великобритании не колебаться в своей поддержке на фоне опасений, что цены на стремительно растущие энергоносители и кризис стоимости жизни могут ослабить решимость европейских столиц.

Вчера Эммануэль Макрон заявил, что Франции пришлось пойти на «жертвы», но призвал свой народ «принять плату за свободу», а Маттео Сальвини, лидер итальянской партии «Правая лига», призвал ЕС пересмотреть санкции против России.

Господин Сальвини, который войдет в коалиционное правительство после выборов в Италии в следующем месяце, сказал, что они могут нанести больший ущерб государствам-членам, чем России.

Ofgem, регулирующий орган энергетической отрасли, завтра объявит о новом ценовом рубеже, который начнется в октябре, с ожидаемым повышением с 1971 до примерно 3600 фунтов стерлингов в год. Согласно последним прогнозам, в январе он может превысить 5000 фунтов стерлингов, а в апреле – более 6000 фунтов стерлингов.

Выступая в Киеве в день независимости Украины, Джонсон сказал: «Мы также знаем, что если мы платим нашими счетами за электроэнергию за зло Владимира Путина, то народ Украины платит своей кровью.

«И именно поэтому мы знаем, что должны придерживаться курса. Потому что в случае успеха Путина ни одна страна по периметру России не была бы в безопасности, и… это был бы зеленый свет для каждого автократа в мире, что границы могут быть изменены силой.

«Всем нашим друзьям я просто говорю: мы должны продолжать. Мы должны показать как друзья Украины, что у нас такая же стратегическая устойчивость, как и у народа Украины».

Он сделал свои комментарии за несколько часов до того, как российский ракетный удар по украинскому железнодорожному вокзалу унес жизни 15 человек и ранил 50 человек.

Это произошло после того, как украинские сотрудники Запорожской атомной электростанции рассказали The Daily Telegraph, что их пытали российские солдаты. Сотрудники заявили, что их избивали в подвале перед визитом инспекторов ООН на объект, который Москва приняла как военную базу.

Ожидается, что господин Джонсон не будет делать дальнейшие комментарии относительно давления на домохозяйства, а также не будет объявлять о какой-либо дальнейшей поддержке, чтобы облегчить кризис стоимости жизни в последние дни своего пребывания в должности.

Однако, когда 5 сентября будет объявлено о следующем премьер-министре, их администрация будет вынуждена действовать быстро, и оба кандидата заявили, что изучают возможные идеи. Казначейство готовит набор вариантов для нового премьер-министра, который предполагается включает немедленное разрешение на гидроразрыв, чтобы сократить расходы на энергию следующей зимой. Минувшей ночью канцлер Надхим Захави настаивал на том, что «ничего не может быть решено», когда дело дошло до действий по резкому увеличению счетов за электроэнергию. Однако он сказал, что чувствует замораживание ценового потолка, которое поддерживают лейбористы, либерал-демократы и SNP, не предоставит «целевой помощи» тем, кто в ней больше всего нуждается.

Выступая на шотландском канале STV News, он обвинил Путина в «преднамеренном использовании» энергии и газа как «инструмент против британского народа из-за помощи, которую мы оказываем Украине».

Лиз Трасс, фаворит на победу в гонке за лидерство среди консерваторов, заявила, что объявит о дальнейших мерах по оказанию помощи семьям с их счетами в краткосрочной и долгосрочной перспективе, если она будет избрана лидером партии. «Она бы не согласилась с тем, что людям приходится мириться с растущими счетами», — сказал источник в предвыборной кампании Truss. «Одна из причин того, что это происходит – варварская война Путина в Украине, и именно поэтому мы наблюдаем эти повышения цен.

Лиз говорит, что скоро придет помощь. Но вы должны иметь перед собой все книги, прежде чем принимать решение. Люди рассматривают предложения, но она не может ничего взять на себя, пока не выиграет и не получит всю информацию».

Представитель Риши Сунака сказал: «Правильно поддержать Украину в борьбе за свободу и демократию и британский народ решительно поддерживает это. Риши поддержит семью этой зимой и обеспечит нашу энергетическую независимость». Фонд Развития в докладе предупредил, что эта зима станет «катастрофой», поскольку рост счетов за электроэнергию нанесет «серьезный физический и финансовый ущерб семьям по всей Британии».

Аналитический центр заявил, что тысячи людей находятся на пути к полному отключению энергии, в то время как миллионы не смогут платить свои счета и накопить «неуправляемую» задолженность.

Подпись под фото: Борис Джонсон с президентом Украины Владимиром Зеленским вчера в Киеве в День Независимости

Статья: На едином фронте Европы по отношению к Украине появляются трещины

Прокремлевские политики, популисты и оппозиция используют надвигающиеся на континенте зимние трудности.

