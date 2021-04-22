Куда идти и звонить, если попал в трудную ситуацию?

Если во время карантина вы находитесь в сложных жизненных обстоятельствах, обратиться за помощью можно в коммунальные учреждения департамента социальной защиты Одесского горсовета.
Мы собрали для вас адреса и телефоны коммунальных учреждений департамента социальной защиты Одесского горсовета.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
- Приморский район — ул. Нежинская, 42,
тел.: (048) 740-75-24, (048) 723-18-66;
- Суворовский район — пр-т Добровольского, 120а,
тел.: (048) 763-03-60, (048) 763-04-20;
- Киевский район — ул. Генерала Петрова, 8, тел. (048) 765-07-87;
- Малиновский район — улица Богдана Хмельницкого, 62, тел.: (048) 705-54-77, (048) 705-54-78;
улица Пантелеймоновская, 101, тел.: (048) 705-47-00, (048) 705-47-01.
ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА:
- улица Героев Крут, 12, тел.: (048) 700-46-37, (048) 799-81-98.
ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С НЕДОСТАТКАМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:
- улица Космонавтов, 27/1, тел. (048) 737-51-71.
ОДЕССКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:
- Балтская дорога, 2, тел. (048) 705-32-17;
- улица Циолковского, 1, тел. (048) 732-61-85.
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАТЕРИ И РЕБЕНКА:
- улица Генерала Петрова, 47, тел. (048) 777-97-44.
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ СЕМЬИ, ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ:
- улица Ицхака Рабина, 7, тел. (048) 784-92-67.
Куда еще обращаться за помощью?
На время карантина у граждан есть возможность подать необходимые заявления о назначении государственных пособий и компенсаций в электронном виде по следующим ссылкам:
регистрация документов для назначения жилищной субсидии — subsidii.mlsp.gov.ua;
адресная помощь от социальной платформы «Помощь рядом» —dopomoga.msp.gov.ua.
Ранее мы рассказывали о том, куда в Одессе можно обратиться за социальной помощью.