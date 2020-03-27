Медицина на карантине: как попасть к врачу в Одессе?

«Одесская жизнь» подготовила обзор лучших одесских клиник и лабораторий разной специализации, где первые консультации можно получить даже онлайн или вызвав медика на дом.

В период карантина, когда поездки по городу ограничены, жизнь все-таки продолжается. А вместе с тем остаются хронические и сезонные заболевания у каждого из нас. Как не ошибиться с выбором медиков? Как получить консультацию врача дистанционно, где пройти диагностику, эффективное лечение, в какую клинику поехать?

«Into-Sana»: медицинская помощь ради будущего!

Крупнейшая медицинская компания «Into-Sana» заботится о здоровье каждого клиента. Одной из первых в Украине она внедрила для пациентов возможность телеконсультаций. Из-за большой базы застрахованных, многие из которых – моряки и люди, ведущие активный образ жизни (путешествия, проекты за рубежом), компания максимально обеспечила все технические и медицинские нормы удаленной работы с клиентами.

Теперь получить консультацию врача Into-Sana можно не выходя из дома – по видеосвязи или в телефонном режиме. Просто перейдите по ссылке: https://into-sana.ua/news/telemedicina-v-into-sana/

А после консультации вы получите на e-mail полноценное врачебное заключение.

Отделения и услуги:

Стационар,

Амбулаторные центры,

Клинико-диагностическая лаборатория,

Диагностика,

Скорая медицинская помощь.

«Into-Sanа» – это экспертный уровень врачей, высокий уровень медицинской безопасности. Наличие Службы медицинского сопровождения, своей клинико-диагностической лаборатории и круглосуточного стационара. Оказание круглосуточной лапароскопической хирургической помощи.

Направления диагностики: УЗИ, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, функциональная диагностика, электроэнцефалография (ЭЭГ), эндоскопические исследования, рентгенография, холтеровское мониторирование, ангиография.

УЗИ, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, функциональная диагностика, электроэнцефалография (ЭЭГ), эндоскопические исследования, рентгенография, холтеровское мониторирование, ангиография. Часы работы : стационар – круглосуточно. Амбулаторные центры: с 8.00 до 20.00.

стационар – круглосуточно. Амбулаторные центры: с 8.00 до 20.00. Стоимость консультации : теле-консультация – 400 грн., очная консультация – 650 грн.

: теле-консультация – 400 грн., очная консультация – 650 грн. Сайт: into-sana.ua Facebook m.me/intosana

Адрес: г. Одесса : ул. Варненская, 2; ул. Королева, 17; ул. Ойстраха, 28. г. Киев : ул. Нижний Вал, 49-а; ул. Раисы Окипной, 46; ул. Днепровская Набережная, 25.

Телефон: (0482) 307-500, (096) 6 307-500, (095) 5 307-500.

Сеть медицинских лабораторий «Синэво Украина»

Точная лабораторная диагностика, 7 мощных оснащенных лабораторий, 277 лабораторных отделений рядом с домом в 120 городах — это то, благодаря чему сети европейских медицинских лабораторий доверяют свое здоровье миллионы украинцев.

И «Синэво» доказали, что сдача анализов может иметь вау-эффект. Ведь сдать анализы можно комфортно: всего за пару минут, со скидкой 10% без очереди и контакта с наличными.

Все процессы настолько простые, понятные и удобные, что вопросов, где еще сдавать анализы, просто не возникает!

Попробуйте сами: просто заходите на сайт www.synevo.ua, выбирайте необходимый анализ, оплачивайте прямо на сайте со скидкой 10% на все тесты.

Сдавайте без очереди и получайте результат оперативно на почту или просматривайте в динамике в личном кабинете www.vitagramma.com

Кроме того, в период карантина, подтверждая свою социальную ответственность, компания передала часть оборудования в Центр общественного здоровья для автоматизации процесса ПЦР-анализа на коронавирус, биоматериал на который поступает в Киев со всей Украины.

Направления диагностики: все виды лабораторных исследований в национальной сети.

все виды лабораторных исследований в национальной сети. Стоимость: подробнее о стоимости и видах исследований можно узнать здесь https://www.synevo.ua/ru/tests Скидка при оплате онлайн – 10%.

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ближайший лабораторный центр в Одессе можно выбрать, перейдя по ссылке Телефон: 0 800 50 70 30

«Артмедиуз»: клинико-диагностическая лаборатория

Клинико-диагностическая лаборатория «Артмедиуз» выполняет широкий спектр исследований, медицинских анализов для диагностики заболеваний всех органов и систем человека. Предлагает более 300 видов анализов.

