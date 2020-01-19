Коммунальные тарифы: что изменилось в этом году

В январе стоимость отопления за декабрь в некоторых областях Украины пересчитали в сторону уменьшения. И такие перерасчеты обещают проводить ежемесячно. Благодаря чему это стало возможным и почему цифры в платежках порадовали не всех?

Кому уменьшили оплату за тепло?

Согласно постановлению Кабмина от 24 декабря*, предприятия теплокоммунэнерго должны были в декабрьских платежках пересчитать стоимость тепла в соответствии с текущей ценой на газ, а это 75% тарифа.

Документ носит рекомендательный характер, так как обязать местные власти пересмотреть тариф в середине отопительного сезона правительство не имеет законного права. Двадцать городов поддержали инициативу Кабмина.

Однако суммы в платежках потребителей снизились незначительно, а у некоторых вообще не изменились.

Причин тому несколько. Во-первых, снижать тариф могут лишь те производители тепла, мощности которых работают на газе. Во-вторых, многие теплоснабжающие предприятия уже давно не повышали тарифов, и пересматривать их убыточно. Поэтому не понятно, какими будут тарифы на тепло в платежках за январь. Ведь в январе цена за газ может вырасти.

Абонплата, или две платежки за газ: что это такое?

До конца декабря 2019 года все потребители газа должны были определиться, по какой цене они будут покупать голубое топливо в течение отопительного сезона – страховой или рыночной. При этом страховую цену до мая зафиксировали на уровне 6913,99 грн. за куб. м, без стоимости транспортировки. Как и прогнозировали в правительстве, с наценкой поставщика она будет доходить до 8 грн. за куб. м (в декабре – 5,132 грн. с НДС).

Что же касается рыночной стоимости, то она каждый месяц может меняться. На сегодняшний день страховая и рыночная цены установлены на одном уровне, то есть предприятия теплокоммунэнерго получат газ по тому же тарифу, что и бытовые потребители.

А что касается ставки на транспортировку (распределение) голубого топлива, то в январе Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новые тарифы на доставку газа и изменила порядок их оплаты. Раньше все потребители природного газа получали одну платежку. В ней учитывались как цена самого топлива, так и стоимость его доставки. Теперь вместо одной платежки за газ будут приходить две квитанции – за потребленное топливо и за его транспортировку.

При таком разделении за транспортировку топлива придется платить независимо от того, пользовались вы газом в этом месяце или нет. Почему? Это так называемая абонплата за обслуживание газовых сетей, она будет ежемесячной, круглогодичной и у каждого региона своей (ее устанавливает НКРЭКУ).

Как рассчитывается тариф на транспортировку газа?

Стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого потребителя. При начислении за основу возьмут объем использованного газа в течение «газового года» (промежуток времени с начала октября до конца сентября). Формула вычисления следующая: сумму кубометров газа, потребленного за год, умножат на тариф на доставку, а результат поделят на 12 равных платежей.

На примере одного из облгазов мы рассчитали стоимость транспортировки газа для жителей многоквартирных домов (без счетчиков). Итак, стоимость транспортировки в компании «Одессагаз» установлена в размере 0,78 грн. за 1 куб. м в месяц (см. таблицу). Норма потребления на одного человека с газовой плитой при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 3,28 кубометра.

3,28 х 12 = 39,36 куб. м – объем газа за «газовый год»;

39,36 х 0,78 = 30,7008 грн. – стоимость на 1 человека в год;

30,7008 : 12 = 2,5584 грн. – тариф на доставку газа за месяц.

Теперь рассмотрим случай при норме потребления 5,39 кубометров на человека (с учетом наличия газовой плиты и отсутствия централизованного горячего водоснабжения):

5,39 х 12 = 64,68 куб. м – объем за «газовый год»;

64,68 х 0,78 = 50,4504 грн. – стоимость на 1 человека в год;

50,4504 : 12 = 4,2042 грн. – тариф на доставку газа за месяц.

Чтобы сэкономить на комиссии банка, оплатить квитанцию за транспортировку газа можно будет сразу за несколько месяцев.

Сколько заплатим за газ по новым тарифам?

В январе за газ (по цене 8 грн. за куб. м) семье из трех человек за месяц придется заплатить:



по тарифу с газовой плитой (без счетчика) – 79,2 грн.;

по тарифу с газовой плитой и подогревом воды колонкой (без счетчика) – 252 грн.



Тарифы на доставку газа по регионам с 1 января по 30 июня 2020 г.

№ Газораспределительная компания Область Цена, грн. за 1 куб. м (с НДС) 1 АО «Винницагаз» Винницкая 1,068 2 АО «Волыньгаз» Волынская 1,092 3 ЧАО «Гадячгаз» Полтавская 1,080 4 АО «Днепрогаз» Днепропетровская 0,660 5 АО «Днепропетровскгаз» Днепропетровская 1,248 6 ПАО «Донецкоблгаз» Донецкая 0,840 7 АО «Житомиргаз» Житомирская 1,068 8 АО «Закарпатгаз» Закарпатская 1,248 9 ПАО «Запорожгаз» Запорожская 0,660 10 ПАО «Ивано-Франковскгаз» Ивано-Франковская 1,200 11 ПАО «Киевгаз» Киев 0,336 12 ПАО «Киевоблгаз» Киевская 0,936 13 ОАО «Кировоградгаз» Кировоградская 1,020 14 ЧАО «Коростышевгаз» Житомирская 1,020 15 ЧАО «Кременчуггаз» Полтавская 0,348 16 АО «Криворожгаз» Днепропетровская 0,420 17 АО «Лубныгаз» Полтавская 1,260 18 АО «Луганскгаз» Луганская 1,020 19 АО «Львовгаз» Львовская 1,080 20 ПАО «Мариупольгаз» Донецкая 1,140 21 ЧАО «Мелитопольгаз» Запорожская 1,272 22 АО «Николаевгаз» Николаевская 1,308 23 АО «Одессагаз» Одесская 0,780 24 АО «Полтавагаз» Полтавская 1,140 25 АО «Ровногаз» Ровенская 1,200 26 АО «Сумыгаз» Сумская 0,912 27 ЧАО «Тернопольгаз» Тернопольская 1,068 28 ЧАО «Тернопольгоргаз» Тернопольская 0,396 29 АО «Тысменицагаз» Ивано-Франковская 1,236 30 ЧАО «Уманьгаз» Черкасская 1,008 31 АО «Харьковгаз» Харьковская 1,236 32 АО «Харьковгоргаз» Харьковская 0,360 33 АО «Херсонгаз» Херсонская 0,984 34 АО «Хмельницкгаз» Хмельницкая 1,044 35 ПАО «Черкассыгаз» Черкасская 0,504 36 АО «Черновцыгаз» Черновицкая 1,260 37 АО «Черниговгаз» Черниговская 1,068 38 ЧАО «Шепетовкагаз» Хмельницкая 0,672 39 ЧАО НГХП «Сирка» Львовская 1,272 40 ДП «Монтажник» Винницкая 1,632 41 ООО «Газовик» Винницкая 1,704 42 ООО «Газпоставкасервис» Винницкая 2,304 43 ГП Кременецкое УПРГ Тернопольская 0,900 44 ООО «Спектргаз» Львовская 2,388

Фото: golos.com.ua

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