Концерт ко Дню пехоты и джаз на балконе: бесплатные события Одессы 20-21 мая

Куда пойти в Одессе бесплатно в День музеев и День вышиванки: афиша на 17-18 мая В четверг мы будем отмечать Всемирный день музеев и День вышиванки. Специально к этим праздникам в городе будет множество интересных событий. К сожалению, не все одесские музеи работают, но те, что открыты, планируют День открытых дверей. А еще наш зоопарк готовит подарок — бесплатный вход всем, кто придет в вышиванке. Надеемся, что эта будничная неделя будет яркой и тихой. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатные ярмарки, концерты и кино: афиша Одессы 12-14 мая Эти выходные будут объяты звуками музыки, ведь множество концертов состоится в парках, на площадках Одессы и в домах культуры и на площадях поселков и городков нашей области. Все эти концерты будут посвящены Дню матери, который мы празднуем во второе воскресенье мая. Именно поэтому не забудьте поздравить мамочек и сходить с ними на концерт, выставку или просто прогуляться к морю или парку. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатные концерты, выставки, встречи: афиша Одессы 9-11 мая Дни памяти и траура по тем, кто боролся с нацизмом и победил. Эти дни в условиях нынешней войны приобретают новые смыслы, переосмысления. Мы также идем к Победе над страшным врагом, угрожающим миру всей Европе. И мы обязательно Победим! ПОДРОБНЕЕ