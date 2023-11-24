Мир после Победы Украины: в Одессе презентовали Манифест устойчивого мира (фоторепортаж)

Манифест представили: преподаватель Киево-Могилянской и Львовской бизнес-школ Валерий Пекар, президент Центра «Стратегия ХХІ», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» Михаил Гончар, общественный деятель Николай Выговский, народный депутат Украины пяти созывов Тарас Стецкив, политолог Константин Батозский.

«Высокая планка Украины после Победы»

Манифест уже представлен во многих городах Украины. Важно и то, что его представили и обсуждали во многих странах Европы. По словам соавторов документа, он является дополнением к тому плану действий, который Украина продвигает на официальных дипломатических площадках.

В частности, Мирный план Президента Украины, состоящий из 10 пунктов.

— Выход на границы 1991 года… Это необходимое условие наступления мира. Но этого недостаточно, ведь россия в своем современном состоянии обязательно попытается расширять поле своих хищных интересов за счет соседних государств. К тому же, россия и далее воспринимается как большая мощная сила. Такую точку зрения в мире нужно менять… Да, даже при условии выхода Украины на границы 1991 года они все равно будут пытаться вернуться. Потому и был разработан этот Манифест, —

заметил в самом начале презентации Манифеста Николай Выговский.

— Этот Манифест — это документ, который вместил максимально высокую планку Украины после Победы нашего государства… А что будет после Победы? Мы отдышимся, а дальше начнется новая война. Поэтому одним из главных условий становится внутренняя трансформация россии, которая не позволила бы ей начать новую войну. С россией не может быть компромиссов. А условия мира диктуют победители, —

отмечает Тарас Стецкив.

Соавторы Манифеста подчеркивают его главный тезис: освобождение всей территории Украины и завершение военных действий не означает прекращения войны. И дело не только в возмещении причиненного ущерба и наказании виновных. Чтобы обезопасить Украину и мир от новой агрессии, антивоенной коалиции необходимо создать такие условия, следствием которых станут глубокие внутренние изменения в россии, которые стали бы гарантией устойчивого мира.

Михаил Гончар, Валерий Пекарь и Константин Батозский, отвечая на вопросы журналистов, сделали акцент на том, что страна-агрессор должна понести ответственность, наказание за агрессию, за военные преступления, за преступления против человечности, за геноцид и за разжигание ненависти, что привело к ужасной войне XXI века…

Да, конечно, не все можно возместить, потому что на этой войне погибли сотни тысяч человек. Но все материальные убытки необходимо оценить и возместить, а все потери — компенсировать.

И это еще далеко не все. Агрессор должен понести и статусные потери. Недопустимо, чтобы россия через международные организации влияла на международную политику, агрессор не может быть членом Совета Безопасности ООН. Соавторы Манифеста напомнили, что россия в 1991 году после распада Советского Союза по умолчанию, а не по процедуре заняла место в Совете Безопасности ООН.

Устойчивый мир в будущем

Что такое устойчивый мир в сегодняшних условиях? Украина вправе не только требовать правосудия за совершенные россиянами преступления, а также получить четкие гарантии устойчивого мира в будущем.

Для Украины очень важно обретение членства в Европейском Союзе и НАТО. А западные общества должны избавиться от вековых стереотипов о «русском величии» с его имперскими амбициями и колониальной политикой в отношении соседних стран.

Мировое сообщество, как отмечают соавторы Манифеста, должно требовать демилитаризации и денуклеаризации россии.

Мир уже не будет таким, как был до войны, поэтому наша цель — не вернуться к предвоенному положению, а учесть его недостатки, которые сделали возможным войну, и создать новый, более безопасный строй, который последующую войну полностью исключит. Большинство наших предложений находятся в рамках международного права, а некоторые направлены на его развитие в соответствии с новыми угрозами мировой безопасности… Невозможно получить мир ценой справедливости или справедливостью ценой мира. Для устойчивой международной безопасности справедливость и мир должны быть достигнуты одновременно, —

отмечено в строках представленного Манифеста.

Кстати, присмотритесь, в заголовке Манифеста — известный нам всем лозунг «Никогда снова. 2.0»…

Возможны ли компромиссы?

А как восприняли и воспринимают этот Манифест на Западе? Как говорится, не все так просто… Есть и понимание, есть и скепсис.

На Западе поддерживают многие пункты Манифеста. Его соавторы рассказали, что наибольшую поддержку документ получил в Польше. Но, как напомнили участники обсуждения, многие на Западе все еще «опасаются» уничтожения россии, выступают только за ее ослабление. То есть, и к полному поражению россии не стремятся, и не желают проигрыша Украины.

Может, нужно идти на какие-то компромиссы?

Соавторы Манифеста уверены: мир в нашем мире невозможен без победы Украины. Без этого невозможно само понятие «устойчивый мир».

Что касается вопроса о компромиссах, то участники обсуждения твердо убеждены:

Никаких компромиссов с россией быть не может! История уже показала, что все компромиссы с россией хорошо не заканчиваются!

А еще напомнили по этому поводу известное высказывание у Голды Меир:

Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса…

Полный текст Манифеста устойчивого мира на украинском и английском языках по ссылке — sustainablepeacemanifesto.org/ru

Фото: Мария Котова