Новости Одессы и Одесской области

Концерт ко Дню пехоты и джаз на балконе: бесплатные события Одессы 20-21 мая

Концерт ко Дню пехоты и джаз на балконе: бесплатные события Одессы 20-21 мая

Музыка всегда поддерживает и в мирные времена, и в трудные. А еще она помогает собирать средства для наших воинов. Именно поэтому в эти выходные так много будет музыки в парках и на улицах города. Приходите на концерты, поддерживайте музыкантов аплодисментами, а воинов – донатами!

Концерт ко Дню пехоты

  • Что: Джаз на балконе
  • Где: Пр-т Украинских героев (напротив Книжки)
  • Когда: 20 мая, 15:00

Афиша Одессы, джаз на балконе

  • Что: Odesa May Folk Fest
  • Где: Городской сад, Ротонда
  • Когда: 20 мая, 16:00

Афиша Одессы, фолк фест

Афиша Одессы, воскресная встреча

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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