Маттео Сальвини, лидер итальянской ультраправой партии Лига, вчера призвал Европейский Союз пересмотреть свои санкции против России на фоне опасений относительно снижения поддержки Украины.

Господин Сальвини, поклонник Владимира Путина, сказал, что Брюссель должен рассмотреть, наносят ли эти меры больше вреда государствам-членам, чем Москве.

«Я прошу, чтобы мы оценили эффективность этих инструментов. Если они работают, хорошо, но если они ударят по странам, которые ввели санкции, больше, чем по России… они разожгут войну, а не будут способствовать миру», — сказал Сальвини газете La Repubblica.

Его вмешательство усугубит опасения, что правые и левые популисты вскоре могут оказать негативное влияние на поддержку Украины Европой.

Через шесть месяцев войны европейские лидеры начали готовить избирателей к трудностям, которые им придется выдержать с наступлением зимних месяцев.

Французский Эммануэль Макрон и немецкий Олаф Шольц назвали это необходимыми жертвами ради свободы Украины. Но другие столицы не были сдержанными по поводу своего нежелания сталкиваться с экономическими трудностями.

Популисты, прокремлевские агитаторы и даже основные оппозиционные партии выстраиваются в очередь, чтобы оказывать давление на правительства, чтобы они сократили расходы на оружие и гуманитарные поставки для Киева, поскольку граждане ЕС сталкиваются с стремительными ценами на энергоносители.

«Политика жестока», — сказал европейский дипломат The Daily Telegraph. «Нынешние скачки цен на энергоносители в Европе – это возможность для популистов и прокремлевских деятелей. Но оппозиционные партии в ЕС также постараются воспользоваться ситуацией».

В Италии господин Сальвини вместе с другими правыми союзниками России намерен получить место в следующем правительстве после того, как свержение премьер-министра Марио Драги повлекло всеобщие выборы.

Лидер Лиги, когда-то позировавший в футболке с изображением Путина на Красной площади, долгое время выступал против санкций против России, включая пакет мер ЕС из-за незаконной аннексии Крыма.

Его поддерживает Сильвио Берлускони, четырехкратный премьер-министр Италии и еще один друг российского лидера в коалиции, которая, как ожидается, возглавит всеобщие выборы 25 сентября. Если они обретут власть, у них будет достаточно возможностей сдержать поддержку Рима. Но есть проблеск надежды на то, что Джорджия Мэлони, лидер «Братьев Италии», доминирующей партии в альянсе, не захочет тратить «политический капитал на срыв санкций ЕС», сообщил источник.

В Испании левое правительство, поддерживающее крайняя левая Podemos, пытается достичь консенсуса относительно поставок оружия.

Критики говорят, что партия меньшинства, сторонники которой присоединились к протестам против НАТО на саммите в Мадриде в июне, убила клинья в испанское правительство и предотвратила военные партии.

Социалистическая партия не хочет ссориться с Podemos, поэтому ее можно убедить сосредоточиться на борьбе избирателей, а не на дальнейшей помощи.

В Германии крайние левые и ультраправые политики приняли меры, чтобы смягчить шок от сокращения Россией поставок газа. Из-за опасений проблем с отоплением домов и электростанций, члены FDP, младшего члена правящей коалиции Берлина, предложили возобновить противоречивый газопровод «Северный поток-2» с Россией, проект, остановленный в начале войны.

Вчера правительство объявило, что пассажирам придется дольше ждать поезда, поскольку железная дорога будет отдавать приоритет транспортировке горючего, а не людям.

Во Франции господин Макрон признал, что избирателям придется пойти на «жертвы» в новую эру, отмеченную нестабильностью, вызванной вторжением России в Украину.

Между тем лидеры меньших стран-членов ЕС обязались прямо бросить вызов поддержке блоком Киева.

Временное правительство Болгарии дало сигнал, что оно возобновит переговоры с «Газпромом», государственным энергетическим гигантом Москвы, по возобновлению поставок газа. И Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, также пообещал заключить новое газовое соглашение с Москвой.

Ожидается, что они будут среди растущей группы европейских стран, противостоящих дальнейшим санкциям против России и военной помощи Украине.

Неформальная встреча министров ЕС на следующей неделе в Праге может стать первым моментом несогласия по поводу новых мер.

И поскольку война в Украине продолжается, блок окажется под давлением, чтобы изобрести более жесткие санкции – против ядерной промышленности России и экспорта газа – что столкнется с гораздо более жесткой оппозицией.

Киев знает, что путь к такой помощи от Европы заканчивается, и предупредил, что усталость Запада представляет большую опасность, чем российские войска.

Некоторые западные столицы надеются, что Украина использует оказанную поддержку, чтобы добиться значительных успехов на юге, потенциально вернув себе оккупированный Херсон.