«Артмедиуз» – это высокое качество исследований по доступным ценам, государственный контроль качества, международный сертификат по системе управления качеством ISO 9001:2015.

Лаборатория работает с современными реактивами и оборудованием: высокоточными автоматическими анализаторами марок Siemens, ROCHE, QIAGEN, HITACHI, BioSan, автоматизированными процессами проведения и выдачи результатов.

На период карантина во всех филиалах организованы дополнительные меры безопасности для пациентов внутри отделений: дополнительная обработка дезинфицирующими средствами, используются дополнительные средства индивидуальной защиты.

Можно заказать лабораторные анализы онлайн, что сэкономит время и даст скидку. Можно вызвать медика для сдачи анализов на дом.

Направления диагностики: Лабораторная вирусология, Лабораторная иммунология, Лабораторная микробиология, Клиническая биохимия, Обще клинические исследования, Лабораторные анализы методом ИФА. ИХЛА, ПЦР и так далее.

Лабораторная вирусология, Лабораторная иммунология, Лабораторная микробиология, Клиническая биохимия, Обще клинические исследования, Лабораторные анализы методом ИФА. ИХЛА, ПЦР и так далее. Стоимость : подробнее по всем видам анализов здесь https://artmediuz.od.ua/laboratornye-issledovaniia

: подробнее по всем видам анализов здесь Сайт: https://artmediuz.od.ua/

Адрес: г. Одесса, ул. Богдана Хмельницкого, 24, каб.7, прием: пн – сб 8:00- 12:00; работают до 18.00. ул. Семена Палия (Днепропетровская дорога), 70, медицинский центр “Альт-мед” прием: пн. – пт. 8:00 – 13:00; ул. Ильфа и Петрова, 43/1а, прием: пн., ср., пт. 8:00 – 11:00. А также в районах Одесской области: https://artmediuz.od.ua/download/punkt_adress.pdf

г. Одесса, Телефон: (048) 704-93-95 , (068) 147-49-52 (Viber)

«Амбулатория семейного доктора»: всегда рядом с заботой о пациентах

«Амбулатории семейного доктора» – это качественная помощь и уверенность в том, что врач всегда рядом. Здесь вы получите как узкопорофильную медпомощь, так и постоянное профессиональное медицинское сопровождение. Компания постоянно развивается, уделяя внимание сервисности услуг, отслеживает удовлетворенность пациентов.

Во время карантина врачи амбулатории консультируют всех – независимо от прописки и района проживания. Если у Вас есть вопросы по коронавирусной инфекции, просто напишите в мессенджер и получите бесплатную консультацию.

Ракул Елена Александровна +380968947808 (Viber).

Елена Александровна +380968947808 (Viber). Крупина Светлана Георгиевна +380979457714 (Viber).

Светлана Георгиевна +380979457714 (Viber). Фоменко Елена Александровна +380975126875 (Viber).

Елена Александровна +380975126875 (Viber). Кузик Ирина Олеговна +380956745364 (Viber, WhatsApp).

Ирина Олеговна +380956745364 (Viber, WhatsApp). Гладуш Ульяна Ильинична +380634312186 (Viber).

Ульяна Ильинична +380634312186 (Viber). Ефимва Инна Ивановна +380967296071 (Viber, WhatsApp).

Инна Ивановна +380967296071 (Viber, WhatsApp). Гарькавая Анастасия Борисовна +380934939536 (Viber, Telegram).

Анастасия Борисовна +380934939536 (Viber, Telegram). Паладий Алена Владимировна +380668518009 (Viber).

Алена Владимировна +380668518009 (Viber). Гончарова Людмила Михайловна +380982476937 (Viber).

Людмила Михайловна +380982476937 (Viber). Гончаров Игорь Михайлович +380686357129 (Viber).

Филиалы находятся в каждом районе города и доступны каждому. А в рамках государственной программы медицинских гарантий здесь даже оказывают бесплатную медпомощь.

Отделения и услуги: во всех отделениях Медицинское сопровождение семейными врачами, терапевтами, педиатрами по декларации, Лабораторные исследования, Дневной стационар, Манипуляционные/прививочные кабинеты.

Лабораторные исследования, Дневной стационар, Манипуляционные/прививочные кабинеты. Направления диагностики, программы: Консультативный прием семейными врачами/педиатрами/терапевтами, отоларингологами. Широкий спектр лабораторных исследований. Ультразвуковая диагностика.

Консультативный прием семейными врачами/педиатрами/терапевтами, отоларингологами. Широкий спектр лабораторных исследований. Ультразвуковая диагностика. Часы работы : пн. – сб. с 8.00 до 20.00.

