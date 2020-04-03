Мебель для гостиной: как создать в зале уютный интерьер?

Гостиная сердце дома. Место отдыха в семейном кругу и встреч с друзьями. Мебель для гостиных должна идеально вписываться в окружающий интерьер и гармонично дополнять обстановку. Подбирая варианты желательно четко понимать, что вы хотите получить в результате.
Современные варианты меблировки
Времена однотипной, громоздкой и неудобной в передвижении мебели давно прошли. Оригинальный дизайн современных моделей характеризуется максимальной функциональностью и удобством. Мебель для залы может быть выполнена в стиле:
- модерн;
- бохо;
- хай-тек;
- прованс;
- арт-деко.
В конструкции современных моделей предусмотрена легкость транспортировки и сборки. В производстве используются не требующие особого ухода легкие и прочные материалы. Повышенным спросом пользуется практичная мебель для гостиной в лаконичном стиле, которую легко дополнить оригинальными аксессуарами.
Комплекты мебели для гостиных
Собираясь купить мебель для гостиной, стоит подумать какие предметы вы хотели бы включить комплект. В стандартный набор обычно входит:
- диван;
- кресла;
- стол;
- стенка;
- комод.
Если гостиную планируют использовать в качестве столовой, имеет смысл условно разделить помещение на зону отдыха и обеденную зону.
Мебель для маленьких гостиных
У владельцев квартир небольшой площади часто возникают проблемы с меблировкой гостиной, но выход есть. В этом случае постарайтесь подобрать или заказать мебель для зала пуфы, диван с вместительными внутренними коробами, в которых вы сможете хранить часть вещей.
Визуально расширить помещение позволит мебель с открытыми полками. Имеет смысл купить журнальный стол трансформер, который в случае необходимости можно использовать как обеденный.
Модульные мебельные комплекты
Комфортная и функциональная мебель из свободно комбинируемых взаимозаменяемых модулей позволяет в каждой квартире создавать оригинальные удобные для хозяев мебельные ансамбли.
Все модули одной серии выполнены в единой стилистике. Их можно подбирать и комбинировать по своему вкусу. Для помещений небольшого размера легко подобрать набор из нескольких предметов. В просторных залах можно установить стеллажи и вместительные шкафы, стол, диван и другие элементы меблировки. Созданные из модулей ансамбли при желании можно разобрать и собрать, заново поменяв местами составляющие их предметы.
Важные моменты в покупке мебели
Приступая к выбору мебели, произведите точные замеры помещения. Позаботьтесь о сочетании цвета предметов меблировки с оформлением стен и потолка. Определитесь с ценовой категорией изделий. В элитных моделях используются детали из натуральной древесины, поэтому стоят они дороже.
В бюджетных вариантах используются профили МДФ и покрытые пленкой ПВХ древесно-стружечные плиты. Некоторые детали мебели в стиле модерн покрывают глянцевой эмалью. Обратите внимание на качество фурнитуры.
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