Лучшие способы исправления плохой кредитной истории

Испортить кредитную историю можно без всяких проблем и в краткие сроки. Улучшить КИ также возможно. Однако, этот процесс более сложный и продолжительный. Рассмотрим лучшие варианты для повышения кредитного балла в БКИ.

Оформление микрокредита

Также как банки, лицензированные микрофинансовые организации Украины передают информацию о своих заемщиках в Бюро Кредитных Историй. Соответственно, для исправления КИ необходимо брать и своевременно погашать быстрые ссуды.

Получить лучший кредит на карту с плохой кредитной историей можно как на пару дней или недель, так и на несколько месяцев. В качестве нового клиента можно претендовать на процентную ставку в 0% в сутки. Доступные суммы – до 25-30 тыс. гривен.

Если вы решите выбрать этот вариант улучшения КИ, запомните:

Возвращать долг необходимо вовремя. Не допуская просрочки, но и не гася ссуду заранее;

Если закрыть займ своевременно не будет возможности, его нужно будет пролонгировать. Перенос даты оплаты на кредитной истории негативно не отражается.

Сколько именно микрозаймов требуется оформить для повышения низкого балла КИ, сказать невозможно. Чаще всего необходимо взять минимум четыре-пять быстрых кредитов. Положительные записи о них передвинут информацию о просрочках и других нарушениях финансовой дисциплины, ухудшивших историю в БКИ, в нижнюю часть.

Использование кредитки

Получить кредитку в МФО невозможно. Такие продукты выдаются лишь банками. Несколько важных моментов:

В выдаче кредитных карт банковские организации отказывают существенно реже, чем в предоставлении «обычного» займа. Поэтому рассчитывать на одобрение заявки на «пластик» можно даже при плохой КИ;

Лимит, установленный по новой кредитке, чаще всего минимальный. Для примера, если банк заявляет о том, что выдает карты с лимитом до 50-100 тыс. гривен, в реальности на балансе изначально может числиться только 5-10 тыс. гривен.

Но доступная на счете сумма станет постепенно расти, если пользоваться карточкой часто и без просрочки погашать долг.

Сведения о том, как держатели используют кредитные карты, банки-эмитенты отправляют в БКИ ежемесячно. Рекомендуем делать выбор в пользу того «пластика», у которого имеется грейс-период. Т.е. срок, в течение которого организация не начисляет проценты за снятие денег или покупки. Он может достигать до 100 дней.

Оформление «мелких» потребительских займов

Деньги на покупку товара, например, бытовой техники, могут предоставлять не только банки и МФО, но и непосредственно продавцы. Количество отказов здесь минимальное. Схема стандартная:

Клиент выбирает товар, предположим, смартфон в салоне сотовой связи;

Продавец, т.е., магазин, оформляет для покупателя договор рассрочки или кредитования, участниками которого являются только они;

Заемщик в соответствии с графиком погашает долг равными платежами и в установленный срок, передавая деньги продавцу.

Информация о товарном кредитовании также направляется в БКИ, и отражается на КИ.

Участие в программе «кредитный доктор»

Программы «кредитный доктор» можно найти и у банков, и у микрофинансовых компаний. Смысл их очень простой: заемщик с плохой кредитной историей может получить минимальную сумму в долг и, как правило, под большой процент.

Главная особенность программы состоит в том, что участвовать в ней могут граждане с действительно низким кредитным баллом. Те, кому в ссуде отказывают не только банковские, но и микрофинансовые структуры.

В рамках «кредитного доктора» обычно предоставляется несколько займов на раз за разом растущую сумму и под снижающийся процент. Все сведения о сотрудничестве с клиентом кредитор направляет в Бюро КИ. Не погашая долг вовремя, кредитную историю таким способом можно только ухудшить, а не исправить.

Удаление кредитной истории из базы БКИ

Кредитные истории хранятся в информационных базах БКИ в течение десяти лет. В интернете можно найти множество предложений о том, чтобы исправить данные или даже полностью очистить КИ.

Помимо того, что корректировка сведений кредитной истории таким методом незаконна, она попросту невозможна. Объявления вида «удаление КИ» – 100% мошеннические. Заплатив деньги, вы не добьетесь никаких положительных результатов. Обманщики, которые обычно представляются бывшими или действующими «сотрудниками Бюро», перестанут выходить на связь и/или заблокируют вас.

Обратиться за помощью в правоохранительные органы вы не сможете. Ведь в ином случае вам придется рассказать, что вы сами собирались нарушить закон.