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Красные огни и «штурм» посольства: в Румынии напомнили, что Украине нужна помощь

Красные огни и «штурм» посольства: в Румынии напомнили, что Украине нужна помощь

24 февраля по всему миру прошли акции единства, посвященные второй годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину цивилизованного мира. Вынужденные переселенцы из Украины вместе с местными жителями протестовали против войны в разных формах. Были и митинги и художественные мероприятия. «Одесская жизнь» рассказывает, как это происходило в Румынии.

Во многих городах соседней страны люди объединялись под желто-голубыми флагами. Чествование памяти погибших от рук оккупантов началось с утренних богослужений в храмах, а затем выливалось под открытым небом.

Бухарест: кровавый свет и «штурм» российского посольства

В тот день в Румынской столице было неожиданно тепло, местами до +27 град. И на перформанс на проспекте Calea Victoriei (Проспект Победы) пришли более двух тысяч человек.

«Наша дипмиссия еще не видела такого количества людей, как в этом году», — констатировал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук.

Сообщество украинцев MALVA и гуманитарный хаб Humanity UA показали театрализованное представление, напомнившее пришедшим на площадь о недавних трагических событиях.

За восемь минут авторы показали жизнь украинцев в последние два года – от мирной и беззаботной до обескровленного врагом и нехваткой заграничной помощи.

Очень трагически на фоне погибших тел военных и гражданских, под звуки «Пливе кача» выглядел хрупкий и чистый образ стекающей кровью Украины.


Не менее трогательной была мемориальная акция под стенами посольства Украины, где был развернут многометровый желто-голубой флаг. А еще была длинная растяжка с фотографиями погибших украинских детей и завершилось все это бесконечной лентой лампадок, которые горели красным и напоминали о погибших ночью.

лампадки перед посольством

Завершилось шествие под зданием русского посольства. Под громкие звуки автомобильных клаксонов представителям страны-агрессора напомнили о преступлениях оккупантов. Скандирования «Украина превыше всего», «Слава Украине» и «ВСУ» от возмущенныех российской агрессией людей были такими сильнимы, что их звуки, казалось, могут вынести дверь посольства и его окна. Украинцы пообещали, что это был их не последний визит в «гнездо зла» в Румынии.

Фото и видео из Бухареста предоставлены Сообществом украинцев MALVA

Клуж-Напока: 17 женщин и дипломы, которые никто не получит

В этом румынском городе, как считается, самое молодое по возрасту население. Преимущественно это студенты и айтишники. Поэтому его называют местной Кремниевой долиной.

Здесь 24 февраля на центральной площади также почтили память погибших украинцев. На протест вместе собрались украинцы и румыны. Они напомнили, что Украина так же, как два года назад, вздрагивает от взрывов и ежедневно хоронит погибших – от лучших мужчин до младенцев. И об этом нельзя забывать. даже если в твоем городе сияет мирное солнце.

Анка Беу

Это день, который принес многим много боли. Мы понимаем, что не существуют слова, которые могут облегчить его для тех, кто остался навсегда с кошмарными последствиями этих двух лет, кто взывает о помощи. Мы с вами. Мы стараемся сделать все важное для того, чтобы помочь вам. Мы уверены, что Добро с этой земли не пропало», — сказала на открытии выставки «Лица смелости» руководительница проекта Анка Беу (Ассоциация Phoneo).

Кроме выставки, в этот день презентовали двуязычную книгу (на украинском и английском языках). В ней собраны фотографии и истории 17 украинских женщин – военных, волонтерок, пленных, гражданских, переживших оккупацию или вынужденно изменивших место жительства. Две героини присутствовали на презентации.

книга Лица смелости - обложка

«…Это больше, чем просто обычный альбом фотографий и биографий – это празднование человеческой силы… Для многих история этих лет написана кровью. Очень важно не привыкать к войне, ко злу. Конфликты и человеческое страдание рискуют стать просто фоновым шумом нашей жизни. Они не только цифры и новости, но и реальности, разбивающие и уничтожающие судьбы»,– считает команда Ассоциации Фонео.

Двумя днями позже в Клужском академическом колледже открылась трогательная выставка «Невиданные дипломы». Ее инициировали в прошлом году украинские студенты в память о своих товарищах, которых убила Россия. Экспозицию увидели в 110 городах 40 стран мира. Клуж стал первым городом Румынии, принявшим эту эстафету.

Цель выставки – показать сверстникам по всему миру юношей, которым навсегда осталось 18-23 года. Также проект собирает деньги для того, чтобы учредить стипендии для абитуриентов из пострадавших от «братского народа» городов.

афиша неполученные дипломы

 

Украинские студенты собрали биографии своих друзей. Но на самом деле неизданных дипломов у нас будет гораздо больше.

Фотографии с мероприятий в городе Клуж-Напока Натали Шестковой

Констанца: Война рядом

живой трезубец из людей

Этот румынский порт находится всего в 150 км от зоны боевых действий. Митинг украинского общества города Констанца собрал более 500 украинцев, преимущественно женщин и детей. На центральной площади люди создали желто-голубой трезубец, а лозунг «730 days of bloody genocide» должен был напоминать местным жителям, что война совсем рядом.

люди с плакатом на митинге

От вынужденных переселенцев, многие города остаются оккупированными, прозвучал уверенный призыв к ЕС и Румынии увеличить военную поддержку Украине.

Кроме того, украинцы обратились к мировому сообществу с призывом ужесточить санкции против агрессора, прекратить экономические связи с РФ, из-за которых спонсируется российский военно-промышленный комплекс, прекратить предоставление консульских услуг РФ для граждан в городе Констанца.

митинг в констанце 3

Фото с митинга в Констанце со страницы JRS Romania в facebook

Наталии ШЕСТАКОВА

Материал создан при участии CFI, Agence française de developpement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.

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