Медреформа продолжается: какие услуги бесплатны, а за что придется заплатить?

Как проходит медицинская реформа и на какую бесплатную медицинскую помощь уже сегодня могут рассчитывать одесситы, узнавала «Одесская жизнь».

Медицинская реформа стартовала еще в начале 2018 года. Пока она затронула только первичный уровень медицинской помощи – услуги семейных врачей, педиатров и врачей общей практики. За прошлый год украинцы должны были выбрать себе семейных врачей и подписать с ними декларации.

В этом году должны вступить в силу изменения и на вторичном уровне медпомощи — в поликлиниках. Ожидается введение программы «Бесплатная диагностика», согласно которой украинцы смогут бесплатно получить около полусотни медицинских услуг.

Восемь базовых анализов

Все услуги первичной помощи, предоставляемые семейным врачом, терапевтом или педиатром, по договору, являются бесплатными для пациента и оплачиваются из средств государственного бюджета.

Кроме того, как только пациент заключил договор с врачом, он имеет право бесплатно получать такие базовые анализы и исследования:

общий анализ крови с лейкоцитной формулой;

общий анализ мочи;

глюкоза крови;

общий холестерин;

измерение артериального давления;

электрокардиограмма;

измерение веса и роста;

быстрый тест на беременность;

тест на тропонин;

быстрые тесты на ВИЧ и вирусные гепатиты.

Каждый из этих анализов, при необходимости, выполняется по направлению врача в поликлиниках или больницах. Пациенты, которые все еще не заключили декларации с медработниками, не могут сдать анализы бесплатно.

Как часто можно сдавать бесплатные анализы?

Базовые анализы не имеют количественных ограничений в год. По направлению от семейного врача, с которым заключена декларация, их всегда должны делать бесплатно.

Однако семейные врачи отмечают, что для частой сдачи анализов должна быть причина. Если специалист не видит оснований, он не должен выписывать направление на анализ, даже по требованию пациента. В таком случае пациенту будет необходимо оплачивать анализ самостоятельно.

Диагностика по-украински

С 1 июля 2019 года должна была заработать еще одна программа – «Бесплатная диагностика». Однако из-за ряда технических аспектов запуск программы отсрочен.

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) причиной проблем называют нехватку медицинского оборудования и компьютеров во многих больницах страны.

В программу «Бесплатная диагностика» войдут 12 новых анализов (в дополнение к восьми базовым анализам на уровне первички), 16 инструментальных исследований и ряд эндоскопических манипуляций.

Планируется, что бесплатными для пациентов будут:

маммография;

пять видов рентгена (грудной клетки, суставов, позвоночника, костей и околоносовых пазух);

эхокардиография, ЭКГ и два вида теста для определения патологий сердечно-сосудистой системы;

шесть видов УЗИ (желудочно-кишечного тракта, почек, мочевого пузыря, артерий ног, щитовидной и молочных желез);

четыре вида биопсии под контролем УЗИ (щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательной желез);

удаление новообразований мягких тканей, носа, гортани, ушей;

эндоскопические исследования и операции одного дня — пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, мочевого пузыря, трахеи и бронхов.

В НСЗУ и Минздраве считают, что такие исследования и манипуляции позволят в целом поддерживать здоровье граждан на приемлемом уровне и не запускать тяжелые и опасные заболевания.

Чиновники уверяют, что «Бесплатную диагностику» смогут предоставлять как коммунальные, так и частные учреждения здравоохранения, которые заключат договор с Национальной службой здоровья.

Правда, из госбюджета на эту программу запланировано выделить всего 2 млрд. гривен. Это очень мало по сравнению с финансированием первичного уровня медицинской помощи, куда предназначались 15,3 млрд. гривен. Но в МОЗе подумали, что этих денег хватит на диагностику тем пациентам, кому будет недостаточно анализов и обследований, предусмотренных в первичке. А это означает, что не все желающие, смогут пройти исследование из гарантированного пакета.

Эксперт: надо больше денег

Минздрав сформировал предварительный прайс, по которому государство в лице НСЗУ собирается оплачивать вторичный уровень медпомощи. Цены 12 анализов, которые войдут в программу, составят от 29 до 120 грн. Рентгенографические исследования будут стоить от 82 до 134 грн. Стоимость эндоскопических манипуляций, пункций и биопсий, составит от 195 до 1975 грн.

Любой из нас понимает, что эти суммы не соответствуют реальной стоимости услуг в лабораториях и медцентрах. Об это в СМИ заявил генеральный директор медицинского дома Odrex (Одесса) Тигран Арутюнян. Он убежден, что при ценообразовании государство исходило не из коммерческой себестоимости, а из того, какой суммой располагает бюджет.

С ним солидарен и президент Украинской Организации защиты прав потребителей Олег Титамир:

– Даже коммунальные медучреждения не смогут проводить качественные обследования по таким низким тарифам. Что уж говорить о частных клиниках, которые, прежде всего, считают рентабельность предоставляемых услуг?

Вместе с тем, по словам главы НСЗУ, сейчас идет доработка тарифов на медицинские услуги. Кроме того, Минздрав и Нацслужба здоровья ведут консультации с врачами, собирают и анализируют данные из регионов. Ведь пока не в каждом районе есть маммограф или аппарат УЗИ. Но чиновники уверяют, что в 2020 году «Бесплатная диагностика» точно заработает.

Как это работает в Одессе?

Наш корреспондент по состоянию здоровья обратился к семейному врачу. После осмотра доктор отправил пройти рентген и доплероскопию. Это было «хождение по мукам». В учреждениях, где можно пройти эти обследования, толком не знали, в каком именно кабинете принимают по направлению семейного врача. Выстояв ни одну «километровую» очередь, нашему корреспонденту все-таки удалось сделать рентген. А вот за услугу рентгена (3-х отделов) надо было оплатить «благотворительный взнос». Была указана сума — 440 грн.

После «разбора полетов» с заместителем главврача данного медучреждения деньги за так называемую благотворительность нашему корреспонденту вернули. Но другим пациентам таки пришлось оплачивать «бесплатные» услуги.

А вот сдать анализы общего типа удалось более успешно. Конечно, и тут не обошлось без очереди. Однако денег за базовые анализы действительно не взяли, а результат сразу направили к семейному доктору — как прописано в правилах. Отметим, что некоторые пациенты, пришедшие сдавать анализы, были с перчатками и шприцами, как они сами говорят, по просьбе своих семейных врачей. То есть, им поясняли, что сам анализ бесплатный, а материалы для процедуры надо купить и принести с собой.

Куда обращаться с жалобами?

Если в медучреждении отказывают в предоставлении услуг или требуют деньги, необходимо узнать, работает ли медучреждение с Национальной службой здоровья Украины. Эту информацию можно найти на официальном сайте службы — nszu.gov.ua.

После будет два варианта действий:

если медучреждение имеет договор с НСЗУ, необходимо обратиться с жалобой на горячую линию — 15-45;

если медучреждение еще не подписало договор с НСЗУ, нужно обратиться с жалобой к главному врачу и (или) в местный департамент или отдел здравоохранения.

Где ответят на вопросы по медреформе?

Контакт-центр Национальной службы здоровья Украины — 16-77 (звонки бесплатные со стационарных и мобильных телефонов).

По этому телефону можно узнать об изменениях в системе здравоохранения, о правилах работы семейных врачей и амбулаторий, о гарантированном пакете медицинских услуг.

Фото: cmei.com.ua