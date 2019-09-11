Многодетные семьи: как получить дополнительную помощь на ребенка

Кабинет министров Украины с апреля ввел выплаты на детей, которые воспитываются в многодетных семьях. Сумма выплаты составляет 1700 грн в месяц на каждого ребенка, начиная с третьего, до достижения им 6 лет.

За разъяснениями, как оформить такие пособия, мы обратились к начальнику отдела денежных выплат и компенсаций управления соцзащиты населения в Суворовском районе Одессы Тамаре Щербине.

Многодетная семья – это семья, в которой супруги находятся в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет. Многодетной считается и семья, где один из родителей проживает вместе с тремя и более детьми и самостоятельно их воспитывает.

Статус многодетной семьи подтверждается соответствующим удостоверением. Детям из многодетной семьи удостоверения выдаются с шести лет.

Назначение и выплата помощи проводится органами соцзащиты по адресу регистрации или фактическому месту жительства.

Помощь по месту фактического проживания назначается, если ее не получили по зарегистрированному месту жительства. Она предоставляется одному из родителей ребенка, постоянно проживающему вместе с ребенком.

Для назначения помощи нужно подать следующие документы:

паспорт;

заявление одного из родителей;

копия удостоверения родителей многодетной семьи;

копия удостоверения ребенка из многодетной семьи;

копии свидетельств о рождении всех детей.

Для подтверждения копий документов необходимо предъявить оригиналы.

Помощь назначается на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами.

В случае, если в семье одновременно родилось двое и более детей, в результате чего семья получила статус многодетной, выплата помощи осуществляется на каждого такого ребенка.

Выплата пособия прекращается в случае:

лишения получателя помощи родительских прав;

отказа получателя помощи от воспитания ребенка;

нецелевого использования средств и необеспечения надлежащих условий для ребенка;

временного устройства ребенка на полное государственное содержание;

пребывания получателя помощи в местах лишения свободы по решению суда;

потери статуса многодетной семьи.

Фото: csf.md