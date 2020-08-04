Легкая одежда и правильное питание: как спастись от летнего зноя?

В Одессе в разгаре лето. В город пришла жара, к которой, несмотря ни на что, трудно привыкнуть и еще труднее перенести. Мы делимся с вами полезными идеями и рекомендациями МОЗ, как комфортно пережить жаркий и душный день.

Что носить в жару?

Самый простой вариант борьбы со зноем — это правильное сочетание тканей, цветов и самих вещей. Носите в жару одежду из натуральных, дышащих и легких тканей: лен, легкий хлопок, штапель, атлас и шелк, ситец, бязь, сатин, вискоза. Помните, что чем светлее вещи — тем легче переносить жару.

От теплового удара помогут бейсболки и панамы, соломенные шляпы, шелковые или хлопковые платки, банданы.

Питаемся правильно — без мяса, но с горячим чаем

В жару наш организм больше хочет пить, меньше есть. Поэтому важно скорректировать распорядок дня и питание.

Сместите режим питания. Диетологи советуют перенести основные приемы пищи на прохладное время суток — для завтрака лучше всего выбрать 7-8 утра, а ужинать желательно после 18.00. Самым калорийным должен быть завтрак.

Охлаждайте организм горячими напитками. Выступивший из-за чашки чая пот активно испаряется с поверхности кожи, и человек ощущает прохладу. Подойдут также травяные настои, айран или несладкий компот.

Ешьте продукты с калием. В жаркие дни сердце и сосуды работают с усиленной нагрузкой. Чтобы поддержать их, нужно употреблять бананы, кунжут, брокколи, шпинат и картошку. Также рекомендуется заменить мясо на кисломолочные продукты и куриные яйца. В жару также подойдут холодные супы: окрошка, свекольник, таратор, гаспаччо.

Добавляйте в воду сок лимона или поваренную соль. Это поможет справиться с отеками и сильным потоотделением: этим способом часто пользуются опытные туристы.

Какими еще продуктами питаться в жару?

Многие диетологи рекомендуют в жару есть продукты с большим содержанием воды: огурцы (96%), сельдерей (94%), помидоры (93%), шпинат (92%), дыня (91%), клубника (90%), папайя (89%), грейпфрут (88%), апельсины (86%).

Учимся переносить жару дома

Проветривайте помещение ранним утром и поздним вечером.

Закройте стекла окон фольгой — она отражает солнечные лучи и позволит комнате не так нагреваться.

Чаще опрыскивайте комнатные растения — цветы помогут понизить температуру в помещении и увлажнить воздух. Также можно развесить на дверях влажные простыни и полотенца.

Принимайте теплый душ — вода выше 20 градусов снизит температуру тела, но не будет блокировать приток крови к коже.

Охладите постельное белье — поместите его в морозилку, а перед сном расстелите.

Держите голову в холоде — если почувствуете усталость и недомогание, оберните вокруг шеи и головы мокрые полотенца.

Что делать при солнечном и тепловом ударе?

Тепловой удар — это нарушение терморегуляции организма в результате длительного воздействия на него высокой температуры. Солнечный удар — тепловой удар, вызванный прямыми солнечными лучами.

Симптомы похожи: усталость, слабость, головная боль, головокружение боли в ногах и спине, рвота, шум в ушах, одышка, учащенное сердцебиение, темнота в глазах и потеря сознания.

Если человеку стало плохо на улице от жары, необходимо перенести пострадавшего в тень или прохладное помещение и приподнять ему голову. Снять одежду, ослабить ремень и приложить к голове холодный компресс. Тело обтереть холодной водой, начиная с области сердца, или обернуть влажной простыней. Напоить прохладной водой и обязательно вызвать скорую помощь.