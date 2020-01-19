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Коммунальные тарифы: что изменилось в этом году

Коммунальные тарифы: что изменилось в этом году

В январе стоимость отопления за декабрь в некоторых областях Украины пересчитали в сторону уменьшения. И такие перерасчеты обещают проводить ежемесячно. Благодаря чему это стало возможным и почему цифры в платежках порадовали не всех?

Кому уменьшили оплату за тепло?

Согласно постановлению Кабмина от 24 декабря*, предприятия теплокоммунэнерго должны были в декабрьских платежках пересчитать стоимость тепла в соответствии с текущей ценой на газ, а это 75% тарифа.

Документ носит рекомендательный характер, так как обязать местные власти пересмотреть тариф в середине отопительного сезона правительство не имеет законного права. Двадцать городов поддержали инициативу Кабмина.

Однако суммы в платежках потребителей снизились незначительно, а у некоторых вообще не изменились.

Причин тому несколько. Во-первых, снижать тариф могут лишь те производители тепла, мощности которых работают на газе. Во-вторых, многие теплоснабжающие предприятия уже давно не повышали тарифов, и пересматривать их убыточно. Поэтому не понятно, какими будут тарифы на тепло в платежках за январь. Ведь в январе цена за газ может вырасти.

 

Абонплата, или две платежки за газ: что это такое?

До конца декабря 2019 года все потребители газа должны были определиться, по какой цене они будут покупать голубое топливо в течение отопительного сезона – страховой или рыночной. При этом страховую цену до мая зафиксировали на уровне 6913,99 грн. за куб. м, без стоимости транспортировки.  Как и прогнозировали в правительстве, с наценкой поставщика она будет доходить до 8 грн. за куб. м (в декабре – 5,132 грн. с НДС). 

Что же касается рыночной стоимости, то она каждый месяц может меняться. На сегодняшний день страховая и рыночная цены установлены на одном уровне, то есть предприятия теплокоммунэнерго получат газ по тому же тарифу, что и бытовые потребители. 

А что касается ставки на транспортировку (распределение) голубого топлива, то в январе Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новые тарифы на доставку газа и изменила порядок их оплаты. Раньше все потребители природного газа получали одну платежку. В ней учитывались как цена самого топлива, так и стоимость его доставки. Теперь вместо одной платежки за газ будут приходить две квитанции – за потребленное топливо и за его транспортировку. 

При таком разделении за транспортировку топлива придется платить независимо от того, пользовались вы газом в этом месяце или нет. Почему? Это так называемая абонплата за обслуживание газовых сетей, она будет ежемесячной, круглогодичной и у каждого региона своей (ее устанавливает НКРЭКУ).  

Как рассчитывается тариф на транспортировку газа?

Стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого потребителя. При начислении за основу возьмут объем использованного газа в течение «газового года» (промежуток времени с начала октября до конца сентября). Формула вычисления следующая: сумму кубометров газа, потребленного за год, умножат на тариф на доставку, а результат поделят на 12 равных платежей. 

На примере одного из облгазов мы рассчитали стоимость транспортировки газа для жителей многоквартирных домов (без счетчиков). Итак, стоимость транспортировки в компании «Одессагаз» установлена в размере 0,78 грн. за 1 куб. м в месяц (см. таблицу). Норма потребления на одного человека с газовой плитой при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 3,28 кубометра.

3,28 х 12 = 39,36 куб. м – объем газа за «газовый год»;  

39,36 х 0,78 = 30,7008 грн. – стоимость на 1 человека в год;

30,7008 : 12 = 2,5584 грн. – тариф на доставку газа за месяц.

Теперь рассмотрим случай при норме потребления 5,39 кубометров на человека (с учетом наличия газовой плиты и отсутствия централизованного горячего водоснабжения):

5,39 х 12 = 64,68 куб. м – объем за «газовый год»;

64,68 х 0,78 = 50,4504 грн. – стоимость на 1 человека в год;

50,4504 : 12 = 4,2042 грн. – тариф на доставку газа за месяц.

Чтобы сэкономить на комиссии банка, оплатить квитанцию за транспортировку газа можно будет сразу за несколько месяцев. 

Сколько заплатим за газ по новым тарифам? 

В январе за газ (по цене 8 грн. за куб. м) семье из трех человек за месяц придется заплатить:

  • по тарифу с газовой плитой (без счетчика) – 79,2 грн.;
  • по тарифу с газовой плитой и подогревом воды колонкой (без счетчика) – 252 грн.


Тарифы на доставку газа по регионам с 1 января по 30 июня 2020 г.

 

 Газораспределительная компания Область Цена, грн. за 1 куб. м (с НДС)
1АО «Винницагаз»Винницкая1,068
2АО «Волыньгаз»Волынская1,092
3ЧАО «Гадячгаз»Полтавская1,080
4АО «Днепрогаз»Днепропетровская0,660
5АО «Днепропетровскгаз»Днепропетровская1,248
6ПАО «Донецкоблгаз»Донецкая0,840
7АО «Житомиргаз»Житомирская1,068
8АО «Закарпатгаз»Закарпатская1,248
9ПАО «Запорожгаз»Запорожская0,660
10ПАО «Ивано-Франковскгаз»Ивано-Франковская1,200
11ПАО «Киевгаз»Киев0,336
12ПАО «Киевоблгаз»Киевская0,936
13ОАО «Кировоградгаз»Кировоградская1,020
14ЧАО «Коростышевгаз»Житомирская1,020
15ЧАО «Кременчуггаз»Полтавская0,348
16АО «Криворожгаз»Днепропетровская0,420
17АО «Лубныгаз»Полтавская1,260
18АО «Луганскгаз»Луганская1,020
19АО «Львовгаз»Львовская1,080
20ПАО «Мариупольгаз»Донецкая1,140
21ЧАО «Мелитопольгаз»Запорожская1,272
22АО «Николаевгаз»Николаевская1,308
23АО «Одессагаз»Одесская0,780
24АО «Полтавагаз»Полтавская1,140
25АО «Ровногаз»Ровенская1,200
26АО «Сумыгаз»Сумская0,912
27ЧАО «Тернопольгаз»Тернопольская1,068
28ЧАО «Тернопольгоргаз»Тернопольская0,396
29АО «Тысменицагаз»Ивано-Франковская1,236
30ЧАО «Уманьгаз»Черкасская1,008
31АО «Харьковгаз»Харьковская1,236
32АО «Харьковгоргаз»Харьковская0,360
33АО «Херсонгаз»Херсонская0,984
34АО «Хмельницкгаз»Хмельницкая1,044
35ПАО «Черкассыгаз»Черкасская0,504
36АО «Черновцыгаз»Черновицкая1,260
37АО «Черниговгаз»Черниговская1,068
38ЧАО «Шепетовкагаз»Хмельницкая0,672
39ЧАО НГХП «Сирка»Львовская1,272
40ДП «Монтажник»Винницкая1,632
41ООО «Газовик»Винницкая1,704
42ООО «Газпоставкасервис»Винницкая2,304
43ГП Кременецкое УПРГТернопольская0,900
44ООО «Спектргаз»Львовская2,388

Фото: golos.com.ua

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Галина Полищук
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