Мартовская цена на газ снижена: какой тариф для жителей Одесского региона?

Как известно, цена на газ меняется каждый месяц. При этом «Нафтогаз Украины» уже несколько месяцев подряд продолжает снижать цену для украинских потребителей. В марте стоимость одного куба голубого топлива стоит на 14% дешевле, чем в феврале. В компании «Одессагаз — Поставка» мы узнали, сколько заплатят жители Одесской области.

При расчете цены «Нафтогаз» руководствовался как утвержденными ранее законодательными актами, так и дополнительными рыночными факторами, которые имеют место в марте.

Так, цена газа, по которой «Нафтогаз» продает его в марте газсбытам, определена на уровне 3396,00 грн. за 1000 кубометров (без НДС, наценки газзбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

В «Нафтогазе» сообщили, что такая цена в марте сформировалась благодаря тому, что на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. Оператор газотранспортной системы Украины провел тендер на закупку газа на период поставки за март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

Однако в каждой области своя стоимость голубого топлива. На сайте «Одессагаз — Поставка» сообщается, что жителям Одесской области за 1000 кубометров голубого топлива надо будет заплатить 4340,97 грн. (тариф без учета стоимости доставки газа). Это почти на 665 грн. меньше чем цена за февраль, которая составляла 5005,03 грн. за 1000 кубометров. Этот тариф действует с 1 по 31 марта.

Расходы на транспортировку газа пока остались неизменными.

Фото: anna-news.info

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