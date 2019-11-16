Консультация специалиста: симптомы, причины и лечение крапивницы

Если у вас на коже появились красные зудящие выпуклые пятна, похожие на ожог крапивы, скорее всего, это крапивница. Отчего возникает это распространенное дерматологическое заболевание и как с ним бороться, рассказал врач-дерматовенеролог высшей категории Владимир Агафонов.

Крапива не виновата

Крапивница – это общее название для нескольких видов дерматита, которые проявляются одним схожим симптомом: образованием на коже множественных розовых высыпаний, сопровождающихся зудом и внешне напоминающих крапивный ожог. Припухлости и волдыри могут оставаться на коже от пары часов до нескольких месяцев, но исчезают, если на них надавить. Существует несколько разновидностей крапивницы, но чаще всего это дерматит аллергического происхождения.

В роли раздражителя могут выступать лекарственные средства и БАДы, продукты питания и пищевые добавки (орехи, шоколад, цитрусовые, яйца, фрукты, овощи, алкоголь, ментол), укусы насекомых, пыльца растений, шерсть животных, бытовая химия. Крапивница также часто возникает как реакция организма на солнечные лучи, воздействие тепла или холода (физическая крапивница). Более редкие причины заболевания – вирусные инфекции и перенесенные стрессы. При этом у одного человека могут проявляться разные типы крапивницы.

Острая или хроническая

Различают острую и хроническую формы крапивницы. При острой симптомы (покраснение, волдыри, жжение, отек кожи) могут возникнуть в течение нескольких минут, практически сразу после контакта с аллергеном или раздражителем, однако так же быстро исчезают после его устранения. В эту группу относят все виды крапивницы, проявления которых длятся не более нескольких недель.

Хроническая крапивница встречается у людей, которые ежедневно подвергаются воздействию раздражающего фактора. Эта форма заболевания отличается тем, что через некоторое время после исчезновения сыпь появляется снова и крайне медленно исчезает даже после устранения раздражителя. При этом человек ощущает сильный зуд, который может сопровождаться повышением температуры тела и нервными расстройствами. Нередко хроническая крапивница возникает вследствие длительного воспалительного процесса в организме (болезни печени, желудочно-кишечного тракта, глотки, гортани, десен и зубов).

Диагностика и лечение

Выявить точную причину и тип крапивницы может только врач – дерматолог или аллерголог. На основе осмотра, жалоб пациента и ряда анализов (анализ крови и мочи, аллергопробы и т.д.) специалист определит природу раздражителя и исключит более серьезные заболевания, симптомом которых может выступать сыпь на коже.

Единой схемы лечения крапивницы нет – терапия подбирается индивидуально. Но общим условием является строгое соблюдение диеты, которая предупреждает попадание в организм аллергических продуктов. Важно также прекратить прием любых медикаментов, можно принимать лишь лекарства, назначенные врачом. В основном это антигистаминные препараты. При соблюдении всех рекомендаций доктора прогноз лечения крапивницы обычно благоприятный. При хроническом течении заболевания необходимо постоянное наблюдение дерматолога.

Для профилактики рецидивов крапивницы рекомендуется вести здоровый образ жизни, придерживаться принципов диетического питания, минимизировать контакт с потенциальными веществами-раздражителями и пролечить очаги хронической инфекции в организме. Необходимо также избегать стрессов, сильного перегрева и переохлаждения организма.

Только факты

Крапивница – очень распространенное заболевание, считается, что каждый третий человек перенес его различные проявления минимум один раз в жизни:

– четверть всех случаев приходится на хроническую форму заболевания;

– женщины болеют крапивницей в 2 раза чаще, чем мужчины.

Опасно для жизни!

Изредка при тяжелой форме крапивницы может возникать отек Квинке – острая аллергическая реакция, представляющая угрозу для жизни. Осложнение характеризуется быстрым и внезапным развитием ярко выраженного отека губ, языка, щек, век. Если отек развивается в области гортани, возможна асфиксия – затруднение дыхания вплоть до удушья. Поэтому при подозрении на отек Квинке необходимо срочно вызывать «неотложку».

Автор – Ирина Лебединец

Фото: 24tv.ua

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