Однако украинские военачальники выступают за то, чтобы медленно «резать вены» россиянам ударами по складам боеприпасов и линиям снабжения.

Если до зимы война останется в тупике, на западные правительства, вероятно, будет нарастать давление, чтобы они уделяли приоритетное внимание своим проблемам в тылу.

«Скачки цен на энергоносители – это возможность для популистов и прокремлевских деятелей. Но оппозиционные партии также воспользуются этим».

Статья: Россияне нас пытают, утверждают сотрудники оккупированной АЭС

Telegraph пообщался с работниками Запорожской электростанции, говорят, что захватчики забирают людей в подвал на «разговоры» и пытаются обмануть международных атомщиков. Запорожскую АЭС превратили в российскую военную базу

«Мы все обеспокоены возможным визитом МАГАТЭ. Что они устроят какие-то провокации, а потом свалят вину на Украину»

Российские силовики пытают персонал на оккупированной Запорожской атомной станции, чтобы не дать им рассказать инспекторам ООН о рисках безопасности, сообщили сотрудники The Daily Telegraph.

Претензии служащих и недавно сбежавших появились на фоне растущих опасений, что бои вблизи захваченного Россией объекта могут привести к ядерной катастрофе вроде Чернобыля.

Ожидается, что в ближайшие дни на электростанцию ​​прибудут инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для проверки безопасности.

В Стамбуле вчера состоялись переговоры с визитом главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы российской государственной атомной монополии «Росатом» Алексея Лихачева. Росатом после встречи заявил, что организует

Миссия МАГАТЭ на АЭС «как только это позволит военная ситуация на месте» и что безопасность на АЭС является «главным приоритетом для России». Но сотрудники, поговорившие с The Telegraph на условиях анонимности, описали атмосферу страха и устрашения, включая несколько арестов.

«Мы все переживаем из-за возможного визита представителей МАГАТЭ. Что они будут устраивать какие-то провокации, а затем винить в них Украину. Такое ощущение, что именно то, что они планируют сделать», — сказал один инженер.

«Они схватили наше руководство за яйца: на время визита они планируют минимизировать присутствие нашего персонала, а в каждую диспетчерскую поставить пару своих представителей, которые будут громко кричать, что они ждали «освобождения от киевского режима».

Сотрудник, личность которого газета подтвердила, но не публикует, добавил, что несколько сотрудников были арестованы дома или по дороге на работу. «Сейчас я понимаю, что армия у них слаба, но служба ФСБ работает. Один из их методов здесь – забрать работников диспетчерской в ​​подвал», – сказал инженер, используя русскую разговорную фразу для задержания и пыток тайной полицией.

«Наше руководство об этом молчит, чтобы не создавать панику, но возвращающиеся после тех подвальных «разговоров» люди вообще ничего не говорят. Не будет ничего удивительного, если во время миссии они вдруг начнут говорить то, что им сказали».

До войны на станции, одной из четырех атомных станций, которые дают примерно половину электроэнергии в Украине, работало более 11 тысяч человек.

Российские войска захватили комплекс после перестрелки с Украинской национальной гвардией в начале марта, что побудило соседние города раздавать йодные таблетки в случае утечки радиации. В последние недели выросли опасения катастрофы, поскольку Россия начала использовать его как военную базу, и обе стороны обвинили друг друга в артиллерийском ударе 5 августа, который нанес рядом

«Есть место, где хранится отработанное ядерное топливо, и часть ракеты застряла в крыше»

Владимир Путин согласился разрешить инспекторам МАГАТЭ прийти на станцию завтра после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Однако это обещание не сняло напряжения. Во вторник на заседании Совета Безопасности ООН по Запорожье стороны обменивались обвинениями, когда Украина и ее союзники требовали от России вывести свои войска.

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил вчера Раде по видеосвязи, что Россия «должна безоговорочно прекратить ядерный шантаж» и «полностью выйти» из АЭС.

Трое свидетелей, работающих на заводе или недавно покинувших завод, рассказали The Telegraph, что российские войска сократили рабочую силу до опасно низкого уровня, ввели ограничения на передвижение, что затрудняет их работу. Регулярные учения были прекращены российскими командирами, которые хотели минимизировать количество гражданских лиц на месте, а мины были заложены вокруг пруда-охладителя, очевидно, как оборонительное мероприятие.

«Такое ощущение, будто мы в тюрьме строгого режима: постоянное психологическое давление, нет возможности связаться с родными, поскольку отключили какую-либо связь и запретили мобильные телефоны», – сказал один.

«Мы не можем наблюдать за активным оборудованием станции, потому что они запрещают передвижение по территории ночью. Они устанавливают свое оборудование в машинных залах и запрещают проезд, это постоянно вызывает конфликты между рабочими и российскими войсками», – сказал один.

