«Лечение» гипнозом: помощь или вред?

Гипноз существовал еще в незапамятные времена – самый древний опыт гипнотического воздействия описан 1700 лет назад. Сегодня это один из самых популярных методов психотерапии, с помощью которого избавляют от ожирения, алкоголизма и депрессий. Мы расскажем, действительно ли гипноз – панацея от многих заболеваний и какое влияние он оказывает на наше здоровье.

Интеллектуалы легче поддаются гипнозу

Термин «гипноз» ввел в медицинскую практику английский врач Джеймс Брэд еще в 1834 году, но современные методы гипноза сильно отличаются от тех, которыми пользовались почти 200 лет назад. Врачи объясняют, что действие гипноза помогает психике избавиться от негативных установок и более спокойно воспринимать реальность. Принято считать, что гипноз – это разновидность сна, но это не так. Во время сеанса гипноза мозг активен, он сосредоточен на том, что внушает врач-гипнолог, и отдает приказ телу выполнять эти команды.

Часто можно услышать фразу «я не поддаюсь гипнозу», но исследования опровергают это: «глубокому» гипнозу поддаются около 70 процентов людей, а «легкому» – практически каждый. Кроме того, чем выше интеллект и творческие способности человека, тем ниже его устойчивость к гипнотическому воздействию.

Вопреки распространенному мнению, внушением человека можно заставить делать далеко не все. Как утверждают эксперты, у каждого из нас есть свой так называемый «внутренний сторож», который не позволит сделать что-то вопреки нравственным установкам даже под гипнозом. Если то, что гипнотизер пытается внушить человеку, не соответствует его моральным принципам или чертам характера, то человек никогда не сделает этого. И если в фильмах показывают, что под гипнозом кого-то можно заставить совершить преступные действия, то это чистейшей воды миф. Однако это утверждение касается только психически здоровых людей. Конечно, если загипнотизировать психически больного, то результат может быть самым непредсказуемым. Поэтому гипноз может как помочь, так и навредить, в зависимости от того, кто им пользуется.

Вспомогательная терапия, а не лечение

Гипноз можно использовать исключительно как вспомогательную психотерапию при неврозах, фобиях, навязчивых или зависимых состояниях. «Лечить» гипнозом нельзя, это может сделать только врач соответствующей специальности – кардиолог, эндокринолог, окулист, а гипноз борется с причинами заболевания на психосоматическом уровне.

По сути, «лечение» гипнозом построено на переоценке взглядов пациента и повышении защитных способностей организма. Ведь хорошо известно: если люди во что-то верят, то включается система самовнушения, которая и врачует болезнь. При этом гипноз может быть выбран и рекомендован исключительно врачом, а сама гипнотерапия не должна превращаться в панацею.

Гипноз категорически противопоказан при психозах и острых состояниях – сердечных приступах, остром панкреатите, инфекциях с высокой температурой. Не применяют гипноз и для воздействия на детей и беременных женщин. Сеанс гипноза может проводить только врач – психотерапевт, психиатр, медицинский психолог, который понимает не только тонкости метода, но и особенности состояния своего пациента.

Гипноз не является по умолчанию вредным или полезным – это зависит исключительно от характера его применения. В любом случае, если вы решились подвергнуть себя гипнотическому воздействию, потребуйте у врача специальные документы и не доверяйте свое сознание случайным людям.

Кроме того, нужно знать, что гипноз имеет и свои негативные стороны – даже если этот метод помог человеку, врачи не могут с уверенностью сказать, как он аукнется в будущем. Хотя специалисты утверждают, что при правильном применении гипнотерапия не влечет за собой никаких осложнений, а сами ошибки в ее применении не являются фатальными.

Как защититься от гипноза мошенников?

Существует такое понятие, как «криминальный гипноз», которым пользуются мошенники. По технологии он почти не отличается от обычного. Но если при лечении врач погружает больного в гипнотическое состояние осторожно, то криминальный гипноз – молниеносный: человек впадает в трансовое состояние.

Защититься от криминального гипноза можно. Если, к примеру, к вам подошла «профессиональная гадалка» и предложила свои услуги, нужно ее сразу резко прервать. Не позволяйте брать себя за руку и смотреть в глаза. Главное – разрушить ее попытку «настроиться» на вас, и тогда энергетическая ритмика мошенницы нарушится и она не сможет ввести вас в транс.

Фото: psychoroom.com.ua