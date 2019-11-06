Котлы отопления – тепло и уют в вашем доме

Чтобы не зависеть от «капризов» централизованного отопления, многие одесситы предпочитают устанавливать специальные котлы. Этот уже привычный многим агрегат идеален как для сектора частных жилых домов или дач, так и для офисов. Более того, котел стал неотъемлемой частью жизни в новостройках. Сегодня котел — это экономичность, надежность и комфорт. Котлы не требуют крупных капиталовложений на этапе установки. Они просты в обслуживании. При этом сейчас в продаже — огромный ассортимент от зарубежных и отечественных производителей. «Одесская жизнь» разбиралась, какой из них выбрать.
Какой нагревательный котел выбрать?
Теплогаз-Центр Лушев
Торговая сеть «Теплогаз-Центр Лушев» уже на протяжении 15 лет продает одесситам отопительное оборудование для домов и квартир по ценам от заводов-производителей в магазинах во всех районах Одессы.
Клиентам предоставляется услуга — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА товаров. Сервисная и монтажная службы компании производят монтаж, запуск и обслуживание котлов.
Для удобства покупателей работает интернет-магазин lushev.com.ua
- Типы котлов: газовые одноконтурные и двухконтурные, электрические, твердотопливные.
- Возможность монтажа: есть.
- Гарантийное обслуживание: гарантия распространяется на все виды товара, согласно техническим характеристикам. Есть сервисное обслуживание.
- Скидки, акции: газовый двухконтурный котел «ZEUS TIBERIS» по праздничной цене — 8888 гривен и много скидок на сезонные товары для отопления дома.
Контакты:
- Сайт: lushev.com.ua
- Социальные сети: страница в Фейсбуке.
- Телефоны: сall-центр (048) 784-03-96; монтажная служба: (048) 784-03-95, (099) 784-03-95.
Адреса:
- ул. Балковская, 120/1, бизнес-центр «Планета», тел. (048) 771-25-14, с 9.00 до 18.00; сб. с 9.00 до 16.00;
- Малиновский рынок, маг. №К-26а;
- рынок «Союз», ул. С. Палия (Днепропетровская дорога), 125а;
- рынок «У двух столбов», Тираспольское шоссе, 22, маг. №14, №17/39;
- рынок «Селянка», пр-т Небесной Сотни (бывш. М. Жукова), 14б/1, маг. №36-37П;
- ТЦ «Староконный», маг. №ДП-49, маг. №ДП-69, маг. №ДП-91.
Время работы всех магазинов — с 9.00 до 16.00.
Производственно-коммерческое предприятие «ИВИК-ЮГ»
Компания уже 20 лет специализируется на создании инженерных сетей и обеспечивает поставку необходимых материалов и всевозможного оборудования.
«ИВИК-ЮГ» предлагает газовые котлы торговых марок «Baxi» и «Westen». Несмотря на относительно невысокую стоимость, эти котлы отличаются высоким качеством и долговечностью эксплуатации.
Из-за высокой стоимости природного газа в последнее время увеличился спрос на твердотопливные котлы. Компания «ИВИК-ЮГ» предлагает котлы торговой марки «Centrometal», в которых топливом являются пеллеты — твердые гранулы, изготовленные из древесных опилок. Процесс горения полностью автоматизирован, а потребителю необходимо лишь периодически добавлять пеллеты в бункер.
- Типы котлов: газовые, электрические, твердотопливные.
- Возможность монтажа: есть.
- Гарантийное обслуживание: до 3-х лет. Послегарантийное обслуживание — сервисной службой.
- Скидки, акции: нет.
Контакты:
- Сайт: ivik.od.ua
- Социальные сети: страница в Фейсбуке.
- Адрес: г. Одесса, ул. Комитетская, 8/10
- Время работы: по будням — с 9.00 до 18.00; сб., вс. — с 10.00 до 15.00.
- Телефон: (0482) 37-37-01.
ВИОН
Одним из лучших альтернативных вариантов отопления является электродный котел «WION». Это компактный и надежный прибор, который потребляет на 30% меньше энергии по сравнению с обычным электрическим котлом. Электродный котел «WION» — абсолютно безопасный прибор, у которого есть украинский сертификат качества и несколько степеней защиты. «WION» можно монтировать параллельно или последовательно с существующим котлом. Одно из преимуществ этого котла — доступная стоимость — от 2500 гривен. Если дом хорошо утеплен, с современными окнами и дверями, 1 кВт электрической энергии отапливает до 20 м2 общей площади. Работает котел периодически, поддерживая заданную терморегулятором температуру — в среднем 8 часов в сутки. Котел доставляется «Новой почтой» по всей Украине.
- Типы котлов: электрические электродные котлы отопления.
- Гарантийное обслуживание: есть. Гарантия — 3 года
- Скидки, акции: нет.
Контакты:
- Сайт: wion.com.ua
- Социальные сети: страница в Фейсбуке.
- Адрес: 02094, г. Киев, ул. Магнитогорская, 17.
- Телефоны: (067) 508-53-70, (050) 353-82-54.