Каждый из шести реакторных блоков Запорожья имеет пристроенный машинный зал.

Недавно обнародованное видео, на котором видны российские армейские грузовики, припаркованные на складе, было снято в квартале №2, рассказал работник.

Каждый из свидетелей высказался независимо и подтвердил наличие военной техники, в частности, БТРов, боевых джипов «ТИГР» и артиллерийских установок 2С7 «Пион» – одной из самых тяжелых самоходных установок на вооружении России.

Один сказал, что это была удобная база, из которой «выходить ночью для обстрела городов Марганца и Никополя» на контролируемом Украиной противоположном берегу реки Днепр, но не сказал, россияне ли вели огонь с самого завода.

Рабочие были арестованы у ворот, когда они прибывали на смену, и вывозились прямо из дома. Некоторые из них исчезали на срок до двух недель.

Один бывший рабочий завода, недавно прибывший в контролируемый Украиной город Запорожье, который в 70 милях выше по реке, сказал, что сбежал из Эногодара после того, как оккупационные чиновники привели коллег на встречу, чтобы предложить им российское гражданство. С ними не обращались жестоко, но он описал атмосферу неудобства и страха, который воцарился, когда предложение было отклонено. Он решил сбежать до того, как его тоже опросили.

Он дождался нескольких выходных, чтобы начать поход на украинскую территорию и не вернулся к работе. Он сказал: Есть место, где хранится отработанное ядерное топливо, и часть ракеты застряла в крыше. Сами «рашисты» его фотографировали и пытались назвать украинским, но все работающие там знают, что он из Энергодара. Вы можете сказать по траектории».

Рашист – пренебрежительный термин для российских солдат. Telegraph не смог сразу подтвердить это заявление.

Опрошенные работники сказали, что считали, что россияне хотели остановить реакторы и отключить станцию ​​от украинской национальной сети, но пока этому помешали технические проблемы и проблемы безопасности. Атомная электростанция нуждается в электроэнергии для охлаждения даже после закрытия ее реакторов. Аварийные дизель-генераторы на Запорожской АЭС рассчитаны всего на 72 часа, сообщил техник станции.

Работающий там инженер сказал, что российские чиновники пытаются найти уголь, чтобы перезапустить соседнюю теплоэлектростанцию, чтобы обеспечить эту электроэнергию, но повреждение линий электропередач вблизи Мелитополя еще больше помешало этим усилиям.

Он сказал, что он и его коллеги намеревались остаться, чтобы управлять заводом как можно безопаснее, даже рискуя посетить подвал или хуже.

Они все держат на контроле, медчасть ничего не регистрирует. Если кто-то скажет что-то лишнее, он может поставить под угрозу своих родных или близких», – сказал он на вопрос, попадали ли «опрошенные» в больницу.

Поэтому каждый день из Энергодара убегают толпы людей. Только я и мои коллеги остались, чтобы не допустить еще одного Чернобыля или Фукусимы».

Статья: Британия пришлет армию дронов, которые «изменят правила игры», чтобы разведывать враждебные цели

Великобритания должна предоставить Украине сотни «микродронов», которые могут летать в пределах футов от российских солдат и входить в здания, чтобы следить за позициями войск.

Шестидюймовые дроны Black Hornet, которые выглядят как детский игрушечный вертолет, впервые были использованы британскими войсками во время вторжения в Афганистан.

Миниатюрные дроны имеют радиус действия 1,2 мили, максимальную скорость 11 миль в час, ночное видение и время полета до 25 минут.

Их роторы достаточно тихи, чтобы проникать в состав без обнаружения, а три камеры в носу могут передавать видео высокой четкости.

Офис Бориса Джонсона вчера объявил, что 850 микродронов были частью нового пакета военной помощи на 54 миллиона фунтов.

Они будут поставляться совместно с Норвегией, производившей беспилотник.

Украинские власти попросили этот тип оборудования у западных союзников для борьбы с российскими войсками.

«Черные шершни» стоимостью около 8,5 миллионов фунтов стерлингов дадут Украине возможность не только следить за российскими позициями, но и дадут более точную оценку ущербу оружию. Один исследователь из Немецкого аэрокосмического центра назвал разработанные Норвегией беспилотники «лучшими на рынке», а их размещение в Украине «изменило правила игры».

Бьерн Арильд Грам, министр обороны Норвегии, сказал: «Беспилотник используется для разведки и идентификации целей. Он прост в эксплуатации, крепок, его трудно обнаружить и особенно хорошо подходит для борьбы в городских условиях. Пожертвование предполагает новое направление того, как западные страны поддерживают их борьбу. До сих пор мы и наши союзники в основном жертвовали из собственных запасов», – добавил мистер Грэм.

