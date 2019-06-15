Одесситы за границей. Жить в Вечном городе: Алла Вавилова рассказала, чем одесситы похожи на римлян

В Одессе Алла Вавилова работала ивент-менеджером и занималась пиаром. Потом ей предложили работу в Киеве. В столице она прожила три года и уже готовилась уехать работать на другой конец света — в Центральную Америку, но резко изменила планы: встретила будущего мужа и переехала в Рим. В вечном городе живет уже три года. Она рассказала нам, что общего у римлян и одесситов и почему она чувствует себя здесь как дома.

Брак “по-итальянски”: сначала получи разрешение от местной коммуны

С мужем мы познакомились в Будапеште, он итальянец. Общались, встречались в разных странах, а потом, когда я прошла собеседование и готова была уехать работать в Никарагуа, он сделал мне предложение. Я взвесила все “за” и “против” и согласилась. Начали собирать документы. Я понимала, что расписаться в Украине — это бюрократические проволочки и куча негатива, поэтому решили оформить брак в Италии.

Оказалось, там тоже есть своя бюрократия: для подачи документов нам пришлось даже брать разрешение в местной коммуне (орган местного самоуправления – прим. автора). Процедура очень интересная: объявление о намечающейся свадьбе восемь дней должно провисеть на специальной «Брачной доске». Если за это время со стороны не поступит никаких протестов, вам выдадут разрешение на регистрацию брака. После этого можно назначать дату свадьбы.

Во время подготовки мы разделили обязанности — муж подбирал ресторан, а я занималась дизайном и деталями. В конце концов вышло так, что все оформление пришлось заказывать в Украине – получилось и быстрее, и дешевле, и лучше!

Родители мужа меня приняли сразу. Знакомство состоялось в ресторане, мы обменялись подарками и много говорили. Они интересовались моим образованием, чем занимаюсь, какие у меня хобби, и конечно же им была интересна культура Одессы. Причем на тот момент я вообще не говорила по-итальянски, а они ни слова не понимали по-английски.

Parlare italiano: о языке, работе и учебе

Первые полгода мы с мужем общались на английском. В тот период я даже умудрилась пойти на собеседование в международную компанию, но там требовалось минимальное знание языка, которого у меня тогда не было. Уже где-то через год я сносно говорила по-итальянски. Сейчас мне говорят, что я отлично объясняюсь, но я решила «отполировать язык», подучить грамматику, лексику и сдать экзамен.

Кроме изучения языка хожу на курсы по искусству и стилю. Италия меняет восприятие человека. Здесь у тебя есть возможность замедлиться и подумать, попробовать, поразмышлять. А потом решить, чем бы ты на самом деле хотел заниматься. Я бы занималась мероприятиями, но возможно бы изменила зону ответственности.

Думаю, что после учебы и экзамена по языку смогу легко найти работу. Хотя с работой сейчас довольно сложно даже для итальянцев — в стране кризис и многие уезжают на заработки в Швейцарию или Британию.

Рим слезам не верит: в поисках настоящей дружбы

Я не ожидала, но первый год мне было очень тяжело. Очень скучала по своим друзьям. Потом все выровнялось. Общаюсь с ними по интернету, приезжаю в Одессу.

Три кита итальянского общества: семья, еда, футбол

Здесь друзей пока не нашла. Про итальянцев есть один распространенный стереотип: их считают открытыми и дружелюбными. Нет. Они любят жаловаться, замкнуты и очень нелегко заводят дружбу. Они могут общаться с тобой на работе или в клубе по интересам. Распространена «дружба» для карьерного продвижения — они любят рекомендации, представления, деловые знакомства. Работает схема «связи решают многое». Друзья у итальянцев не в приоритете, в приоритете — семья.

Открыты они только для туристов – потому что туристы приносят деньги. Пока у меня такое впечатление, но мне бы хотелось, чтобы оно изменилось.

Римский снег и римское море

У меня есть блог об Италии. В свободное время много брожу по городу, снимаю. В прошлом году в Риме впервые за 7 лет выпал снег. Для итальянцев это из ряда вон выходящее событие: они не торопились выходить из дому, некоторые даже работали дома, школы закрыли. А я взяла камеру и оправилась снимать безлюдные улицы вечного города укутанные снегом.

Летом мы ездим на море. В получасе езды от нас есть пляж Остии с вулканическим черным песком, но он довольно грязный. А если уехать чуть дальше – хорошие пляжи и меньше людей. Еще любим взять машину на прокат и поездить по маленьким городкам.

Баловать детей с размахом: часы и машины в подарок

Семья – самое важное в жизни любого итальянца. Тут принято баловать детей и дарить им дорогие подарки: часы, машины. Конечно же это зависит от благосостояния, но даже самая скромная итальянская семья будет баловать и поддерживать своих детей и внуков.

Дети купаются в беззаветной любви и долго живут с родителями: часто можно встретить взрослых мужчин, живущих с мамами. А вот женщины, наоборот. Мне кажется, они слишком независимы, отвергают всех женихов, а потом впадают в крайности – или совсем не выходят замуж, или выходят за первого встречного. Я, конечно, немного утрирую, но это очень типично.

