Новости Одессы и Одесской области

Куда идти и звонить, если попал в трудную ситуацию?

Куда идти и звонить, если попал в трудную ситуацию?

Если во время карантина вы находитесь в сложных жизненных обстоятельствах, обратиться за помощью можно в коммунальные учреждения департамента социальной защиты Одесского горсовета.

Мы собрали для вас адреса и телефоны коммунальных учреждений департамента социальной защиты Одесского горсовета.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

  • Приморский район — ул. Нежинская, 42,
    тел.: (048) 740-75-24, (048) 723-18-66;
  • Суворовский район — пр-т Добровольского, 120а,
    тел.: (048) 763-03-60, (048) 763-04-20;
  • Киевский район — ул. Генерала Петрова, 8, тел. (048) 765-07-87;
  • Малиновский район — улица Богдана Хмельницкого, 62, тел.: (048) 705-54-77, (048) 705-54-78;
    улица Пантелеймоновская, 101,  тел.: (048) 705-47-00, (048) 705-47-01.

ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА:

  • улица Героев Крут, 12, тел.: (048) 700-46-37, (048) 799-81-98.

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С НЕДОСТАТКАМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:

  • улица Космонавтов, 27/1, тел. (048) 737-51-71.

ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:

  • Балтская дорога, 2, тел. (048) 705-32-17;
  • улица Циолковского, 1, тел. (048) 732-61-85.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАТЕРИ И РЕБЕНКА:

  • улица Генерала Петрова, 47, тел. (048) 777-97-44.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ:

  • улица Ицхака Рабина, 7, тел. (048) 784-92-67.

Куда еще обращаться за помощью?

На время карантина у граждан есть возможность подать необходимые заявления о назначении государственных пособий и компенсаций в электронном виде по следующим ссылкам:

регистрация документов для назначения жилищной субсидии — subsidii.mlsp.gov.ua;

адресная помощь от социальной платформы «Помощь рядом» —dopomoga.msp.gov.ua.

Ранее мы рассказывали о том, куда в Одессе можно обратиться за социальной помощью.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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