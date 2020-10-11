Грипп, простуда, COVID-19: в чем разница между этими болезнями

Пандемии коронавируса уже больше полугода. Инфекция не уступает. А на носу еще один опасный сезон – вирусных и простудных заболеваний.

Не добавляют оптимизма и прогнозы инфекционистов. По их данным, уже в середине октября в Одессу и область придут сразу три штамма вируса гриппа. Один из которых новый и довольно серьезный – гонконгский. А значит впереди нас ждет период сезонных ОРЗ и ОРВИ.

Но как не спутать эти хоть и неприятные, но все же терпимые болезни с коварным коронавирусом? Ведь все они являются респираторными заболеваниями, а многие их симптомы – совпадают.

Предлагаем вам вспомнить, чем отличаются сезонный грипп, простая простуда и COVID-19.