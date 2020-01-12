Лживая история про казаков и драма про акушерку: что в 2020 году покажут на ТВ украинцам

Уже этой весной украинские телезрители увидят заключительную часть многосерийного фильма Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». В нем снова сыграют полюбившиеся многими актеры Антон Батырев и Максим Дрозд. А вот осенью нам покажут две комедии с участием актерского клана Ступки. В одной из них Остап Ступка сыграет кошевого атамана, а его сын — Дмитрий Ступка, войдет в роль молодого полицейского. И, конечно же, какое кино без Станислава и Николая Боклана, Ларисы Руснак, Михаила Кукуюк и одессита Георгия Делиева.

В этом году украинский кинематограф подготовил сериалы и фильмы на любой вкус. Среди них — социальные драмы, душевные мелодрамы и экшн с казаками.

Детектив по-украински и новая медицинская драма

В новом году телеканал «СТБ» готовит для зрителей 450 часов сериалов. Кроме продолжения фильма Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды», в 2020 году на канале покажут украинскую версию израильского сериала «След». Криминальный детектив расскажет о сотрудниках вымышленной спецслужбы по борьбе с преступностью. Также в 2019 году канал начал съемки медицинской драмы «Акушерка», премьера которой состоится весной. По сюжету акушерка Татьяна Скворцова борется за жизнь рожениц и новорожденных. Главные роли исполнят — звезда «Крепостной» Фатима Горбенко и Николай Боклан.

Кино о студенческой любви и домашнем насилии

Совсем скоро на канале «Украина» выйдет четырехсерийная мелодрама «Пробуждение любви». В центре сюжета — студенты Алена и Коля, которые влюбляются друг в друга. Но паре не суждено быть вместе. Однако спустя время бывшие влюбленные встречаются и понимают, что прежние чувства не угасли. Также в 2020 году ожидается выход социальной драмы о проблемах домашнего насилия — «Отважные».

Казацкий вестерн с Георгием Делиевым и Остапом Ступкой

Осенью 2020 года при поддержке Министерства культуры на канале «ICTV» состоится премьера нового комедийного фильма «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Это комедийный экшн о приключениях парубка Ивана и казаков Запорожской Сечи. Главные роли исполняют Иван Дяк, Остап Ступка, Георгий Делиев, Мила Сивацкая, Михаил Кукуюк и Лариса Руснак.

Источники: stb.ua, ictv.ua, telekritika.ua, znaj.ua

Фото: i.ytimg.com

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