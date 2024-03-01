Кто и как хозяйничает на водоемах севера Одесской области и получает немалые прибыли

Ученые утверждают, что проживание возле водоемов положительно влияет на здоровье и делает людей счастливее. Что касается рыболовства, то это дело удивительно прибыльное. Но для всех ли?

Чтобы из прудов кормились не только арендаторы

В Одесской области насчитывается 992 пруда общей площадью 12,1 тысячи гектаров, из которых на законных основаниях арендуются только 103. Их целевое назначение — рыборазведение, орошение и культурно-бытовое использование.

Часто частные предприниматели, арендуя водоемы общего пользования, превращают их в собственное «водное хозяйство». При этом большинство арендаторов не имеют всех разрешительных бумаг, не платят налоги в полном объеме, но получают немалые прибыли.

Другое дело с обществом «Синергия-Э», возглавляемым Александром Гонцовым, которое с 2019 года хозяйничает на Заплазском водохранилище и имеет разрешительные документы на рыбохозяйственную деятельность на этом водоеме.

Заплазское водохранилище расположено в пойменной части реки Кодыма, принадлежащей к бассейну Южного Буга, является водоемом общегосударственного значения. Построено по проекту института «Укргипросахар» в 1954 году для обслуживания Заплазского сахарного завода. Длина водоема — 3,9 километра, максимальная ширина — 950 метров.

Также арендаторы обустроили пляж в Арчепитовке, освободив прибрежье от растительности, что значительно увеличило место для купания. Еще раньше в русло Кодымы в районе села Гвоздавка внесли известь — не менее 70 тонн смеси, что способствовало обеззараживанию речной воды от опасных бактерий. Летом вода уже не покрывалась зеленой пленкой из водорослей.

Ремонтировалось гидросооружение на водохранилище, ведь из-за изношенности шлюзов в любое время мог произойти прорыв воды. Как рассказал один из местных рыбаков, однажды такая неприятность случилась, то многие владельцы незаконных копанок-ставков, смастеренных неподалеку от реки, потеряли запасы рыбы, которая «пошла за водой». Заилились и самовольно распаханные огороды в прибрежной зоне.

Каждый год рыбацкая артель «Синергия-Э» зарыбляет Кодыму тоннами двухлеток толстолобика, белого амура и карпа.

Как рассказал рыбовод Сергей Поперечный, в течение октября-декабря 2023-го в водохранилище было выпущено около шести тонн малька промысловых видов рыб. Интересно, что этот человек, который всю жизнь прожил возле реки, почти не употребляет рыбу. Как-то его бригада поймала 24-килограммового толстолоба и подарила ему рыбу, то Сергей поделил трофей между всеми рыбаками.

Также Заплазское водохранилище — это рекреационная зона. Здесь есть общественный пляж и базы отдыха, где оздоравливаются много людей.

О «рыбных» соревнованиях и зеленом туризме

Десять лет назад на Кодыме по случаю Дня рыбаков устроили первые соревнования по любительскому рыболовству при участии 48 заядлых рыбаков.

В тот жаркий июльский день трехкилограммовые карпчуки с толстолобиками и белым амуром, которым славится водохранилище, студили жабры где-то на глубине. Поэтому рыбакам пришлось ограничиться обычными карасем и плотвой.

Победители первого чемпионата по спортивной рыбалке среди взрослых и детей в награду получили новенькие снасти.

Соревнования стали традиционными и собирали до начала большой войны много желающих поймать рекордное количество рыбы.

В 2017-м на пруду предпринимателя Игоря Чебана, расположенном на притоке реки Кодымы Ардеве, прошел фестиваль по ловле хищной рыбы спиннингом с берега.

За главные призы соревновались спортсмены из Одессы, Киева и Сараты. Турнир проходил под патронатом рыболовного клуба «Одесса» при поддержке фирмы по производству рыболовного снаряжения, обеспечившей конкурс призами, и Игоря Чебана, который позаботился о кубках и медалях.

— Кодыма является рекой детства для меня. Надеюсь, что в перспективе найдутся средства на продолжение работ по расчистке русла реки Кодымы, начатых несколько лет назад за средства областного бюджета. А рациональное хозяйствование вместе с природоохранными мероприятиями будут способствовать возрождению реки, — поделился размышлениями патриот края и предприниматель из села Ясеново Второе Сергей Паровик. — Рыбалка на Кодыме может дать толчок для развития спортивного рыболовства и зеленого туризма. Ведь Любашевщина богата водными ресурсами и живописными видами.