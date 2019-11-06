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Новости Одессы и Одесской области

Котлы отопления – тепло и уют в вашем доме

Котлы отопления – тепло и уют в вашем доме

Чтобы не зависеть от «капризов» централизованного отопления, многие одесситы предпочитают устанавливать специальные котлы. Этот уже привычный многим агрегат идеален как для сектора частных жилых домов или дач, так и для офисов. Более того, котел стал неотъемлемой частью жизни в новостройках. Сегодня котел — это экономичность, надежность и комфорт. Котлы не требуют крупных капиталовложений на этапе установки. Они просты в обслуживании. При этом сейчас в продаже — огромный ассортимент от зарубежных и отечественных производителей. «Одесская жизнь» разбиралась, какой из них выбрать.

Какой нагревательный котел выбрать?

Теплогаз-Центр ЛушевТеплогаз-Центр Лушев

Торговая сеть «Теплогаз-Центр Лушев» уже на протяжении 15 лет продает одесситам отопительное оборудование для домов и квартир по ценам от заводов-производителей в магазинах во всех районах Одессы.

Клиентам предоставляется услуга — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА товаров. Сервисная и монтажная службы компании производят монтаж, запуск и обслуживание котлов.

Для удобства покупателей работает интернет-магазин lushev.com.ua

  • Типы котлов: газовые одноконтурные и двухконтурные, электрические, твердотопливные.
  • Возможность монтажа: есть.
  • Гарантийное обслуживание: гарантия распространяется на все виды товара, согласно техническим характеристикам. Есть сервисное обслуживание.
  • Скидки, акции: газовый двухконтурный котел «ZEUS TIBERIS» по праздничной цене — 8888 гривен и много скидок на сезонные товары для отопления дома.

Теплогаз-Центр Лушев

Контакты:

  • Сайт: lushev.com.ua
  • Социальные сети: страница в Фейсбуке.
  • Телефоны: сall-центр (048) 784-03-96; монтажная служба: (048) 784-03-95, (099) 784-03-95.

Адреса:

  • ул. Балковская, 120/1, бизнес-центр «Планета», тел. (048) 771-25-14, с 9.00 до 18.00; сб. с 9.00 до 16.00;
  • Малиновский рынок, маг. №К-26а;
  • рынок «Союз», ул. С. Палия (Днепропетровская дорога), 125а;
  • рынок «У двух столбов», Тираспольское шоссе, 22, маг. №14, №17/39;
  • рынок «Селянка», пр-т Небесной Сотни (бывш. М. Жукова), 14б/1, маг. №36-37П;
  • ТЦ «Староконный», маг. №ДП-49, маг. №ДП-69, маг. №ДП-91.

Время работы всех магазинов — с 9.00 до 16.00.

 

Производственно-коммерческое предприятие «ИВИК-ЮГ»Производственно-коммерческое предприятие «ИВИК-ЮГ»

Компания уже 20 лет специализируется на создании инженерных сетей и обеспечивает поставку необходимых материалов и всевозможного оборудования.

«ИВИК-ЮГ» предлагает газовые котлы торговых марок «Baxi» и «Westen». Несмотря на относительно невысокую стоимость, эти котлы отличаются высоким качеством и долговечностью эксплуатации.

Из-за высокой стоимости природного газа в последнее время увеличился спрос на твердотопливные котлы. Компания «ИВИК-ЮГ» предлагает котлы торговой марки «Centrometal», в которых топливом являются пеллеты — твердые гранулы, изготовленные из древесных опилок. Процесс горения полностью автоматизирован, а потребителю необходимо лишь периодически добавлять пеллеты в бункер.

Производственно-коммерческое предприятие «ИВИК-ЮГ»

  • Типы котлов: газовые, электрические, твердотопливные.
  • Возможность монтажа: есть.
  • Гарантийное обслуживание: до 3-х лет. Послегарантийное обслуживание — сервисной службой.
  • Скидки, акции: нет.

Контакты:

  • Сайт: ivik.od.ua
  • Социальные сети: страница в Фейсбуке.
  • Адрес: г. Одесса, ул. Комитетская, 8/10
  • Время работы: по будням — с 9.00 до 18.00; сб., вс. — с 10.00 до 15.00.
  • Телефон: (0482) 37-37-01.

 

электродный котел «WION»ВИОН

Одним из лучших альтернативных вариантов отопления является электродный котел «WION». Это компактный и надежный прибор, который потребляет на 30% меньше энергии по сравнению с обычным электрическим котлом. Электродный котел «WION» — абсолютно безопасный прибор, у которого есть украинский сертификат качества и несколько степеней защиты. «WION» можно монтировать параллельно или последовательно с существующим котлом. Одно из преимуществ этого котла — доступная стоимость — от 2500 гривен. Если дом хорошо утеплен, с современными окнами и дверями, 1 кВт электрической энергии отапливает до 20 м2 общей площади. Работает котел периодически, поддерживая заданную терморегулятором температуру — в среднем 8 часов в сутки. Котел доставляется «Новой почтой» по всей Украине.

электродный котел «WION»

  • Типы котлов: электрические электродные котлы отопления.
  • Гарантийное обслуживание: есть. Гарантия — 3 года
  • Скидки, акции: нет.

Контакты:

  • Сайт: wion.com.ua
  • Социальные сети: страница в Фейсбуке.
  • Адрес: 02094, г. Киев, ул. Магнитогорская, 17.
  • Телефоны: (067) 508-53-70, (050) 353-82-54.

электродный котел «WION»

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