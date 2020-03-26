Крупный игрок мебельного рынка не останавливается на достигнутом

Рынок мебели постоянно развивается. Новые тенденции, прорыв в технологиях производства не позволяют останавливаться на достигнутом. Но это только начало трансформации.

17 января 2020 года в салоне ТЦ «Шестой Элемент» г. Одессы появился новый выставочный образец кухни. Она создана по итальянским канонам. Мебель АлбаГрупп https://albagroup.ua/ сразу покорила посетителей торгового центра.

Блестящая стратегия развития

Почивать на лаврах не могут даже производители с большим опытом, потому что их «подсиживают» новые агрессивные игроки мебельной индустрии. Стоит остановиться на миг – и ты вне игры.

AL-BAgroup – интернет-магазин, который дал возможность многим испытать преимущества премиальной мебели. За 9-летнюю работу его команда зарекомендовала себя как специалисты высокого класса, которые чувствуют желания потребителей и умеют поддерживать безупречную репутацию. Компания черпает вдохновение в блестящей идее своего бизнеса – создавать мебель отличного качества, которая будет доступной для разных групп потребителей.

Высокое качество доступно всем

Теперь не нужно ехать за границу, чтобы черпать идеи для интерьера или привозить оттуда сами изделия. Найти подходящие варианты можно и на родине. AL-BAgroup имеет собственное производство полного цикла, на каждом этапе которого выполняют строжайший контроль качества. Фурнитура и пильные материалы европейского производства, натуральные столешницы – в качестве можно убедиться в стильных шоурумах. Компания для удобства потребителей и презентации своей продукции планирует открыть несколько новых салонов.

Сотрудники «Албагруппп» не боятся смелых конструктивных решений, подтверждение чему и есть новый выставочный образец. Итальянские фасады особенно четко подчеркивают нежный шарм, а фасады REHAU придают кухне немецкую прагматичность. Таких стильных решений дизайнерской команды много. Обратиться к ней можно и со своими пожеланиями и видением проекта. Специалисты подготовят 3D-проект, выполнят расчет – подберут материалы, определят конфигурацию изделия. Все эти услуги входят в цену мебели, которая, несмотря на использование дорогих материалов, остается демократичной. Этот факт объясняется просто – AL-BAgroup работает с поставщиками без посредников, поэтому высокопроцентных накруток на изделия нет.

Компания практикует предварительный монтаж мебели. Перед тем как вывезти заказ клиенту, изделие устанавливается на специальном стенде, тестируется работа всех механизмов. Отдел контроля качества проверяет заказ. Дальше изделие демонтируется и вывозится клиенту. Сомнений у заказчика не должно возникнуть, AL-BAgroup дает гарантию на свою продукцию сроком на 2 года.

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