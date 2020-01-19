Кого спросить о льготах и субсидиях: контакты министров соцполитики

Министерство социальной политики – одно из самых популярных госучреждений у наших сограждан. Там ведают субсидиями, решают вопросы с предоставлением помощи малообеспеченным, следят за реализацией прав льготников, контролируют выплату социальных пенсий, занимаются другими подобными вопросами. Как обратиться к социальным министрам?

Традиционный способ – написать обычное письмо и отправить его по почте.

Министерство социальной политики Украины.

Адрес: г. Киев, ул. Эспланадная, 8/10, 01601.

Телефоны: (044) 289-86-22, (044) 289-70-60 (бесплатно для жителей Киева).

Еще один вариант – написать электронное письмо.

Электронные адреса Министерства социальной политики Украины:

– для граждан: zvernennya@mlsp.gov.ua;

– для запросов на получение публичной информации: infozapit@mlsp.gov.ua.

По информации министра социальной политики Украины Юлии Соколовской, по электронной почте можно обратиться непосредственно к конкретному министру или его советнику.

Наталья Ненюченко (заместитель министра по вопросам пенсий и бюджетирования): nn@mlsp.gov.ua.

Сергей Нижинский (заместитель министра по вопросам евроинтеграции, антикоррупционной политики и противодействия торговле людьми и насилию в семьях): Sn@mlsp.gov.ua.

Олег Коваль (заместитель министра по вопросам взаимодействия с регионами и социального сервиса, вопросам социального страхования): oleh.koval@mlsp.gov.ua.

Виталий Музыченко (заместитель министра по вопросам социальной помощи и субсидий, политики в отношении людей с инвалидностью): d3115@mlsp.gov.ua.

Оксана Жолнович (советник министра по вопросам правового обеспечения социальной защиты, льгот и гарантий лиц с инвалидностью, формирования политики по трудоустройству, в том числе – лиц с инвалидностью, социального предпринимательства: zholnovych@mlsp.gov.ua.

Денис Мацуй (советник министра по вопросам цифровых технологий, развития социальных и других цифровых проектов в рамках стратегии «государство в смартфоне»): dan.matsui@mlsp.gov.ua.

Наталья Кириченко (советник министра по вопросам качества и доступности социальных услуг): kyrychenko@mlsp.gov.ua.

Артем Дехтяренко (советник министра по вопросам взаимодействия с медиа, коммуникации в сфере реформ: adekhtiarenko@mlsp.gov.ua.

Возможно, ваше замечание или предложение станет импульсом для положительных изменений в сфере социальной политики нашей страны.

Не хотите ждать – звоните

По вопросам, связанным с социальной защитой, можно звонить на правительственную горячую линию по телефону: 1545 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов). Здесь ваш вопрос, жалобу или просьбу зарегистрируют и передадут специалистам.

Мария Васильева

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