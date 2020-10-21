Красно-оранжевая Одесчина: чего ожидать?

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила карантинное зонирование. Есть изменения и в нашем регионе. Кому готовиться к ужесточению карантина?

Бьем рекорды

К сожалению, коронавирусная статистика совсем не радует. Заболевших – все больше, мест в больницах – все меньше. Ежедневно в Одесской области лабораторно подтверждают «ковид» больше чем у трехсот человек. А в целом регион входит в пятерку лидеров антирейтинга по заболеваемости коронавирусом. Впереди нас только Киев, Харьковская и Львовская области.

Всего с начала эпидемии в нашем регионе выявили больше 19 тысяч случаев заболевания COVID-19. Порядка 300 больных скончались.

С 19 октября в Одесской области уже нет желтых и зеленых карантинных зон. Регион окрасился в оранжево-красные цвета. Одесса и почти все остальные населенные пункты и громады – в оранжевой зоне. А Беляевка и Татарбунарский район – в красной.

Везут лекарство

Препарат ремдесивир, который предназначен для лечения коронавирусной инфекции, уже закупили и везут в Украину, сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

– Он (ремдесивир. – Прим. ред.) закуплен государственным предприятием «Медицинские закупки Украины». И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится. Да, это препарат, который первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания человека на стационарном лечении и количество летальных случаев, – пояснил Ляшко.

Больница на Троицкой – для больных COVID-19

Городскую больницу №5 полностью перепрофилируют для приема больных коронавирусом. По словам директора городского департамента здравоохранения Елены Якименко, из Министерства здравоохранения поступило распоряжение о необходимости полного перепрофилирования одного медучреждения для заболевших COVID-19.

– Мы рассматриваем больницу №5. Выезжала рабочая группа в больницу на Троицкой, мы там сможем развернуть порядка 150 коек, – сказала Якименко.

Напомним, за прошедшие сутки в Одесской области за сутки зафиксировали 614 случае коронавируса. Это новый антирекорд.

Фото: Избiрком