Когда закончится война?

Этот вопрос задают себе миллионы украинцев вот уже два месяца. Говорят, строить прогнозы — дело неблагодарное. Но мы все-таки попробовали собрать имеющиеся разведданные, проанализировать экспертные оценки и попытаться выяснить ответ на главный наш вопрос.

Скорая победа?

К сожалению, этот вариант развития событий эксперты и политики считают самым маловероятным, хоть и самым желанным. Разъясним.

В том, что Украина выйдет из войны победителем, практически никто не сомневается (разве что путин). Но вот когда это случится — вопрос сложный. Ведь продолжительность войны зависит от многих факторов.

«Во-первых, от силы наших Вооруженных сил.

Во-вторых, от возможности нашей экономики. В этом случае большую роль будет играть оказание военно-технической помощи со стороны Запада.

В-третьих, это зависит от действенности санкций и готовности Запада делать так, чтобы Россия не могла их обходить.

В-четвертых, это зависит от политической солидарности и создания антироссийской коалиции, направленной на фактическую изоляцию путинского режима.

В-пятых, не стоит забывать о внутренних российских факторах. Ухудшение благосостояния россиян, зная возможности их зомбоящика, наоборот, могут направить против Украины — мол, видите, как вы стали плохо жить, это из-за того, что Украина и весь Запад ополчились против нас», — объясняет Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова.

«Оружие уже поступает. И поступает то, которое нам реально нужно. Пусть и с опозданием, но все-таки оно есть. Также у нас есть, хотя и не полные, но очень болезненные для России экономические санкции Запада, они будут продлены. Это два фактора, которые говорят о том, что шансов одержать победу у РФ нет», — считает Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины в 2007–2009 годах.

В то же время дипломат добавил, что определенную часть территорий войска РФ все еще могут удерживать и совершать на них зверства. Также Огрызко предупредил, что в сложившейся ситуации Россия способна на отчаянные шаги.

«Они уже пугали нас ядерной угрозой, ядерными ударами и применением других видов средств массового поражения», — сказал Огрызко.

Битва за Донбасс

Сегодня весь мир смотрит на украинский Донбасс. Именно там в ближайшие дни и недели, по оценкам военных и экспертов, развернутся самые масштабные бои с российскими оккупантами.

«Для нас очень важна битва на Донбассе. В частности, с точки зрения безопасности нашей группировки, которая стоит на Донбассе. И Россия давно хочет взять их в круг и уничтожить. А это более 40 тысяч профессиональных военных, поэтому эта битва (или несколько битв, мы не знаем, как долго это будет) может повлиять в принципе на ход всей войны. Поэтому для нас очень важно именно победить», — пояснил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, россияне сейчас собирают силы и ждут подходящего момента.

«Есть факторы, которые держат врага на вынужденной паузе. Это погодные условия, определенная неувязка действий и откровенно панические настроения. Но российские войска перегруппировываются и готовы к одновременным массированным атакам с применением всех своих подразделений», — сказал Кириленко.

По оценке руководителя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, враг постарается одновременно начать прорыв и в Донецкой, и в Луганской областях, и со стороны Изюма.

«Мы видим, что оккупанты заканчивают эскалацию своей группировки, их тут десятки тысяч, сотни единиц техники, все свозят и свозят, подвозят резервы. Думаю, дожди закончатся и начнется наступление. По количеству личного состава и техники у них уже все готово для прорыва», — рассказал Гайдай.

В то же время начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что российские генералы не могут решиться на решающее наступление из-за страха погибнуть. За почти два месяца войны Россия потеряла до 25% боеспособности своей армии. А из почти 200 тысяч личного состава, которых путин собирал для захвата Украины, по данным западных разведок, уцелели лишь 30-40%.

«Россияне готовятся к решающей для них битве. Они очень сильно спешат, хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество, которое смогут показать, как «выигрыш» к Пасхе», — отметил Буданов.

По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, битва за Донбасс будет большой. Министр обороны Латвии уже сравнил ее со «вторым Сталинградом». Именно поэтому нам нужна тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы ПВО и боевые самолеты.

Назад в имперско-советское прошлое

Рашисты не оставляют намерений создать на территории Херсонской области так называемую республику «ХНР», по аналогии с «ДНР» и «ЛНР» Таким образом оккупанты могут получить сухопутный коридор из Крыма на Восток Украины. Фактически он уже создан.

Во-первых, россияне контролируют Запорожскую АЭС, которую включили в «Росатом».

Во-вторых, они пустили воду в Крым, захватив южную Таврию.

В-третьих, Азовское море становится внутренним озером РФ.

В самом Херсоне планируют с 1 по 10 мая использовать схему псевдореферендумов.

«По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают «бюллетени» для проведения «референдума». Очевидно, что все протоколы о результатах «голосования» будут подготовлены заранее и завезены в областной центр», — рассказала уполномоченная парламента по правам человека Людмила Денисова.

Также под прицелом рашистов все еще находится Николаев. Таким образом, оккупанты готовятся «восстановить Таврическую губернию». Сегодня призывы об этом звучат в Госдуме РФ.

«Москва» больше не угрожает Одессе?

РФ продолжает обстреливать Одесскую область из оккупированного Севастополя и Крыма, но ракеты уничтожают ПВО, сообщили в ВМС ВСУ.

В оперативном командовании «Юг» отметили, что в Черноморской операционной зоне продолжают маневрировать вооруженные российские корабли. Но, как сообщают источники в разведке, командование Черноморского флота РФ запретило выход российских кораблей из Севастополя до тех пор, пока не будет установлена настоящая причина гибели флагмана Черноморского флота РФ — ракетного крейсера «Москва», и не найдены методы эффективного противодействия украинским противокорабельным ракетам «Нептун».

Уничтожение «Москвы» стало болезненной утратой для оккупантов. Ликвидация корабля имеет практические последствия для всей войны. Ведь именно это судно могло сыграть главную роль в атаке россиян на Одессу, сообщает The New York Times.

«Москва» сыграла бы главную роль в любом потенциальном десантном нападении на украинский прибрежный город Одесса. В то время, пока другие десантные корабли использовались бы для доставки российской морской пехоты к береговой линии, «Москва» защищала бы эти корабли и наносила ракетные удары по городу», — сообщил бывший командующий военно-морскими операциями США, адмирал в отставке Гэри Рогхед.

Таким образом российский флот ока­зался фактически заперт в гавани Севастополя и не в состоянии больше планировать наступательные и десантные операции в украинских территориальных водах, в том числе у берегов Одессы.