Мэрские бунты: социальная справедливость или предвыборная кампания?

Мы все обрадовались решению правительства о частичном послаблении карантина. Однако в ряде регионов страны они начали действовать гораздо раньше – и что немаловажно, без одобрения минздрава и центральной власти. У многих на слуху история с главой Черкасс. Но он такой не один: полностью или частично отменить карантин до 11 мая решили также в Житомире, Днепре, Черновцах, Мукачево. На днях о том, что «Одесса вышла из карантина» заявил наш городской голова Геннадий Труханов. И хотя решения принимались коллегиальными органами на местном уровне, проводниками идеи в массы выступали мэры. Все они ратовали за помощь бизнесу, работающим гражданам и о «социальной справедливости». Но многие эксперты и представители центральной власти видят в этом явлении, которое уже получило название «мэрского» или «карантинного бунта», старт предвыборной кампании в местные органы власти. Что на самом деле происходит в городах, возможно ли отмена карантина в отдельно взятом населенном пункте и как это повлияет на эпидемию COVID-19?

«Привет» из Черкасс

В авангарде протеста мэров выступил глава Черкасс Анатолий Бондаренко. Он решил ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей. И еще накануне майских праздников горсовет Черкасс принял такое решение. С 1 мая в городе разрешили посещение парков, открыть непродовольственные магазины, мастерские по ремонту обуви и одежды, салоны красоты, рынки, летние площадки кафе и ресторанов. Жителям Черкасс также разрешили пользоваться общественным транспортом – правда только для поездок на работу.

За все это мэр Бондаренко напоролся на жесткую критику со стороны Минздрава и фактически на угрозы со стороны правоохранительных органов. Даже стал фигурантом уголовного производства, которое возбудила против него прокуратура Черкасской области.

При этом Анатолий Бондаренко стоит на том, что решение об ослаблении карантина в Черкассах восстановило социальную справедливость.

След «Эпицентра»

– Я не могу жителям города объяснить, почему десятки, а то и сотни, а то и тысячи людей находятся в большом гипермаркете (имеется в виду сеть гипермаркетов «Эпицентр», который не прекращал свою работу во время карантина, причем по всей стране – прим.ред.), но они не могут зайти в маленький строительный магазин и купить краску, – объяснил свое решение мэр Черкасс Анатолий Бндаренко.

Так называемый фактор «Эпицентра» сработал во всех «бунтующих» городах страны. А еще ресторан «Велюр» в Киеве, который журналисты тоже засняли работающим в карантин – заведение принадлежит нардепу от партии «Слуга народа» Николаю Тищенко.

Именно эти «исключения» или как их называют мэры – «двойные стандарты», стали формальным поводом для бунта. Также местные главы сетуют на недобор бюджетов и падающее благосостояние граждан.

Коллеги поддержали

Поэтому Анатолий Бондаренко стал только первой ласточкой. Поддержали Черкасского голову и его коллегии – мэры Днепра, Житомира, Мукачева, Ивано-Франковска, Запорожья, Черновцов, Одессы.

– Мы в Житомире разрешили открыться парикмахерским. Давайте смотреть правде в лицо: люди все равно стригутся. Я не видел ни одного чиновника со стрижкой двухмесячной давности. Люди все равно ходят к парикмахерам, просто подпольно. А это еще более небезопасно, нежели прописать условия, по которым должен работать бизнес, – объяснил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

– К сожалению, после этих скандальных сюжетов про рестораны, которые работают подпольно, наша страна раскарантинилась сама. Решение центральных властей закрыть продуктовые рынки на карантин спровоцировало еще большее увеличение заболеваемости у нас. Народ вынужденно массово пошел в супермаркеты. Там была просто катастрофа по количеству людей на квадратный метр. Мэры на селекторах просили отдать вопрос о закрытии рынков на усмотрение местных органов власти, — рассказал мэр Черновцов Алексей Каспрук.

– Не извинились перед обществом за двойные стандарты. Не наказали своих соратников, откровенно игнорирующих карантин. Вместо этого решили угрожать мэрам городов уголовными делами и обвинять их чуть ли не в сепаратизме, — заявил мэр Днепра Борис Филатов.

– Я считаю, что мэра Черкасс довели и у него сдали нервы. Надо все же держать эмоции при себе. А с другой стороны – нужно с понимаем относится к людям. Их раздражают противоречия между властью разного уровня. Когда люди смотрят, как те грызутся между собой, им от этого становится ещё тревожнее и страшнее, — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

В этой ситуации стало ясно одно – мэры, правы они или нет, – располагают поддержкой населения. Ведь от карантина и его ограничений граждане откровенно устали. Не добавляет понимания и избирательность карантинного подхода. Поэтому, если с противоэпидемиологической точки зрения действия мэров весьма спорны и даже могут нести опасность, то с экономической и социальной позиций – вполне обоснованы и «заходят» в благодатную почву народного негодования.