Праздники и семейные застолья: как это принято у итальянцев

Один из самых главных событий в жизни итальянца — крестины. В этот день самые близкие дарят дорогие, знаковые подарки, например, часы или коллекционные монеты, знакомые и коллеги по работе – более символические. У нас с мужем был случай, когда нас не предупредили о значимости этого события. И мы сделали подарок на свой вкус. Родители потом пытались уговорить мужа купить что-то еще, традиционное. Если бы нас предупредили раньше, думаю, что мы бы согласились. А так как подарок уже был подарен, то муж отказался дарить что-то еще.

Мы с ним вообще рвем все шаблоны. Но при этом у нас в два раза больше традиций: и одесские, и итальянские.

Принято собираться по воскресеньям и на праздники всей семьей. Нас, например, собирается 12 человек за столом: родители, мы, сестра с мужем и двумя детьми, две незамужние тетки. День рождения тоже отмечают скромно и в кругу семьи. Главный праздник года — Рождество. Его, конечно, встречают все вместе. А вот на Пасху, на удивление, обычно гуляют или уезжают отдыхать. У итальянцев даже есть пословица: «Natale con i tuoi Pasqua con chi vuoi». В переводе это значит: «Празднуй Рождество с семьей, а Пасху с кем пожелаешь».

Обед — это святое. Завтрак и ужин тоже

Еда, после семьи, вторая главная ценность в жизни итальянцев. Весь жизненный цикл вертится вокруг нее. Утром — ранний завтрак. С 13 до 14 — обед, это святое. Около трех часов все традиционные итальянские рестораны закрываются до семи вечера. После семи римляне собираются в ресторанчиках на ужин и засиживаются обычно до позднего вечера.

Еда в ресторанах локальная и сезонная. Например, в конце весны — сезон артишоков, потом — цветков тыквы. Их фаршируют разными начинками с сыром и обжаривают во фритюре. Любят салаты из фенхеля, зелени и рыбы.

Моя трехлетняя племянница съедала порции больше, чем я. Сейчас, правда, ее уже посадили на диету

Детей кормят пастой с раннего детства. Моя трехлетняя племянница съедала порции больше, чем я. Сейчас, правда, ее уже посадили на диету.

Было сложно привыкнуть, что суп в Италии — это зимнее блюдо, да и вообще здесь нет культуры супов. Конечно, дома я готовлю его себе когда захочу, но это не принято. Римская кухня – мясная.

На Пасху пекут коломбы — сладкую выпечку в форме креста. На Рождество лепят крохотные пельмени – тортеллини, и едят их с бульоном, а на Новый год на столе обязательно должна быть чечевица — чем больше ее съешь, тем богаче будешь. Все соткано из традиций.

А поговорить? Как решают проблемы в Риме

Рим очень своеобразный город: здесь много проблем, все на них жалуются, но решать их не хотят. Изменения идут очень медленно. Это состояние мне напоминает Одессу.

Мне кажется, что проблема Рима — в римлянах. Например, недавно все обсуждали проблему с мусором в городе. Дело в том, что столица не справляется с количеством мусора: вдоль дорог и тротуаров часто можно увидеть, не только переполненные баки, но и гору полных мусорных пакетов вокруг. В этом случае очень показательна ситуация, когда приличная бабулечка в кольцах и шубе оставляет под мусорным баком свой пакет. Многие не утруждают себя тем, чтобы складывать мусор в бак, даже если он стоит пустой. Италия и Украина в этом аспекте почти сестры — очень похожее поведение людей.

Рим своеобразный город: много проблем, все на них жалуются, но решать не хотят

Недавно тут был референдум по решению мусорного вопроса. Пришло только 30% населения, и это после того, что все возмущаются тем, что никто ничего не делает.

У нового мэра изначально была идеальная политика, а потом, она не смогла справиться с мафией. И вот сейчас она разрешила строительство современных зданий в центральных районах. Кроме того, у нее не получается наладить работу коммун, плохо с чистотой в городе. В отставку идти она не собирается, хотя римляне требуют этого на митингах. Парламент же не может ее «уволить», поэтому остается ждать еще несколько лет.

Транспортная проблема: восьмилетние автобусы из Израиля

В Риме старые автобусы, поэтому приблизительно раз в месяц с ними что-то происходит. Для решения проблем с устаревшим транспортом закупили «новые» восьмилетние автобусы из Израиля. В итоге эти «новые автобусы» не подходят по экологическим нормам, поэтому неизвестно будут ли они запущены в работу.

Еще в 70-е годы поняли, что транспортной проблемы не избежать и планировали построить новые ветки метро, но не смогли — постоянно находят какие-то античные ценности. Наземное метро тоже почему-то не строят.

Из положительных сдвигов — внедрили эко-воскресенья. Движение транспорта по всему городу ограничено. Благодаря этому в центре города стало приятнее гулять.

Негласный девиз: «Расслабься, не парься»

Если говорить о менталитете — итальянцы привыкли к тому, что у них все прекрасно, не ценят, то, что есть, забывают про историю. Очень отличаются люди, живущие на севере и юге. Рим — это уже Юг, хотя на самом деле он находится в центре Италии. Я бы не сказала, что они ленивые, но здесь есть девиз, которому все следуют. Звучит он так: «Scialla!» – «Расслабься, не парься!» И это касается практически всего. На севере люди более закрытые серьезные и ответственнее, дороги и инфраструктура лучше.

Фото Аллы Вавиловой