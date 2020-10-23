Лишат ли украинцев пенсии через 15 лет? – консультант о накопительной системе

Не так давно украинцев шокировало заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет правительство не сможет выплачивать пенсии. Так ли все плохо на самом деле?

«Оптимистичный» прогноз

Данное заявление было сделано в ходе лекции студентам университета «Львівська політехніка». При этом нельзя сказать, что слова премьера были вырваны из контекста. Он действительно сказал: «Мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам лет через пятнадцать». Но почему он так сказал?

Речь шла о плохой демографической ситуации и о том, что нация стареет и в скором времени на одного работающего будет два пенсионера. Поэтому нужно вводить накопительную систему пенсионного обеспечения. То есть каждый сможет накапливать себе пенсию сам и при этом дополнительно иметь от государства гарантированную социальную пенсию, как в развитых странах. При этом Шмыгаль пообещал, что накопительную систему начнут создавать уже со следующего года. То есть ничего нового и сенсационного премьер-министр не сказал. Он лишь спрогнозировал, когда именно могут закончиться деньги на выплату пенсий при нынешней пенсионной системе.

О долгах и пенсионной реформе

Экономисты говорят, что денег на пенсии нет уже сейчас. Дефицит Пенсионного фонда постоянно растет. Прогнозируется, что в следующем году он достигнет 200 миллиардов гривен.

Введение накопительной системы считается едва ли не единственным выходом. Это не значит, что люди останутся без пенсий или должны будут копить себе на старость сами. Уж тем более ее внедрение никак не ухудшит пенсионное обеспечение нынешних пенсионеров. Накопительная система никоим образом не коснется тех, кто уже на пенсии.

Самое интересное, что по закону такая система в Украине уже давно существует — она прописана в Законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который вступил в силу в 2004 году. Но на бумаге эта система есть, а на практике — нет.

Реальное введение у нас накопительной системы почему-то постоянно откладывается, независимо от того, кто у власти. Это во многом связано с тем, что все равно нужно вводить дополнительный налог. Нет ясности, как будут аккумулироваться накопленные средства и кто гарантирует их сохранность. Есть и скептики, которые считают, что такая система в Украине не приживется. Но даже если накопительную систему наконец-то введут, то ощутимые результаты можно будет оценить лишь через десятки лет.

Сергей Коробкин, независимый консультант