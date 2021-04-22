Куда идти и звонить, если попал в трудную ситуацию?

Если во время карантина вы находитесь в сложных жизненных обстоятельствах, обратиться за помощью можно в коммунальные учреждения департамента социальной защиты Одесского горсовета.

Мы собрали для вас адреса и телефоны коммунальных учреждений департамента социальной защиты Одесского горсовета.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Приморский район — ул. Нежинская, 42,

тел.: (048) 740-75-24, (048) 723-18-66;

— ул. Нежинская, 42, тел.: (048) 740-75-24, (048) 723-18-66; Суворовский район — пр-т Добровольского, 120а,

тел.: (048) 763-03-60, (048) 763-04-20;

— пр-т Добровольского, 120а, тел.: (048) 763-03-60, (048) 763-04-20; Киевский район — ул. Генерала Петрова, 8, тел. (048) 765-07-87;

— ул. Генерала Петрова, 8, тел. (048) 765-07-87; Малиновский район — улица Богдана Хмельницкого, 62, тел.: (048) 705-54-77, (048) 705-54-78;

улица Пантелеймоновская, 101, тел.: (048) 705-47-00, (048) 705-47-01.

ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА:

улица Героев Крут, 12, тел.: (048) 700-46-37, (048) 799-81-98.

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С НЕДОСТАТКАМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:

улица Космонавтов, 27/1, тел. (048) 737-51-71.

ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:

Балтская дорога, 2, тел. (048) 705-32-17;

улица Циолковского, 1, тел. (048) 732-61-85.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАТЕРИ И РЕБЕНКА:

улица Генерала Петрова, 47, тел. (048) 777-97-44.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ:

улица Ицхака Рабина, 7, тел. (048) 784-92-67.

Куда еще обращаться за помощью?

На время карантина у граждан есть возможность подать необходимые заявления о назначении государственных пособий и компенсаций в электронном виде по следующим ссылкам:

регистрация документов для назначения жилищной субсидии — subsidii.mlsp.gov.ua;

адресная помощь от социальной платформы «Помощь рядом» —dopomoga.msp.gov.ua.

Ранее мы рассказывали о том, куда в Одессе можно обратиться за социальной помощью.