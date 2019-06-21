Ментальную арифметику, которую изучают в 70 странах, открыл математик из Одессы

17 июня исполнился 131 год со дня рождения Якова Трахтенберга – одесского математика, который находясь в концлагере придумал систему выполнения сложных вычислений в уме. Благодаря ей даже дети за 10 секунд могут безошибочно в уме перемножить 355 на 282, сообщает «Наш Полк».

Мало кто знает: именно Трахтенберг является творцом очень популярной сейчас ментальной арифметики. Кружки по изучению устного счета работают в 70 странах мира, в том числе в Украине. В Японии и Китае система устного счета включена в школьную программу.

Яков родился в 1888 году в Одессе. С отличием окончил Горный институт в Санкт-Петербурге. Студентом пошел на практику на металлургический завод, и в 23 года стал главным инженером с 11 тысячами подчиненных.

Правительство царской России привлекло его к проекту модернизации флота. Несмотря на то, что Трахтенберг руководил работой ведущего оружейного предприятия, он был ярым противником войны. С началом Первой мировой войны в 1914 Транхтенберг стал одним из инициаторов создания Общества добрых самаритян – сообщества студентов, которые оказывали помощь раненным.

После революции 1917 года Яков Трахтенберг уехал из России в Германию. Там он издал первый справочник по промышленности России и стал ведущим специалистом по этой стране. Также он разработал метод изучения иностранных языков, который до сих пор используется во многих немецких школах.

Выступал против нацистской идеологии и политики Гитлера, из-за преследований в 1934 году бежал в Австрию. В 1938 году, после аншлюса Австрии, Трахтенберг с женой бежал в Югославию, но там был арестован. Около пяти лет он провел в нацистских лагерях. Чтобы оставаться в здравом рассудке, Яков начал математические эксперименты. Он визуализировал огромные числа и пытался совершать операции с ними. Разработал простую систему, которая позволяла совершать арифметические действия, оперируя числами от 0 до 11.

В 1944 году Трахтенберг узнал, что должен быть казнен. Жена продала ценности и подкупила администрацию, чтобы Якова перевели в другой лагерь – в Лейпциг. Оттуда при помощи жены он бежал, но был пойман и отправлен в трудовой лагерь, откуда повторно бежал – в Цюрих, где поселился вместе с женой.

Через короткое время после прибытия в Швейцарию начал эксперименты по преподаванию системы счета детям. Умышленно отбирал ребят, у которых были слабые успехи в учебе. Ученики Трахтенберга вспоминают, что неуверенные в себе дети, научившись в считанные секунды перемножать трехзначные числа, стали показывать больше успехи во всех дисциплинах.

Успешным оказался публичный эксперимент – систему быстрого счета освоил 10-летний ребенок, считавшийся «отсталым» в развитии, сообщает «Наш Полк».

В 1950 Трахтенберг открыл в Цюрихе математический центр, где преподавал свою систему. Днем занимались дети 5-18 лет, а вечером занятия посещали сотни взрослых.

Яков Трахтенберг умер в 1953 году.

Ещё при жизни Трахтенберг издал книгу с описанием своего метода. Её единственный перевод на русский был издан в 1967 году, в США книга постоянно переиздается, последний тираж вышел 18 лет назад.

В 2016 году в США вышел фильм «Одаренная» о маленькой девочке с феноменальными математическими способностями. Главный герой фильма объясняет, что систему быстрого счета девочка изучала по системе Якова Трахтенберга (видеофрагмент в первом комментарии).