Партия мэров

Но есть и другая, куда более прозаичная причина такой активности городских глав, нежели бескорыстная забота о горожанах. Выборы…

Этой осенью, если не прилетит никакой метеорит, мы должны будем избрать местные органы власти. И нынешние градоначальники прекрасно понимают, что многим из них в выборной гонке предстоит попотеть, поэтому уже сейчас зарабатывают очки у электората. Для них сейчас мнение своих избирателей важнее, чем угрозы и наказание из столицы.

К тому же, над мэрами нависла другая угроза – парламент может принять изменения в избирательный кодекс, в соответствии с которыми баллотироваться в мэры сможет лишь кандидат от партии. Эти изменения еще не вносили на рассмотрение Верховной Рады. Но если таковые последуют, то не за горами создание так называемой «партии мэров».

– Власть хочет, чтобы популярные городские головы баллотировались с флагом «Слуги народа». А те не видят в этом выгоды. Если центральная власть пойдет в наступление, это спровоцирует быстрое объединение городских голов, — прогнозирует политолог Игорь Попов.

– Партию мэров пытались создавать уже не раз, и без особых успехов, – добавляет политолог Кирилл Сазонов. – Но сейчас объединяться будут вокруг мэров городов-миллионников. И Кличко, Филатов, Кернес, Труханов играют здесь не последнюю роль.

– Взаимоотношения между региональной и центральной властью показали, как легко разрушаются рейтинги центрального руководства, и как легко, как на дрожжах, поднимаются оппозиционные рейтинги местной. Будь-то в Киеве, Днепре, Одессе, Черкассах. Мы знали, что проблемы во взаимоотношениях были всегда, эпидемия их обострила. Теперь это обострение будет политизироваться, – считает Виктор Небоженко, директор социологической службы «Украинский барометр».

Врачи предупреждают: с карантином шутки плохи

Политические интриги и электоральные амбиции – это, конечно, понятно. Только вот вирус от этого никуда не ушел. Мы попросили прокомментировать ситуацию доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Виктора Гойдыка. Он считает преждевременным ослабление мер по противодействию распространению коронавируса. А быстрое возвращение к активной жизни может вызвать ухудшение эпидситуации.

– Карантин надо снимать, но вместо него надо вводить другие мероприятия, которые будут предотвращать распространение и передачу инфекции. Все тоже ношение масок, обеззараживание поверхностей. Иначе – очередная вспышка. Мы расслабились и у населения нет доступной информации. Не в церквях и не в «Эпицентре» дело. Если бы люди точно знали, как это передается, и как можно заболеть COVID-19, если бы политики, журналисты не искали бы сенсаций – что и где не закрыли, то люди сами бы отказались от посещения и того, и другого, и не игнорировали бы ношение масок и правила личной гигиены.

Кстати, главный санврач Черкасс Людмила Кравченко позицию мэра Бондаренко не поддерживает и также считает, что отменять карантинные ограничения преждевременно.

– Я считаю, что мы держимся на удовлетворительном уровне благодаря ограничительным мерам. Поэтому позицию городского головы Черкасс я не поддерживаю и как специалист, и как гражданин Украины. Считаю, что это нецелесообразно и неправильно, – отметила медик.

В целом же, по мнению минздрава Украины, чиновники не могут принимать решения, выходить ли конкретному городу из карантина. По словам министра Максима Степанова, для подобных решений ведомство собирает определенных специалистов, эпидемиологов, вирусологов, исходит из международных практик, а во внимание принимается число заболевших, ход болезни и другие факторы.

Какую аргументацию использовали мэры городов неизвестно, однако в минздрав за консультациями или к специалистам они не обращались.

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Монета, как известно, имеет две стороны. Если «благодаря» действиям мэров, нас все же «накроет» вторая волна эпидемии, и речь пойдет о тысячах заболевших, население не простит популистских игр и спросит в полной мере.

И тогда карантин и мнение медиков в глазах населения окажутся оправданными. Но не будет ли поздно и стоит ли политическая игра свеч?

Цитата Геннадий Труханов, мэр Одессы: «Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически, я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен. Найти грань – кому можно работать, а кому нельзя, – вообще невозможно. Плюс к этому разобщенность власти, в том числе в публичных призывах и заявлениях… Люди и так не особо напрягались в Одессе, а теперь они на этот карантин вообще смотрят со смехом». Так ситуацию вокруг послабления карантина прокомментировал одесский градоначальник. Геннадий Труханов считает, что карантин – это дело местных властей и именно они с учетом собственной специфики должны вводить или отменять ограничения. Он также сообщил, что город начинает готовиться к курортному сезону. В этом году Одесса ожидает наплыв туристов из-за закрытых границ.

Фото из открытых источников

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