Поблагодарив премьер-министра во время вчерашнего визита в Киев, украинское министерство обороны написало в Twitter: «Новый британский пакет из 850 микродронов значительно поможет ВСУ!». Бен Уоллес, министр обороны, сказал: «Норвегия и Великобритания остаются настроенными стоять бок о бок с Украиной.

Эти передовые беспилотники дадут Украине жизненно важное преимущество на поле боя, поскольку они будут защищать свою страну от жестокого и неспровоцированного вторжения [Владимира] Путина».

Дэвид Хэмблинг, журналист по вопросам обороны и автор книги о дронах, предупредил, что беспилотник имеет несколько сложную историю.

«Британская армия летала на них несколько лет, но из-за того, что они были дорогими (как сообщается, 80 000 фунтов стерлингов каждая) и хрупкими (некоторые из них якобы были потеряны, потому что на них попрали), их сбросили. Однако нынешнее поколение может быть лучше», – сказал он. «Большое преимущество заключается в том, что он маленький и тихий, а следовательно, более полезен для разведки вблизи потребительских беспилотников, таких как DJIS [коммерческие беспилотники], которые широко используются украинскими военными, и их слышно с определенного расстояния. Черный Шершень, как говорится, может входить в здания через открытую дверь и окна, что делает его полезным разведчиком в городских боях».

В 2013 году британский майор рассказал Daily Mail, что Black Hornet оказался полезен на поле боя в Афганистане.

«Раньше мы отправляли бы солдат, чтобы проверить, не прячутся ли вражеские истребители внутри ряда зданий», — сказал майор Адам Фоден. «Сейчас мы разворачиваем «Черный шершень», чтобы осмотреть территорию и расчистить маршрут через удерживаемые врагом места».

В прошлом месяце Украина объявила о пожертвованиях самолетов с дистанционным управлением из-за границы. Страна надеется собрать тысячи многоцелевых и коммерческих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Беспилотники, отвечающие минимальным стандартам, передаются в Украину через два состава, один в Польше и другой в США.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, бытовые и коммерческие дроны уже показали свою эффективность на поле боя.

Господин Уоллес вчера заявил, что Россия находится в «очень хрупком положении», сказав, что ее прогресс можно измерить «в метрах в неделю, а не в милях». Отвечая на вопрос, может ли Украина реально вернуть территорию, которую Россия все еще содержит, он сказал: «Я думаю, что Украина может это сделать».

Вадим Пристайло, посол Украины в Великобритании, призвал британцев быть «терпеливыми», поскольку охваченная войной страна «не может позволить себе потерять вашу поддержку».

«Daily Express» — БОРИС: ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ ПУТИНА, МЫ ДОЛЖНЫ «ВЫТЕРПИТЬ» БОЛЬ ЗА ТОПЛИВО

Кризис стоимости жизни – это жертва Британии, поскольку украинцы «платят кровью»

Высокие счета за электроэнергию – это цена, которую должны заплатить свободолюбивые страны для обеспечения дальнейшей независимости Украины, заявил вчера Борис Джонсон. Оказывая непоколебимую поддержку людей, «платящих кровью»,

премьер-министр пообещал предоставить еще 54 миллиона фунтов стерлингов военной помощи.

Во время необъявленного визита в Киев в День независимости страны, отмечая 31 год со дня распада Советского Союза, он сказал: «Если мы платим нашими счетами за электроэнергию за зло Владимира Путина, то народ Украины платит в их кровь. Мы знаем, что предстоящая зима будет суровой, и Путин будет манипулировать снабжением энергоносителей из России, чтобы мучить домохозяйства по всей Европе. Нашим первым испытанием как друзей Украины не уступит это давление и выдержать его».

Он добавил: «Для всех нас важно то, что происходит в Украине. Вот поэтому я сегодня в Киеве. Вот почему Великобритания будет продолжать поддерживать наших украинских друзей. Я верю, что Украина может выиграть эту войну.

Господин Джонсон сказал, что Владимир Путин был «безумным», когда вторгся в Украину, и похвалил сопротивление страны.

Он сказал, что «как один из тех неугомонных украинских боксеров», страна «сорвалась с канатов и нанесла ему апперкот, от которого путинские армии отшатнулись от Киева, и аперкот, чтобы выбить его из Харькова».

Он добавил, что «из пепла ваших городов, из ужасных шрамов, покидающих путинские ракеты, расцветает что-то прекрасное и это цветок, который может видеть и восхищаться весь мир. И это бесподобная воля украинцев к сопротивлению».

Господин Джонсон совершил неожиданный визит в столицу Киева перед встречей с президентом Владимиром Зеленским, чтобы заручиться непоколебимой поддержкой Великобритании.

