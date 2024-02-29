Красные огни и «штурм» посольства: в Румынии напомнили, что Украине нужна помощь

Во многих городах соседней страны люди объединялись под желто-голубыми флагами. Чествование памяти погибших от рук оккупантов началось с утренних богослужений в храмах, а затем выливалось под открытым небом.

Бухарест: кровавый свет и «штурм» российского посольства

В тот день в Румынской столице было неожиданно тепло, местами до +27 град. И на перформанс на проспекте Calea Victoriei (Проспект Победы) пришли более двух тысяч человек.

«Наша дипмиссия еще не видела такого количества людей, как в этом году», — констатировал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук.

Сообщество украинцев MALVA и гуманитарный хаб Humanity UA показали театрализованное представление, напомнившее пришедшим на площадь о недавних трагических событиях.

За восемь минут авторы показали жизнь украинцев в последние два года – от мирной и беззаботной до обескровленного врагом и нехваткой заграничной помощи.

Очень трагически на фоне погибших тел военных и гражданских, под звуки «Пливе кача» выглядел хрупкий и чистый образ стекающей кровью Украины.



Не менее трогательной была мемориальная акция под стенами посольства Украины, где был развернут многометровый желто-голубой флаг. А еще была длинная растяжка с фотографиями погибших украинских детей и завершилось все это бесконечной лентой лампадок, которые горели красным и напоминали о погибших ночью.

Завершилось шествие под зданием русского посольства. Под громкие звуки автомобильных клаксонов представителям страны-агрессора напомнили о преступлениях оккупантов. Скандирования «Украина превыше всего», «Слава Украине» и «ВСУ» от возмущенныех российской агрессией людей были такими сильнимы, что их звуки, казалось, могут вынести дверь посольства и его окна. Украинцы пообещали, что это был их не последний визит в «гнездо зла» в Румынии.

Фото и видео из Бухареста предоставлены Сообществом украинцев MALVA

Клуж-Напока: 17 женщин и дипломы, которые никто не получит

В этом румынском городе, как считается, самое молодое по возрасту население. Преимущественно это студенты и айтишники. Поэтому его называют местной Кремниевой долиной.

Здесь 24 февраля на центральной площади также почтили память погибших украинцев. На протест вместе собрались украинцы и румыны. Они напомнили, что Украина так же, как два года назад, вздрагивает от взрывов и ежедневно хоронит погибших – от лучших мужчин до младенцев. И об этом нельзя забывать. даже если в твоем городе сияет мирное солнце.

Это день, который принес многим много боли. Мы понимаем, что не существуют слова, которые могут облегчить его для тех, кто остался навсегда с кошмарными последствиями этих двух лет, кто взывает о помощи. Мы с вами. Мы стараемся сделать все важное для того, чтобы помочь вам. Мы уверены, что Добро с этой земли не пропало», — сказала на открытии выставки «Лица смелости» руководительница проекта Анка Беу (Ассоциация Phoneo).

Кроме выставки, в этот день презентовали двуязычную книгу (на украинском и английском языках). В ней собраны фотографии и истории 17 украинских женщин – военных, волонтерок, пленных, гражданских, переживших оккупацию или вынужденно изменивших место жительства. Две героини присутствовали на презентации.

«…Это больше, чем просто обычный альбом фотографий и биографий – это празднование человеческой силы… Для многих история этих лет написана кровью. Очень важно не привыкать к войне, ко злу. Конфликты и человеческое страдание рискуют стать просто фоновым шумом нашей жизни. Они не только цифры и новости, но и реальности, разбивающие и уничтожающие судьбы»,– считает команда Ассоциации Фонео.

Двумя днями позже в Клужском академическом колледже открылась трогательная выставка «Невиданные дипломы». Ее инициировали в прошлом году украинские студенты в память о своих товарищах, которых убила Россия. Экспозицию увидели в 110 городах 40 стран мира. Клуж стал первым городом Румынии, принявшим эту эстафету.

Цель выставки – показать сверстникам по всему миру юношей, которым навсегда осталось 18-23 года. Также проект собирает деньги для того, чтобы учредить стипендии для абитуриентов из пострадавших от «братского народа» городов.

Украинские студенты собрали биографии своих друзей. Но на самом деле неизданных дипломов у нас будет гораздо больше.

Фотографии с мероприятий в городе Клуж-Напока Натали Шестковой

Констанца: Война рядом

Этот румынский порт находится всего в 150 км от зоны боевых действий. Митинг украинского общества города Констанца собрал более 500 украинцев, преимущественно женщин и детей. На центральной площади люди создали желто-голубой трезубец, а лозунг «730 days of bloody genocide» должен был напоминать местным жителям, что война совсем рядом.

От вынужденных переселенцев, многие города остаются оккупированными, прозвучал уверенный призыв к ЕС и Румынии увеличить военную поддержку Украине.

Кроме того, украинцы обратились к мировому сообществу с призывом ужесточить санкции против агрессора, прекратить экономические связи с РФ, из-за которых спонсируется российский военно-промышленный комплекс, прекратить предоставление консульских услуг РФ для граждан в городе Констанца.

Фото с митинга в Констанце со страницы JRS Romania в facebook

Наталии ШЕСТАКОВА

Материал создан при участии CFI, Agence française de developpement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.