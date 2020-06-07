Музыкант, актриса, экскурсовод: как одесские журналисты меняли профессию?

Многие работники «клавиатуры и микрофона» не видят себя в другой профессии, но хватает и тех, кто на разных этапах жизни пробовал свои силы в разных сферах. Мы расспросили наших коллег, чем они занимаются или занимались помимо журналистики. Что для них параллельный род деятельности: источник дохода или отдушина?

Марина Анимуцкая, выпускающий редактор «Одесской жизни» и турагент

Я работаю в журналистике с 2005 года с перерывами. Еще пробовала себя копирайтером и контент-менеджером, но с журналистикой не порвала. Эта профессия учит искать информацию, развивает коммуникативные способности, расширяет кругозор — это огромный плюс для любой сферы деятельности. Журналистика очень динамична: утром можна общаться с бабушкой, у которой обвалилась крыша в доме, а вечером с топ-чиновником или Катрин Денёв. У журналистов есть доступ к первоисточникам, точнее мы знаем, как их получить. Нам легче понять, где манипуляция, а где факты. Но есть, как и везде, свои недостатки. Один из них — невысокие зарплаты. Хотя уровень заработка зависит от опыта, любви к делу и СМИ, для которого трудишься, но найти дополнительный доход не будет лишним.

В конце прошлого лета я решила перейти в туристический бизнес: запустила небольшой проект связанный с экскурсиями. Всё неплохо получалось, но были и трудности, так как раньше я к туризму не имела никакого отношения. Помогали друзья, но карантин внес изменения. Сейчас я возвращаюсь в журналистику и планирую совмещать работу с организацией экскурсий. Разные виды деятельности соединять непросто, но интересно —в каждой роли я раскрываюсь по-новому. И как бонус — становится богаче профессиональная палитра и прибавляется доход.

Ростислав Баклаженко, пресс-секретарь, журналист и музыкант

На протяжении трех лет я работаю пресс-секретарем КП «Горэлектротранс». С журналистикой не порываю, периодически пишу статьи в разные издания. В своё время, когда пришла пора поступать в университет, долго выбирал между историей и журналистикой, решившись остановиться на последней. Выбрал журналистику потому, что не хотелось быть учителем истории в школе, а других путей после окончания истфака я не видел. Тот факт, что огромное количество выпускников этого факультета успешно работает СМИ, порой даже успешнее, чем дипломированные журналисты, прояснился позже. А в тот момент хотелось поступить, получить специальность и работать.

Параллельно я участвую в музыкальной группе «Человек в очках». Работа никак не мешает творчеству. Порой возникают сложности другого рода. У нас коллектив состоит из пяти человек, из них трое – журналисты. Я, Григорий Блайда, работающий на канале «Репортер» и Наталья Стеблина – преподавательница журналистики. Основная сложность такого совмещения состоит в том, что все взрослые люди с основной работой, семьями и порой сложно согласовать графики. Когда хочешь чтобы группа жила, творила и горела, это конечно сложно. Часто срываются репетиции и даже концерты. А если ты бард, самостоятельно пишешь стихи, выступаешь, то всё зависит только от тебя.

Юлия Чернецкая, актриса и телеведущая

Не могу вспомнить, когда во мне зародилась одинаковая склонность и к театру, и к журналистике. Любознательность, самостоятельность и артистизм у меня наследственные – эти качества достались мне от деда-офицера. С раннего детства, сколько себя помню, любила читать книги, выдумывать сказки и устраивать представления с песнями, танцами, поклоном и обязательными аплодисментами в конце. Я училась в Одесском университете на филолога, после чего оказалась в труппе театра Музкомедии, где проработала 20 лет. Поначалу мне с лихвой хватало жизни в театре: утренние репетиции, вечерние спектакли, энергетика публики позволяли в полной мере реализоваться творческим и эмоциональным потребностям. Но спустя несколько лет, в начале нулевых, театр остановился на капитальный ремонт и труппу отправили в вынужденный отпуск, кажется, месяцев на 5-6. Именно в этот период мне встретились университетские сокурсники и пригласили попробовать себя на телевидении — так в мою жизнь пришла журналистика.

Простой в театре закончился, а вторая работа осталась. Много лет я жила буквально с секундомером в руке: чтобы успеть вовремя повсюду в течение дня, мне необходимо было очень четко распределять время и строго придерживаться плана. Но проблема в том, что обе работы – публичные и постоянно возникало множество осложнений, урегулировать которые было не в моей власти. Иногда много месяцев подряд у меня не случалось ни одного дня, когда я могла бы не выходить из дому. Такой насыщенный график давал и много опыта. Этого было достаточно, чтобы сохранять желание продолжать в том же духе.

Евгений Гринкевич, автор проекта «Где идем?!», журналист, краевед, экскурсовод

Я пришел в журналистику в 2004 году. Работал на радио и телевидении, а сейчас стал популяризатором одесской истории. Каждая моя экскурсия по городу проходит очень эмоционально, по-хорошему весело, а порой и как занимательное театрализованное действо. Но журналистику я не оставил. Сами судите: мне приходилось заниматься сбором информации об Одессе — сидеть в библиотеках, листая старые подшивки, беседовать с историками и краеведами, абсорбировать информацию. И сейчас, при подготовке каждой экскурсии, я занимаюсь тем же. Очень важно подать ее людям так, чтобы заинтересовать, «зацепить», стать в лучшем понимании «передаточным звеном» между самой информацией и теми, кто меня слушает, кто проходит вместе со мной по историческим местам города. Вот и получается, что я одновременно и журналистом остался, и в то же время поменял профессию. А вывод один: профессии меняются, а любовь к Одессе, к ее истории остается.

Юлия Сущенко, автор «Одесской жизни» и экс-заместитель начальника ЖЭКа

Я с детства мечтала работать в журналистике, маленькой брала газету и «работала» диктором, читая бабушке новости. В 1999-м году пришла работать на телевидение администратором. Зарплата была очень маленькая (около $20 на тот момент), денег постоянно не хватало. Подрабатывала всегда и везде, была и промоутером на рынке, постоянно искала возможности. В 2009-м году грянул жесткий кризис, доллар скакнул почти в два раза, а за год до того я продала свою старую квартиру на поселке Котовского и купила новую в центре, дополнительно взяв кредит на $45 тысяч. В то время поднялись зарплаты и у меня, и у мужа, но после кризиса денег стало не хватать, подработки, которые были, потерялись. Тогда же мне друзья предложили поработать на должности заместителя начальника ЖЭКа по социальным вопросам. Сказала, что попробую, но уходить с телевидения не буду. На тот момент я уже работала режиссером и была возможность заниматься журналистикой в новостях. Деньги были нужны, а зарплата была около $400. На “новой” работе у меня был свой небольшой кабинет, а задача заключалась в том, чтобы общаться с жителями нашего участка, у которых были проблемы с материальным обеспечением. Было морально тяжело сталкиваться с человеческими проблемами и не всегда быть в силах помочь. Долго там не продержалась — проработала три месяца.

Где бы ни работала, с пути журналиста не сворачиваю. Информация – очень важная часть в жизни человека, а в этой сфере ты можешь её донести обществу.

Фото из личного архива героев

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