пн. – сб. с 8.00 до 20.00. Стоимость консультации : в рамках госпрограммы медицинских гарантий (по декларации) – бесплатно . Для незадекларированных пациентов первичная консультация семейного врача/педиатра – 300 грн.

: в рамках госпрограммы медицинских гарантий (по декларации) – . Для незадекларированных пациентов первичная консультация семейного врача/педиатра – 300 грн. Сайт: http://coronavirus.homedoctor.in.ua/, Facebook http://www.fb.com/homedoctor.in.ua, мессенджер https://t.me/HomeDoctorBot.

http://coronavirus.homedoctor.in.ua/, Facebook http://www.fb.com/homedoctor.in.ua, мессенджер https://t.me/HomeDoctorBot. Адрес: г. Одесса: ул. Ильфа и Петрова,8а, ул. Троицкая,33а, ул. Фонтанская дорога, 49, ул. Паустовского, 11а, ул. Марсельская, 60.

г. Одесса: Телефон: (048) 750 44 66, (096) 558 44 66, (095) 558 44 66, (073) 558 44 66.

«Yanko medical»: лечение по европейским стандартам

Многопрофильный медицинский центр «Yanko medical» предлагает каждому доступную и квалифицированную медицинскую помощь.

В период карантина здесь можно пройти все виды диагностики без беготни по разным поликлиникам, а также проконсультироваться у всех профильных врачей.

В центре активно используют новейшие методики малоинвазивных вмешательств. Успешно проводятся операции ЭВЛК, склеротерапии, лазерного удаления новообразований на коже, полипов в носовой полости и горле, лазерной увулопластики и многое другое.

Внедрена новейшая методика лазерной интерстициальной деструкции узлов щитовидной железы, без открытого хирургического вмешательства.

В косметологическом и гинекологическом направлении врачи центра активно применяют новейшие методики омоложения кожных покровов и слизистых оболочек, шлифовки рубцов и шрамов с использованием современного СО2 лазера.

Отделения и услуги: Сосудистая хирургия, ангиохирургия, флебология, общая хирургия, гинекологическая хирургия, эндокринологическая хирургия, пластическая хирургия, урологическая хирургия, ЛОР хирургия. Кардиология. Кардиохирургия. Неврология. Гинекология. Гастроэнтерология. Эндокринология. Проктология. Офтальмология. Онкология. Дерматология. Медицинская косметология. Иммунология. Травматология. Диетология. Консультация врача любого профиля. Физиотерапевтическое лечение. Массаж. Прессотерапия. Забор всех видов анализов. Дневной стационар.

Сосудистая хирургия, ангиохирургия, флебология, общая хирургия, гинекологическая хирургия, эндокринологическая хирургия, пластическая хирургия, урологическая хирургия, ЛОР хирургия. Кардиология. Кардиохирургия. Неврология. Гинекология. Гастроэнтерология. Эндокринология. Проктология. Офтальмология. Онкология. Дерматология. Медицинская косметология. Иммунология. Травматология. Диетология. Консультация врача любого профиля. Физиотерапевтическое лечение. Массаж. Прессотерапия. Забор всех видов анализов. Дневной стационар. Направления диагностики: Лабораторная диагностика: все виды анализов, в т.ч. гематологические, цитологические, общеклинические, биохимические, гормональные, иммунологические, биопсийные, аллергологические типы исследований. Проведение ДНК-тестов, в т.ч. с целью определения родственных связей.

Лабораторная диагностика: все виды анализов, в т.ч. гематологические, цитологические, общеклинические, биохимические, гормональные, иммунологические, биопсийные, аллергологические типы исследований. Проведение ДНК-тестов, в т.ч. с целью определения родственных связей. Инструментальная диагностика : все виды УЗИ экспертного класса, дуплексное сканирование, ЭКГ, холтеровское мониторирование, видеорино/отоскопия, кольпоскопия, эндоскопические исследования, видеоаноскопия, видеоколоноскопия и другие.

: все виды УЗИ экспертного класса, дуплексное сканирование, ЭКГ, холтеровское мониторирование, видеорино/отоскопия, кольпоскопия, эндоскопические исследования, видеоаноскопия, видеоколоноскопия и другие. Стоимость консультации : уточняйте по телефону.