Это был его третий визит в Киев с начала войны и почти наверняка последний как премьер-министр. Ему вручили Орден Свободы – высшую награду Украины, которая может быть вручена иностранному гражданину.

Он и президент Зеленский представили церемониальную печать, прежде чем господин Зеленский показал мемориальную доску премьер-министру Великобритании на аллее храбрости у украинского парламента.

Пакет помощи Великобритании будет включать в себя беспилотные разведывательные и ракетные комплексы для Вооруженных сил Украины.

Он также подарит около 2000 современных беспилотников и боражирующих боеприпасов, чтобы Украина могла лучше отслеживать и нацеливаться на силы вторжения.

Тем временем президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов, посвященный шестимесячной годовщине войны. Огромный военный бюджет — самый крупный транш, предоставленный Украине с момента вторжения России в феврале, будет состоять из всесторонней военной помощи, включая самые современные вооружения.

Он пополнит растущие арсеналы с Запада, в том числе смертоносную ракетную систему «Химарс», вертолеты и бронетехнику. Объявляя пакет, президент Байден сказал: «Соединенные Штаты Америки привержены поддержке народа Украины, поскольку он продолжает борьбу за защиту своего суверенитета.

А Байден отметил «горько-сладкую» годовщину независимости Киева, сообщив, что значительная помощь партнеров позволит Украине продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе.

Объявление было сделано в то время, когда страна тихо отмечала свою независимость после того, как президент Зеленский предупредил, что американская разведка предположила, что ожидается усиление российского наступления с атаками на гражданскую инфраструктуру и правительственные объекты.

В публичном обращении он сказал: Сегодня важный день для всех нас. И поэтому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага».

Все обычные парады и собрания были отменены и предупреждение оказалось слишком точным. По меньшей мере, 15 человек погибли в результате ракетных обстрелов железнодорожной станции вчера поздно вечером. Сообщается о пятидесяти раненых.

Президент Зеленский заявил, выступая в Совете Безопасности ООН, что ракета попала в вагон на станции Чаплин в Днепропетровской области.

Президент с супругой Еленой также посетили Стену Памяти Погибших Защитников Украины в рамках празднования Дня Независимости.

Другие раздираемые регионы страны также ограничили общественное собрание, в том числе Харьков, где мэр Игорь Терехов объявил о продлении ночного комендантского часа с 16:00 до 7:00 до сегодняшнего дня.

Губернатор области Виталий Ким в Николаевском порту, расположенном к югу от территории, которую удерживает Россия, заявил, что власти приказали жителям работать из дома на этой неделе, и призвал людей не собираться большими группами.

Украина заявила, что неподалеку от линии фронта на юге страны Россия обстреляла ракетами несколько городов к северу и западу от Запорожья, крупнейшей в Европе атомной электростанции, захваченной российскими войсками вскоре после их вторжения в феврале.

В Великобритании министр иностранных дел Лиз Трасс — менее чем за две недели до того, как она смогла стать премьер-министром, снова заявила о полной поддержке Украины со стороны нации.

Она сказала: Сегодня день, когда украинский народ отмечает свою независимость. Но им приходится бороться за будущее своей страны и неотъемлемое право всех людей на самоопределение и свободу.

«Если я стану премьер-министром, я сделаю все, что в моих силах, чтобы пламя свободы в Украине продолжало ярко гореть». После мрачного шестимесячного рубежа Кремль отказался сообщить официальные данные о потерях.

По оценкам западных официальных лиц, от 70 000 до 80 000 российских военнослужащих были убиты или тяжело ранены с тех пор, как Путин начал свое вторжение.

Генерал Валерий Залужный, командующий вооруженными силами Украины, заявил, что около 9000 украинских военнослужащих были убиты. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что в период с 24 февраля по 21 августа около 5587 мирных жителей были убиты и еще 7890 ранены.

На местах военные аналитики говорят, что разыгрывается самый плохой сценарий Путина, поскольку российские силы продолжают бороться, и надвигается призрак суровой зимы. Боевой дух среди кремлевских сил, как сообщается, находится на низком уровне, а министерство обороны Великобритании заявило, что России становится все труднее мотивировать и добавлять вспомогательные силы в свои регулярные войска на Донбассе.

Командиры используют финансовые стимулы для ввода войск в боевые действия. В Минобороны заявили, что Россия классифицирует войну с Украиной как «специальную военную операцию», ограничивающую полномочия государства по законному принуждению

«The Guardian – «Предупреждение о катастрофе на украинской АЭС»

Эксклюзивный российский план отключения гигантского атомного объекта ставит под угрозу систему охлаждения

Как стало известно The Guardian, Россия разработала подробный план по отключению крупнейшей в Европе атомной электростанции от энергосистемы Украины, что может привести к катастрофическому отказу ее систем охлаждения.

