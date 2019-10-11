Манекенные хроники Одессы

Стоит молодая женщина с сумками на улице. Руку протянула. Милостыню просит, что ли? Подойдешь ближе, оказывается, это манекен. То есть, «человекоподобная реклама». И о ней уже можно писать целые «манекенные хроники», потому что известные с советских времен манекены стояли себе тихонько в витринах, рекламировали, в основном, одежду и ничем примечательным не отличались. Они были одинаковы. Эти времена давно миновали.

Манекены «вида ужасного»

В Одессе на смену манекенам одно время пришли куклы. Они тоже сидели или стояли себе в витринах, исполняя все ту же рекламную роль. Одна из них, едва ли не самая известная в Одессе, и сейчас находится на ул. Преображенской. Это старый одесский портной, который крутит и крутит ручку швейной машинки, печально поглядывая на прохожих.

Между тем, манекены не хотели уходить в прошлое, они снова вошли в нашу жизнь, только уже в современном формате, как, к примеру, та же женщина с сумками. Вы ее за живую «просящую» приняли? Значит, обратили внимание, задумались, для чего здесь выставлен этот манекен? Следовательно, его миссия выполнена: посмотрите на сумки, такую же захотите, купите…

Иногда манекены выглядят «зашкаливающе».

Они не просто «выходят» из витрин на улицы, они еще и привлекают внимание так, что иногда волосы дыбом становятся. Одна такая страшилка в виде бабы Яги (это как минимум) не так давно украшала вход в магазин. Она не просто выглядела устрашающе (попробуй не обратить внимание!), она еще и селфилась, что, собственно и являлось ее основной миссией по продвижению соответствующего товара. Эта «красота» стояла себе на улице, пугала издали, потом смешила. Вот и вам и «обычный» манекен в современном варианте. То ли памятник, то арт-объект. А миссия — та же!

Другой манекен-ужастик долгое время «проживал» рядом с Греческой площадью. Он был ярко-красного цвета, к тому же его… приковывали цепями к дереву. Попробуй не обратить внимание!

Это манекен или кто?

Манекен — товар скоропортящийся, особенно когда проживает на улице. Обязательно отыщется кто-то, кто захочет испортить ему внешность. К тому же, эта «человекоподобная» реклама легкая, подует ветер — падает. «Головы» у них отлетают, черты «лица» страдают. На Новом рынке, к примеру, продавщица мне рассказывала, что то и дело приходится проводить «косметические операции» манекенам. Новых не накупишься, мол.

В последние годы одесские манекены все чаще выходят на улицы «толпами». Получается что-то вроде «группы в полосатых купальниках» (платьях, пальто, спортивных костюмах). Особенно смешно, когда рядом с ними стоит обычный человек, тот же продавец, и порой не понимаешь, кто — манекен, кто — реализатор). Далеко не всем этот парад мод по вкусу. Некоторые даже признаются, что становится «как-то не по себе».

А если вы хотите увидеть настоящее «не по себе» — вам на строительный рынок в Новощепной ряд. Там манекены выстроены таким образом и так «выглядят», словно готовятся к казни.

Впечатление «усиливает» спецодежда, которую они рекламируют. Эти «стройные ряды», эти странным образом выстроенные группы — очередной рекламный ход, не более, но очень уж устрашающе смотрятся.

Между тем, манекенные хроники обрастают новыми персонажами, новыми позами, новыми находками и даже «выходками». И, оказывается, подобное — далеко не только одесский «ход». Подборки фото с самыми оригинально-зашкаливающими манекенами со всего мира — это теперь интернетная мода. Мы же сделали для вас фотоподборку наших — неповторимых одесских манекенов.

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