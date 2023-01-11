Международный день «Спасибо»: кого и за что благодарят одесситы? (видео)

Сегодня, 11 января, мир отмечает Международный день «Спасибо». «Одесская жизнь» спросила у одесситов, кого и за что они могут поблагодарить.

Сергей: «Я бы сказал «спасибо» Главнокомандующему генералу Валерию Залужному и Вооруженным Силам Украины за то, что они приближают нашу победу. Спасибо за их работу! Спасибо родителям, которых уже нет в этом мире. Благодарю жену свою, сына своего».

Алла и внучка София: «Хотим поблагодарить наших воинов за помощь, за спасение! За то, что мы живем – спасибо! Спасибо, жизнь!»

Элина: «ВСУ нашим сказала бы «Огромное спасибо»! За то, что они защищают нас, благодаря которым мы можем ходить, гулять, наслаждаться жизнью здесь, в Одессе. Спасибо им и их родителям!»

Жанна: «Внучку мне в этом году подарили детки мои, спасибо моим детям! Спасибо нашим солдатам, которые нас защищают, и дай Бог им всего доброго! Наши военные – это, конечно, что-то невероятное!»

Василий: «Большое спасибо нашим ребятам, которые нас защищают, и мы имеем возможность пройтись по парку. Жене спасибо – накормила утром! Спасибо вам, что вы у нас берете интервью».

Вера: «Хочу сказать «спасибо» за то, что есть муж, дети, внуки. Слава Богу, спасибо!»

Евгения: «Я бы сказала нашим ВСУ «Огромное спасибо»! Главное, чтобы они в живых вернулись с этой войны, чтобы все было хорошо, чтобы они были здоровы. Большое спасибо своему старшему сыну за то, что он у меня такой, какой есть».

Сергей: «Я бы сказал «спасибо» украинскому правительству, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому».

Николай: «Мой ответ – спасибо врачам. И в мирное время, и в военное время, если у человека что-то не так, он сразу к врачу идет».

Лидия: «Спасибо воинам, сидящим там, непосредственно на фронте. Спасибо Владимиру Зеленскому, мы его каждый день слушаем, он нас успокаивает немного. Спасибо спасибо, царство им Небесное. Спасибо моим племянницам – они нас во многом спасают с мужем. Спасибо моим внукам дорогим. Спасибо тем, кто производит энергию!»