Мировые лидеры призвали к демилитаризации завода в Запорожье, после того как появились кадры с российскими армейскими машинами внутри завода. Ранее они предостерегали Россию от отключения ее от украинской сети и подключения к российской сети.

Но Петр Котин, глава украинского агентства по атомной энергии «Энергоатом», сказал Guardian, что российские инженеры разработали план выключателя, исходя из плана действий в чрезвычайных ситуациях, которые могут привести к разрыву существующих линий электропередач.

«Они представили [план] [работникам] завода, а завод [рабочие] представили его нам. Предварительным условием для этого плана было серьезное повреждение всех линий, соединяющих Запорожскую АЭС с украинской системой», — сказал Котин вчера в интервью в День независимости Украины, когда страна была заблокирована в основном из-за угрозы российских атак.

Он опасается, что российские военные нацелены на эти связи, чтобы воплотить сценарий чрезвычайной ситуации в реальность. И Украина, и Россия обвинили друг друга в обстреле объекта. «Они просто начали это делать, они начали все обстрелы, просто чтобы убрать эти линии», – сказал Котин.

К другим угрозам ядерной безопасности на заводе относятся транспортные средства, настолько плотно забитые в машзале, что доступ пожарных будет ограничен в случае возникновения пожара, а также кампания террора против рабочих, которые предпочли остаться на прифронтовой станции. По словам Котина, один из них был забит до смерти, другой получил настолько тяжелые ранения, что ему понадобилось три месяца, чтобы выздороветь, и более 200 человек были задержаны.

По его словам, электроснабжение станции уже находится в критическом состоянии: три из четырех основных линий, соединяющих ее с энергосистемой Украины, были нарушены во время войны, а две из трех резервных линий, соединяющих ее с обычной электростанцией, также вышли из строя.

Российский план полного отключения повысит риск катастрофического отказа, поскольку он будет зависеть от единственного источника электроэнергии для охлаждения реакторов. «Вы не можете сразу перейти с одной системы в другую. Приходится отключать все с одной стороны, потом начинаешь переключаться с другой», — сказал Котин.

При переключении между сетевыми системами станция будет полагаться исключительно на резервный дизельный генератор. В общей сложности через 90 минут без электричества реакторы достигали опасной температуры. «Во время этого отключения завод не будет подключен ни к одному источнику питания, и в этом причина опасности», — сказал он. «Если вы не обеспечите охлаждение… в течение полутора часов, то у вас уже будет таяние».

Россия захватила контроль над Запорожским заводом в марте, но им по-прежнему руководят украинские рабочие. В последние недели возросла тревога по поводу российского руководства станцией.

Котин сказал, что инспекторы из надзорного органа ООН в ядерной отрасли могут прибыть на завод в течение недели, чтобы проверить безопасность после прогресса в переговорах с Россией по поводу визита Международного агентства по атомной энергии.

Котин также озабочен риском возгорания транспортных средств в машзалах, расположенных рядом с двумя действующими реакторами. По словам источников на заводе, в одном цехе 14 грузовиков, в другом – не менее шести.

«Если в машзале пожар, у вас даже нет возможности его потушить или ликвидировать последствия этого пожара, потому что туда не могут попасть пожарные расчеты», – сказал Котин.

Любой огонь может распространиться на здания реакторов, где пожар будет иметь катастрофические последствия за пределами ближайшего региона.

«Эта ситуация очень опасна не только для завода, для Украины, но и для всего мира, потому что никогда нельзя сказать, какая будет погода и направление ветра».

Он похвалил 9000 рабочих, которые все еще дежурят на заводе, из 11 000 довоенных рабочих. Многие эвакуировали свои семьи, но остались на посту из-за нужды в квалифицированной команде.

Модернизация украинских атомных станций после Чернобыльской катастрофы была такой, что хотя станция была построена в соответствии с советскими спецификациями, у российских инженеров нет навыков для ее эксплуатации.

«На самом деле для нас они герои (работники АЭС), которые просто выполняют свою работу в таких невероятных условиях», — сказал Котин, хорошо знающий завод и его рабочих, проведя там большую часть своей карьеры. Он приехал молодым выпускником и дослужился до генерального директора.

Ракеты также приземлялись на заводе в пределах двух десятков метров от 174 контейнеров с отработанным топливом, которые более уязвимы для оружия, чем реакторы, которые рассчитаны на то, чтобы выдержать удар пассажирского самолета.

«Вероятно, он выдержит два взрыва, возможно двух ракет на одном контейнере, а после этого разобьется», — сказал он.

«На самом деле у нас ракета прилетела всего в 10 – 20 метрах как раз от площадки [где хранятся контейнеры]».

Однако Котин выразил надежду, что ядерные инспекторы смогут посетить завод в течение одной, возможно, двух недель после прогресса в переговорах.

