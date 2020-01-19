Коммунальные тарифы: что изменилось в этом году

В январе стоимость отопления за декабрь в некоторых областях Украины пересчитали в сторону уменьшения. И такие перерасчеты обещают проводить ежемесячно. Благодаря чему это стало возможным и почему цифры в платежках порадовали не всех?
Кому уменьшили оплату за тепло?
Согласно постановлению Кабмина от 24 декабря*, предприятия теплокоммунэнерго должны были в декабрьских платежках пересчитать стоимость тепла в соответствии с текущей ценой на газ, а это 75% тарифа.
Документ носит рекомендательный характер, так как обязать местные власти пересмотреть тариф в середине отопительного сезона правительство не имеет законного права. Двадцать городов поддержали инициативу Кабмина.
Однако суммы в платежках потребителей снизились незначительно, а у некоторых вообще не изменились.
Причин тому несколько. Во-первых, снижать тариф могут лишь те производители тепла, мощности которых работают на газе. Во-вторых, многие теплоснабжающие предприятия уже давно не повышали тарифов, и пересматривать их убыточно. Поэтому не понятно, какими будут тарифы на тепло в платежках за январь. Ведь в январе цена за газ может вырасти.
Абонплата, или две платежки за газ: что это такое?
До конца декабря 2019 года все потребители газа должны были определиться, по какой цене они будут покупать голубое топливо в течение отопительного сезона – страховой или рыночной. При этом страховую цену до мая зафиксировали на уровне 6913,99 грн. за куб. м, без стоимости транспортировки. Как и прогнозировали в правительстве, с наценкой поставщика она будет доходить до 8 грн. за куб. м (в декабре – 5,132 грн. с НДС).
Что же касается рыночной стоимости, то она каждый месяц может меняться. На сегодняшний день страховая и рыночная цены установлены на одном уровне, то есть предприятия теплокоммунэнерго получат газ по тому же тарифу, что и бытовые потребители.
А что касается ставки на транспортировку (распределение) голубого топлива, то в январе Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новые тарифы на доставку газа и изменила порядок их оплаты. Раньше все потребители природного газа получали одну платежку. В ней учитывались как цена самого топлива, так и стоимость его доставки. Теперь вместо одной платежки за газ будут приходить две квитанции – за потребленное топливо и за его транспортировку.
При таком разделении за транспортировку топлива придется платить независимо от того, пользовались вы газом в этом месяце или нет. Почему? Это так называемая абонплата за обслуживание газовых сетей, она будет ежемесячной, круглогодичной и у каждого региона своей (ее устанавливает НКРЭКУ).
Как рассчитывается тариф на транспортировку газа?
Стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого потребителя. При начислении за основу возьмут объем использованного газа в течение «газового года» (промежуток времени с начала октября до конца сентября). Формула вычисления следующая: сумму кубометров газа, потребленного за год, умножат на тариф на доставку, а результат поделят на 12 равных платежей.
На примере одного из облгазов мы рассчитали стоимость транспортировки газа для жителей многоквартирных домов (без счетчиков). Итак, стоимость транспортировки в компании «Одессагаз» установлена в размере 0,78 грн. за 1 куб. м в месяц (см. таблицу). Норма потребления на одного человека с газовой плитой при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 3,28 кубометра.
3,28 х 12 = 39,36 куб. м – объем газа за «газовый год»;
39,36 х 0,78 = 30,7008 грн. – стоимость на 1 человека в год;
30,7008 : 12 = 2,5584 грн. – тариф на доставку газа за месяц.
Теперь рассмотрим случай при норме потребления 5,39 кубометров на человека (с учетом наличия газовой плиты и отсутствия централизованного горячего водоснабжения):
5,39 х 12 = 64,68 куб. м – объем за «газовый год»;
64,68 х 0,78 = 50,4504 грн. – стоимость на 1 человека в год;
50,4504 : 12 = 4,2042 грн. – тариф на доставку газа за месяц.
