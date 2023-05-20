Концерт ко Дню пехоты и джаз на балконе: бесплатные события Одессы 20-21 мая

Музыка всегда поддерживает и в мирные времена, и в трудные. А еще она помогает собирать средства для наших воинов. Именно поэтому в эти выходные так много будет музыки в парках и на улицах города. Приходите на концерты, поддерживайте музыкантов аплодисментами, а воинов – донатами!
- Что: Праздничный концерт ко Дню морской пехоты
- Где: Городской сад, Ротонда
- Когда: 20, 21 мая, 14:00
- Что: Джаз на балконе
- Где: Пр-т Украинских героев (напротив Книжки)
- Когда: 20 мая, 15:00
- Что: Odesa May Folk Fest
- Где: Городской сад, Ротонда
- Когда: 20 мая, 16:00
- Что: Воскресная встреча
- Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
- Когда: 21 мая, 14:00
- Что: День поддержки переселенцев
- Где: Парк Горького
- Когда: 21 мая, 14:30.