Он уверен, что украинские рабочие, так много пожертвовавшие ради АЭС, смогут обеспечить ее безопасность.

«Мы ни в коем случае не позволим российским довести мир до ядерной катастрофы, и сделаем все, чтобы вернуть завод под свой полный контроль и безопасно его эксплуатировать надежно, как всегда».

«The Times» – «Британцы должны заплатить цену за Украину, заявил премьер-министр»

«Financial Times» – «Боевой клич. Украина обещает бороться до конца»

«El País» – Зеленский: «Раньше мы говорили о мире, теперь мы говорим о победе»

США предлагают еще 3 000 миллионов военной поддержки, а Джонсон, неожиданно посетивший Киев на День Независимости, 63 миллиона в беспилотниках и оружии

Несколько прохожих вчера гуляли посреди подбитых российских танков, выставленных на главном проспекте Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с дерзкой речью в День независимости. Что для нас конец войны? Прежде чем мы говорили о мире; теперь мы говорим о победе», — сказал он и настаивал на том, что они будут бороться за возвращение всей оккупированной территории. В день, отмеченный угрозой бомбардировок, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил неожиданный визит в Киев. Он объявил, что отправит военную технику и беспилотники на сумму 63 миллиона долларов. США пообещали еще 2,980 млн., а Испании – бронетехнику и боеприпасы.

Борис Джонсон, пожалуй, любимый украинцами политик, неожиданно появился вчера в Киеве. В четыре часа дня, через несколько минут после того, как снова прозвучала тревога зенитной сигнализации о возможном нападении России, спешавший свои последние дни в должности британский премьер бодро прошел по площади Независимости с украинским президентом, Владимир Зеленский.

Находившиеся в этом районе граждане отреагировали сначала недоверием, а затем приветствием и словами благодарности за помощь, оказанную Соединенным Королевством.

Третий визит Джонсона в Киев состоялся в день, которого ждали с большим нетерпением: это была 31-я годовщина независимости страны, а также шесть месяцев после российского вторжения. И украинские власти, и Госдепартамент США предупредили, что к этой дате ожидается крупномасштабное нападение России, особенно на столицу.

Ни одна из этих опасностей не остановила Джонсона от поездки в Киев. Если британского премьер-министра широко отвергают в его стране (и давление со стороны его партии заставило его уйти в отставку; он останется на своем посту только до 5 сентября), то в Украине он считается героем за поставку оружия и подготовку военных.

Этот день в столице прошел относительно спокойно, хотя в результате нападения России в Днепропетровской области на железнодорожный вокзал и другие объекты на юго-востоке страны погибли по меньшей мере 22 человека и 50 получили ранения, по словам Зеленского. Президент воспользовался юбилеем, чтобы отметить свое послание о том, что война закончится только тогда, когда Россия откажется от всех оккупированных территорий, включая аннексированный в 2014 году Крымский полуостров. Что для нас конец войны? Прежде чем мы говорили о мире; сейчас мы говорим о победе», – сказал президент. Основные международные союзники Украины во вторник на телематической конференции по Крыму дали добро на планы Киева перехватить инициативу и перейти от обороны к наступлению.

Столица была пустее, чем на прошлой неделе, потому что в эти дни тысячи людей покинули свои дома, опасаясь наступления. В то время как многие киевляне уехали в более безопасные места, Джонсон явился с Зеленским, чтобы снова поддержать его: «То, что происходит в Украине, касается всех нас. Вот поэтому я сегодня в Киеве. Я верю, что Украина может и выиграет войну», — сказал премьер. Джонсон также объявил о выделении стране более 63 миллионов евро в рамках нового пакета помощи, который будет включать в себя поставки 2000 дронов. Президент Соединенных Штатов Джо Байден также хотел отметить независимость новой партией оружия на сумму 2 980 миллионов долларов (3 000 миллионов евро): «Наш крупнейший пакет помощи в области безопасности, оружия и оборудования», — сказал Байден в своем заявлении, выпущенном Белым домом.

Посольство США распространило во вторник заявление, в котором призвало своих граждан как можно быстрее покинуть Украину. «Госдеп располагает информацией о том, что Россия в ближайшие дни активизирует свои усилия по атакам правительственной инфраструктуры и объектов», — пояснил он в записке. Посольство Пакистана во вторник также попросило своих граждан покинуть страну.

Источник, близкий к Министерству обороны Украины, во вторник показал EL PAÍS сообщение, якобы распространенное среди дипкорпуса. Сообщение было составлено из списка примерно из двадцати возможных целей, которые Россия нанесет удар на этой неделе, большинство из них на Киевщине. Информация, которую министерство, вероятно, получило благодаря своим спецслужбам. Среди возможных целей в списке находились объекты энергетической инфраструктуры и военные базы.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