Чтобы сэкономить на комиссии банка, оплатить квитанцию за транспортировку газа можно будет сразу за несколько месяцев.
Сколько заплатим за газ по новым тарифам?
В январе за газ (по цене 8 грн. за куб. м) семье из трех человек за месяц придется заплатить:
- по тарифу с газовой плитой (без счетчика) – 79,2 грн.;
- по тарифу с газовой плитой и подогревом воды колонкой (без счетчика) – 252 грн.
Тарифы на доставку газа по регионам с 1 января по 30 июня 2020 г.
|
№
|Газораспределительная компания
|Область
|Цена, грн. за 1 куб. м (с НДС)
|1
|АО «Винницагаз»
|Винницкая
|1,068
|2
|АО «Волыньгаз»
|Волынская
|1,092
|3
|ЧАО «Гадячгаз»
|Полтавская
|1,080
|4
|АО «Днепрогаз»
|Днепропетровская
|0,660
|5
|АО «Днепропетровскгаз»
|Днепропетровская
|1,248
|6
|ПАО «Донецкоблгаз»
|Донецкая
|0,840
|7
|АО «Житомиргаз»
|Житомирская
|1,068
|8
|АО «Закарпатгаз»
|Закарпатская
|1,248
|9
|ПАО «Запорожгаз»
|Запорожская
|0,660
|10
|ПАО «Ивано-Франковскгаз»
|Ивано-Франковская
|1,200
|11
|ПАО «Киевгаз»
|Киев
|0,336
|12
|ПАО «Киевоблгаз»
|Киевская
|0,936
|13
|ОАО «Кировоградгаз»
|Кировоградская
|1,020
|14
|ЧАО «Коростышевгаз»
|Житомирская
|1,020
|15
|ЧАО «Кременчуггаз»
|Полтавская
|0,348
|16
|АО «Криворожгаз»
|Днепропетровская
|0,420
|17
|АО «Лубныгаз»
|Полтавская
|1,260
|18
|АО «Луганскгаз»
|Луганская
|1,020
|19
|АО «Львовгаз»
|Львовская
|1,080
|20
|ПАО «Мариупольгаз»
|Донецкая
|1,140
|21
|ЧАО «Мелитопольгаз»
|Запорожская
|1,272
|22
|АО «Николаевгаз»
|Николаевская
|1,308
|23
|АО «Одессагаз»
|Одесская
|0,780
|24
|АО «Полтавагаз»
|Полтавская
|1,140
|25
|АО «Ровногаз»
|Ровенская
|1,200
|26
|АО «Сумыгаз»
|Сумская
|0,912
|27
|ЧАО «Тернопольгаз»
|Тернопольская
|1,068
|28
|ЧАО «Тернопольгоргаз»
|Тернопольская
|0,396
|29
|АО «Тысменицагаз»
|Ивано-Франковская
|1,236
|30
|ЧАО «Уманьгаз»
|Черкасская
|1,008
|31
|АО «Харьковгаз»
|Харьковская
|1,236
|32
|АО «Харьковгоргаз»
|Харьковская
|0,360
|33
|АО «Херсонгаз»
|Херсонская
|0,984
|34
|АО «Хмельницкгаз»
|Хмельницкая
|1,044
|35
|ПАО «Черкассыгаз»
|Черкасская
|0,504
|36
|АО «Черновцыгаз»
|Черновицкая
|1,260
|37
|АО «Черниговгаз»
|Черниговская
|1,068
|38
|ЧАО «Шепетовкагаз»
|Хмельницкая
|0,672
|39
|ЧАО НГХП «Сирка»
|Львовская
|1,272
|40
|ДП «Монтажник»
|Винницкая
|1,632
|41
|ООО «Газовик»
|Винницкая
|1,704
|42
|ООО «Газпоставкасервис»
|Винницкая
|2,304
|43
|ГП Кременецкое УПРГ
|Тернопольская
|0,900
|44
|ООО «Спектргаз»
|Львовская
|2,388
Фото: golos.com.ua
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