: уточняйте по телефону. Сайт: www.yanko.od.ua, страница Facebook https://www.facebook.com/YankoMedical, Instagram https://www.instagram.com/yankomedical

www.yanko.od.ua, страница Facebook https://www.facebook.com/YankoMedical, Instagram https://www.instagram.com/yankomedical Адрес и часы работы: Первое поликлиническое отделение : г. Одесса, ул. Сахарова ,1Б. понедельник – пятница с 9.00 до 18.00. Суббота с 9.00 до 15.00. в период карантина график работы не изменен. Второе поликлиническое отделение : г. Одесса, ул. Новосельского, 41. понедельник – пятница с 9.00 до 18.00. Суббота с 9.00 до 14.00. в период карантина: только среда с 9.00 до 18.00

Телефон: (0482) 32-01-02, (068) 404 94 63, (093) 404 94 63, (095) 404 94 63.

«Мультимед» – территория красоты и здоровья

При любых обстоятельствах важно верить в себя! В медицинском центре «Мультимед» верят в красоту каждого из нас: важно открыть эту красоту, сберечь ее с годами и приумножить. «Мультимед» – это многопрофильный медицинский центр в области красоты здоровья и молодости, работающий по мировым медицинским стандартам. Специалисты клиники – практикующие тренера ведущих международных медицинских компаний. За 6 лет своего существования «Мультимед» вошел в топ 10-ти лучших центров Украины.

На период карантина специалисты медицинского центра не оставят одесситов, своих прекрасных клиенток без качественной медпомощи – клиника работает в сокращенном режиме. Здесь также можно получить консультации врачей и косметологов онлайн и записаться на прием к специалистам.

В центре используются только лучшие аппаратные технологии. Благодаря им и профессионализму врачей удается добиться отличных результатов в кратчайшие сроки.

Подробнее обо всех доступных услугах можно узнать здесь: http://multimed.com.ua/services-and-prices

Скидки и специальные предложения медицинского центра: лазерная эпиляция – скидка 50% на первый сеанс и – 30% в дальнейшем на все зоны. Ботулинотерапия (ксеоми – 20%) Контурная пластика – скидка 30%.

Отделения и услуги: Косметология, дерматология, дерматоонкология, гинекология, трихология, психология, травматология, диетология, подология.

Косметология, дерматология, дерматоонкология, гинекология, трихология, психология, травматология, диетология, подология. Направления диагностики: ультразвуковая диагностика, травматология, дерматология.

ультразвуковая диагностика, травматология, дерматология. Часы работы : понедельник – пятница с 10.00 до 20.00. Суббота с 10.00 до 20.00.

понедельник – пятница с 10.00 до 20.00. Суббота с 10.00 до 20.00. Стоимость консультации : 400 грн.

: 400 грн. Сайт : multimed.com.ua https://www.instagram.com/multimedodessa/

Адрес: г. Одесса, ул. Канатная, 36.

г. Одесса, ул. Канатная, 36. Телефон: (067) 484 43 21.

«Kind» – медицинский центр для всей семьи!

Медицинский центр «Kind» предлагает полный спектр медуслуг для всей семьи. Современная аппаратура и профессионализм врачей – залог здоровья и прекрасного самочувствия как маленьких пациентов центра, так и родителей.

«Кind» проводит skype-консультации для пациентов, консультации по телефону. Необходимость дистанционного консультирования возникла задолго до карантина, поскольку в центр часто обращаются не только одесситы, но и жители области и других городов Украины.

Здесь можно пройти комплексное обследование всей семьей, медосмотр, получить консультации специалистов по детским заболеваниям: неонатолога, педиатра, кардио-ревматолога, хирурга, эндокринолога, офтальмолога, отоларинголога, иммунолога, гастроэнтеролога и других специалистов. В медицинском центе на протяжении многих лет проводится плановая вакцинация, проходят тренинги для родителей

Направления работы центра : психо-неврология детская и взрослая, консультации психиатров, неврологов, психологов, аутизм, гиперактивность, работа с детьми по 309 постановлению, очный поликлинический прием узких специалистов (дерматолог, эндокринолог, лор, окулист, хирург, кардиолог, гинеколог, педиатр, гастроэнтеролог), ультразвуковая диагностика, энцефалограффия, ЭКГ, микрополяризация, томатис.

: Направления диагностики: ультразвуковая диагностика сердца, органов брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез, мочеполовой-системы, почек, органов малого таза, доплер сосудов головы и шеи, исследование работы головного мозга-электроэнцефалограмма, электрокардиограффия.

ультразвуковая диагностика сердца, органов брюшной полости, щитовидной железы, молочных желез, мочеполовой-системы, почек, органов малого таза, доплер сосудов головы и шеи, исследование работы головного мозга-электроэнцефалограмма, электрокардиограффия. Часы работы : понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 на время карантина.

понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 на время карантина. Стоимость консультации : 500 грн, скидки многодетным семьям и инвалидам.

: 500 грн, скидки многодетным семьям и инвалидам. Сайт : www.kind.od.ua Facebook

Адрес: г. Одесса, ул. Жуковского, 10; жилмассив Радужный, 4.

г. Одесса, ул. Жуковского, 10; жилмассив Радужный, 4. Телефон: (048) 783 03 23, (098) 847 05 77, (096) 716 85 71, (073) 025 92 77.

«Бэби Лор» – лучший выбор для маленьких пациентов

Заболел ребенок и ищите грамотного врача-отоларинголога в Одессе? В период карантина детская клиника «Бэби Лор» работает в штатном режиме с соблюдением всех мер по профилактике коронавирусной инфекции.

Если ваш малыш боится походов к врачу – клиника «Бэби Лор» именно то место, где он будет чувствовать себя комфортно, сможет провести время за игрой, общаясь с квалифицированными медиками.

В клинике можно получить консультации специалистов, пройти диагностику и лечение по всем видам заболеваний лор-органов, лечебно-профилактические процедуры.

Есть очень полезная в условиях карантина услуга вызова врача на дом в пределах всех районов города Одессы. Стоимость такой услуги – 700 грн.

Клиника работает только по предварительной записи!

Отделения и услуги Диагностика и лечение ЛОР-заболеваний, ЛОР-процедуры, физиотерапия, консультация у специалистов клиники.

Диагностика и лечение ЛОР-заболеваний, ЛОР-процедуры, физиотерапия, консультация у специалистов клиники. Направления диагностики: диагностика и лечение ЛОР-заболеваний.

диагностика и лечение ЛОР-заболеваний. Часы работы : понедельник – суббота с 9.00 до 17.00 (на период карантина). Филиал по адресу ул. Семёна Палия, 103-Б работает ежедневно.

понедельник – суббота с 9.00 до 17.00 (на период карантина). Филиал по адресу ул. Семёна Палия, 103-Б работает ежедневно. Стоимость консультации : 350 грн за 30-минутный прием.

: 350 грн за 30-минутный прием. Сайт: www.babylor.od.ua/

Адрес: г. Одесса, ул. Семёна Палия, 103Б, ул. Черняховского, 24А.

г. Одесса, ул. Семёна Палия, 103Б, ул. Черняховского, 24А. Телефон: (048) 788-30-22, (048) 788 30 50. (048)787 30 22 (ул. Семена Палия, 103Б)

«Ноу Хау Мед» – укрепление иммунитета для вашего здоровья

Плохая экология, инфекции и вирусы заставляют нас тщательнее следить за здоровьем. Но уберечься от заболеваний гораздо легче, чем их лечить. Одна из профилактик – укрепление иммунитета, повышение антиоксидантов в организме.

Научно-медицинский центр «Ноу Хау Мед» занимается укреплением здоровья человека, его имунной системы, а также проводит исследования уровня антиоксидантов в организме, используя для диагностики биофотонный сканер – моментальный неинвазивный способ измерения общей активности антиоксидантов.

Специалисты центра используют в работе преимущественно новинки медицины в области диагностики организма, косметологии, лечении избыточного веса человека, психологической помощи, реабилитации наркозависимых и в других областях. Все применяемые в центре «Ноу Хау Мед» инновационные методы диагностики, программы снижения веса и коррекции фигуры, лечения различных заболеваний доказали свою эффективность и были многократно протестированы в европейских странах.

Во время карантина в научно-медицинском центре можно получить онлайн консультации специалистов центра по всем интересующим направлениям.

Отделения и услуги: Диагностический, генетический центры, центры похудения, психологии, диетологии, кардиологии, здоровья позвоночника, лечебного массажа, эндокринологии, дерматологии, аллергии, здоровья крови, лечения псориаза.

Диагностический, генетический центры, центры похудения, психологии, диетологии, кардиологии, здоровья позвоночника, лечебного массажа, эндокринологии, дерматологии, аллергии, здоровья крови, лечения псориаза. Часы работы: понедельник – пятница с 9.00 до 19.00. Суббота с 9.00 до 17.00.

понедельник – пятница с 9.00 до 19.00. Суббота с 9.00 до 17.00. Стоимость консультации : 500 грн.

: 500 грн. Сайт : www.knowhowmed.org Facebook Telegram

Адрес: г. Одесса, ул. Генуэзская, 24Б.

г. Одесса, ул. Генуэзская, 24Б. Телефон: (093) 306 02 89.

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